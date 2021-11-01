Епископ Иоасаф Жевахов канонизирован в лике священномучеников

Род Жеваховых уходит своими корнями ни много ни мало к родоначальнику всех грузин и первому владетелю Кавказа Картлосу, внуку Иафета, одному из трех сынов Ноя. Их далекий потомок царь Джавах I был родоначальником рода князей Джавахишвили, или Джаваховых. В 1738 году Шио Джавахов принимает российское подданство и становится князем Семеном Джаваховым, еще позже русифицированная фамилия превратилась в "Жевахов". Семен Жевахов получил княжеский надел в Кобелянском уезде Тогда это была Новороссийская, позднее - Полтавская губерния.

Николай Жевахов

Много славных и знаменитых верноподанных дала эта династия России. Жевахова гора в Одессе названа в честь героя войн с Наполеоном генерал-майора Ивана Жевахова. Интересна судьба братьев-близнецов из этого рода – Николая и Владимира. Первый был видным государственным деятелем, членом Русского Собрания, монархистом. Эмигрировав, после революции он стал ярым антисоветчиком, сотрудничавшим с фашистами Италии и Германии.

Родство с чудотворцем

Второй известен как епископ Иоасаф Жевахов, или священномученик Иоасаф, епископ Могилевский. Жеваховы два раза пересекались с родом Горленко, который дал миру святителя Белгородского и всея Руси чудотворца Иоасафа (в миру Иоакима Андреевича Горленко).

Николай Давидович Жевахов проделал огромную работу по сбору и публикации материалов биографии чудотворца. Они и стали прологом к его канонизации.

Епископ Иоасаф Жевахов (в миру князь Владимир Давидович Жевахов) при пострижении в монахи взял себе имя святителя Белгородского и всея Руси, с которым был в родстве по материнской линии. Сын упомянутого выше Семена Жевахова Спиридон женился на племяннице Марии Даниловны Горленко, матери будущего святителя Белгородского.

Светское образование

Братья-близнецы появились на свет в 1979 году 24 ноября, в имении родителей - селе Линовица Пирятинского уезда (Полтавская губерния). По другим данным – в Прилуках. Их мать Екатерина Константиновна (до замужества Вульферт) владела в Киеве домом. Там и прошло детство будущего епископа Могилевского.

Образование Владимир Давидович Жевахов получил вполне светское – он в 1899 году окончил с дипломом второй степени обучение в Киевском университете (юрфак).

Тесное переплетение мирского и духовного

Сначала он служил в судебной палате, потом на три срока (с 1902 по 1914 годы) избирался мировым судьей по Пирятинскому, а затем по Киевскому уезду. С 1911 года он – старший советник Киевского губернского правления, который при случае исполняет обязанности вице-губернатора. Начинается Первая мировая война, и будущий епископ Иоасаф Жевахов находится на Юго-Западном фронте в распоряжении уполномоченного Красного Креста. И все это время наряду с основной работой В. Д. Жевахов активно занимается миссионерской и духовно-просветительской деятельностью. Так, в 1908 году он – действительный член ПМО (Православное Миссионерское общество) и соучредитель основанного иеромонахом Нестором Православного Камчатского общества. А в 1909 – действительный член такой же организации в Киеве.

Миссионер и благотворитель

Указом Священного Синода в 1910 году В. Д. Жевахов назначен в комиссию, занятую устройством раки для мощей святителя Иоасафа Белгородского. В 1912 году его избирают почетным членом Курского миссионерско-просветительского братства.

Попутно в 1911 году он принимает предложение игумена Валентина, с которым познакомился при посещении Киевского Троицкого Ионинского монастыря (основан архимандритом Выдубицкого монастыря Ионой) принять участие в возрождении древнего монастыря в урочище Зверинец под Киевом.

Раскопки в предместье Киева и основание скита

С присущей ему энергией и искренним желанием тратить собственные деньги на благое дело, будущий епископ Иоасаф Жевахов с 1 июля 1912 года при благословении митрополита Флавиана берет в шестилетнюю аренду участок, но котором находился древний Зверинецкий Михаило-Архангельский монастырь. Раскопки проводились на его личные средства. Владимиру Давидовичу очень повезло – были расчищены пещеры и захоронения XII века, найден образ Пресвятой Богородицы. Князь ходатайствовал перед Священным Синодом о присвоении найденному образу официального названия Зверинецкой иконы Божьей Матери. В апреле 1915 года разрешение было получено.

Его же стараниями при пещерах основали скит, получивший название «Зверинецкий». Кто мог стать в нем почетным попечителем? Конечно же, им становится князь Владимир Давидович. И сразу же начинается постройка надпещерной церкви, которая была освящена в 1913 году 1 декабря. В. Д. Жевахов очень хотел выкупить землю и отдать ее в собственность Зверинецкому скиту, но 1917 год изменил все планы.

Первые послереволюционные годы

В 1918 году при большевиках братья как послушники тайно находились в скиту Рождества Пресвятой Богородицы. При гетмане П. П. Скоропадском Владимир Давидович был назначен чиновником по особым поручениям при МВД. Когда Киев заняла Добровольческая армия Деникина, Николай Жевахов эмигрировал, а Владимир уехал в родовое имение вместе с другом, духовным писателем Нилусом С. А., и его семьей. После революции какое-то время будущий епископ Русской православной церкви преподавал иностранные языки и был научным сотрудником Всеукраинской АН.

Первый арест и постриг

После ареста в 1924 году и полугодичного заключения В. Д. Жевахов поселяется в Ионинском монастыре и обращается с просьбой к патриарху Тихону о благословении на принятие монашества. В этом же году он принимает постриг с именем Иоасаф в честь святителя Белгородского. Постриг он принял в Зверинецком надпещерном храме. Очень быстро был рукоположен сначала в иеродиакона, затем иеромонаха, чуть позже в хиротонисан (рукоположен) во епископа Дмитровского, викария Курской епархии.

Лагерь и ссылка

Однако за поминовение императора и его семьи в молитве и за якобы хранение антигосударственной литературы В. Д. Жевахова в 1926 году арестовывают и отправляют в Соловецкий лагерь особого назначения на три года. После отбывания срока Жевахова отправлен в ссылку на три года в Нарынский округ. В 1932 году он занимает Пятигорскую кафедру, а с 1934 В. Д. Жевахов - епископ Могилёвский. Через два года его отправляют на покой, и он поселяется в Белгороде.

Реабилитация и канонизация

Приближается 1937 год, и епископа арестовывают за участие в «фашистской организации церковников». Его слова об убийстве Кирова, которое он назвал «заслуженной карой», сыграли решающую роль.

Приговор о расстреле был осуществлен в день его вынесения – 4 декабря 1938 года в городе Курске. В 1990 году 20 мая Иоасаф, епископ Могилёвский был реабилитирован. А в 2002 году он канонизирован в лике священномучеников. Ходатайствовали об этом архимандриты Иона и Кассиан – наместники Свято-Троицкого Выдубицкого монастыря и Скорбящего Зверинецкого скита.