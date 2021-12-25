Черные дыры, Наполеон Бонапарт и русские поселения в Америке – что может быть общего

Мы привыкли изучать историю, привязываясь к одному месту или одной теме.

Но насколько интересно отправиться в прошлое и найти связи между событиями, которые, казалось бы, ничего не объединяет.

Ничего, кроме времени, когда они произошли, как это может показаться.

1783–1784 годы – черные дыры, Наполеон Бонапарт и монгольфьеры

Черные дыры являются, пожалуй, самыми загадочными и до конца непонятыми объектами во Вселенной. Увидеть черную дыру напрямую просто невозможно, поэтому тем более удивительно, что первые гипотезы о существовании таких тел были сделаны более двух сот лет тому назад. Впервые предположил существование черных дыр английский священник и естествоиспытатель Джон Мичелл, который считается одним из величайших, но непризнанных ученых всех времен. В своем письме, направленном в 1784 году в Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе, Митчелл описал концепцию массивного тела, гравитационное притяжение которого настолько велико, что скорость, необходимая для преодоления этого притяжения, то есть вторая космическая скорость, равна или превышает скорость света. Письмо содержало расчет, из которого следовало, что для тела радиусом в 500 солнечных радиусов и плотностью Солнца вторая космическая скорость на его поверхности будет равна скорости света.

Таким образом, свет не может покинуть это тело и для наблюдателя оно будет невидимым. Ученый высказал предположение, что в космосе может существовать множество подобных недоступных для наблюдения объектов, названных им «черными звездами».

Его открытие, или, лучше сказать, озарение, еще более удивительно, если мы посмотрим, в какое время оно его настигло. Думать о космосе, когда человечество делало только первые шаги в аэронавтике, было, по сути, научным подвигом. Самолетов тогда еще не было, а первый воздушный шар-монгольфьер братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье поднялся в воздух за год до письма Мичела в Королевское общество – в 1783 году. Первый полет, состоявшийся 5 июня 1783 года во французском городе Анноне, где жили братья, не был пилотируемым – наполненный теплым воздухом шар «нагрузили» двухсоткилограммовым балластом. 19 сентября того же года в небо над Версалем отправились животные. В качестве «белки» и «стрелки» в корзину посадили барана, петуха и утку. За полетом наблюдал сам король Франции Людовик XVI. А первыми людьми в небе стали французский физик Пилатр де Розье и маркиз Франсуа Лоран д’Арланд. Взлетев 21 ноября 1783 г. в Булонском лесу и пролетев около 9 километров, они приземлились на окраине Парижа. Эра воздухоплавания началась. Практически в спину братьям Монгольфье дышал французский ученый и изобретатель Жак Шарль. Но использование горячего воздуха он считал непрактичным. В полете воздух остывает и теряет подъемную силу, а вот водород изначально легче воздуха. Его воздушный шар-шарльер отправился в пилотируемый полет уже 1 декабря 1783 года.

1784 год в Европе был годом полетов на воздушных шарах. Первые аэронавты поднимались в воздух по всей Европе – вслед за Францией взмыли в небо воздушные шары в Англии, Австрии, Италии и Ирландии. Вслед за мужчинами-аэронавтами в воздух поднимались и женщины.

Шары, наполняемые теплым воздухом, были названы монгольфьерами, а те, которые наполнялись водородом – шарльерами. А вот розьерами назывались комбинированные воздушные шары, в которых верхняя, сферическая часть, заполнялась водородом, а нижняя, цилиндрическая, подогреваемым воздухом. Как нетрудно догадаться, изобретателем таких шаров был Пилатр де Розье. Но он не учел коварство водорода, и в 1785 года при попытке пересечь пролив Ла-Манш его шар загорелся и Розье погиб.

Первые полеты на воздушных шарах

1783 год знаменателен завершением Американской революции, или Войны за независимость США. При посредничестве Людовика XVI в сентябре 1783 года стороны подписали ряд договоров, вошедших в историю как Парижский мир. По его итогам Британская империя признала бывшие свои колонии в качестве независимых государств и отказалась от каких-либо претензий на управление ими. А французские добровольцы, участвовавшие в войне на стороне американских сепаратистов, вернулись из-за океана. Вот только напитавшись идеями американской революции, через 6 лет они станут ударной силой уже революции Французской.

Бастилия будет взята 14 июля 1789 года. Пройдет еще четыре года, и Национальный конвент приговорит Людовика XVI к смертной казни. Сама же Великая французская революция закончится 9 ноября 1799 года так называемым переворотом 18 брюмера, когда Наполеон при активном участии своего младшего брата Люсьена Бонапарта совершит государственный переворот и станет первым консулом Франции. Но в 1784 году Наполеону еще только 15 лет и он поступает в Парижскую военную школу. В этом же году родится и другой брат Наполеона – Жером Бонапарт, с которым он вторгнется в Россию в 1812 году.

Внук Жерома Бонапарта – Чарльз Джозеф Бонапарт – станет известен тем, что, будучи генеральным прокурором США, учредит в 1908 году ФБР.

Знаменательные события происходят и в России. В 1783 году после отречения последнего крымского хана Шахина Гирея в состав Российской империи вошел Крым. А на следующий год, в июле 1784 года, после долгого путешествия русский исследователь и мореплаватель Григорий Шелихов в небольшой бухте на юго-восточной стороне острова Кадьяк основал первое русское поселение на Аляске. В этом же году в связи с переходом Грузии под протекторат России (1783 г.) на Кавказе была основана крепость Владикавказ, позже ставшая одноименным городом.

1812–1814 годы – спаленные столицы и «заморская» Россия

В ночь с 23 на 24 июня 1812 года Великая армия Наполеона перешла Неман. Так началась Отечественная война 1812 года. Бонапарт прошел до Москвы и 14 сентября занял охваченный пожаром город. Хотя Москва уже на тот момент была и бывшей столицей, Наполеон выбрал именно ее в качестве цели своего удара. Но в целом вся русская кампания для Наполеона закончилась плачевно. Уже 16 декабря этого же года остатки его армии на обратном пути переправились через реку Мемель – в то время границу Российской империи и Восточной Пруссии. От 400 000 солдат, с которыми Наполеон пришел в Россию, осталось только 18 000. Через два года, в апреле 1814 года, император Франции Наполеон I подпишет отречение и отправится в ссылку на остров Эльба в Средиземном море.

Наполеон Бонапарт в охваченной пожаром Москве

Но в 1812 году на другом краю планеты началась другая «война 1812 года», о которой у нас мало известно. В июне 1812 года президент США Джеймс Мэдисон объявил войну Англии. С целью освободить канадцев от «британского ига», а заодно и расширить территорию Соединенных Штатов американские войска перешли американо-канадскую границу и вторглись в британскую колонию. В Америке эта война получит название «Второй войны за независимость», так как подтвердит статус США как суверенной державы.

В первые годы война велась с переменным успехом. Британии пришлось воевать на два фронта, ведь в Европе шла война с Наполеоном. Но как только Бонапарт был повержен и отрекся от власти, англичане бросили все силы на войну в Новом Свете. Использовав Бермудские острова как промежуточную базу, британцы высадили десант на восточном и тогда еще единственном побережье США. 24 августа 1814 года, после битвы у Бладенсберга, британские войска под командованием генерал-майора Роберта Росса заняли столицу США – город Вашингтон. Британцы целенаправленно жгли правительственные здания. Сгорели Белый дом и Капитолий. Для британцев же атака на Вашингтон имела особое значение. Это было возмездие за ранее сожженные американскими войскам Порт-Довер и Торонто (тогда он назывался Йорк). В истории США это единственный случай, когда столица страны была захвачена неприятелем. Президент Мэдисон, правительство и все военное командование бежали из города. Из всех общественных зданий только Патентное ведомство осталось единственным, которое не было сожжено. Сами американцы, отступая, подожгли военно-морскую верфь с недостроенными кораблями. Разрушения были настолько велики, что в конгрессе всерьез рассматривалась возможность переноса столицы. Но столица была восстановлена и осталась на прежнем месте. Закопченные пожаром стены резиденции президента были выкрашены в белый цвет, и, как считается, свое название Белый дом приобрел именно после этого события.

Пожар в Белом доме 24 августа 1814 года

Последним крупным эпизодом этой войны была битва за Новый Орлеан. Продолжавшееся с 24 декабря 1814 года по 8 января 1815 года сражение закончилось не в пользу англичан. Правда, англо-американская война к этому времени уже закончилась подписанием 24 декабря 1814 года Гентского договора. Но так как телеграфа в то время еще не было, то сообщить воюющим армиям о подписании мирного договора сразу было невозможно.

Примечательно, что в деле примирения двух враждующих сторон хотел поучаствовать и император Александр I. Россия в то время успешно расширяла свои владения на Североамериканском континенте, и желание участвовать в американских делах было не удивительным. Но предложение, принятое США, Англией упорно отклонялось. К тому моменту Российская империя владела Аляской, а в 1812 году закрепилась и в Калифорнии. Весной 1812 года русский исследователь Иван Кусков основал в заливе Румянцева (ныне залив Бодега) укрепленное поселение, известное ныне под названием Форт-Росс. Русская крепость с момента ее основания стала костью в горле испанских колонизаторов, считавших Калифорнию своей территорией. Российско-Американская компания, занимавшаяся освоением Америки, не признавала за испанской короной права на земли к северу от Сан-Франциско. Это была заявка на часть тихоокеанского побережья Северной Америки. Испанцы хотели изгнать русских с этих земель, но провозглашение независимости Мексики вывело испанцев из игры. Желание потеснить русских поселенцев перешло к Мексике. Но и им бодаться с русскими было бесполезно. В 1830-х годах русские поселенцы продвинулись на юг от крепости Росс. Были созданы еще три фермы-«ранчи»: ранча Черных, ранча Хлебниковские равнины и село Костромитиновское.

Сохранившиеся сооружения Форта-Росс

Российская империя расширяла свое присутствие не только в Америке, но и в Тихом океане, правда, не так успешно. Менее известная, чем Форт-Росс, русская крепость Форт Елизаветы на острове Кауаи Гавайского архипелага, построенная в 1816–1817 годах, была оставлена практически сразу после ее строительства.

В 1848 года Мексика в войне с США потеряет Верхнюю Калифорнию (будущий американский штат Калифорния). Но к этому времени Форт-Росс уже будет продан. В 1841 году собственником поселения станет американский предприниматель Джон Саттер. После ряда соглашений по урегулированию границ с США (1824 г.) и Великобританией (1825 г.) границы Русской Америки будут определены окончательно и Россия утратит возможность дальнейшего расширения своих территорий в Новом Свете. А 30 марта 1867 Аляска и Алеутские острова США за $7,2 млн.

Приобретение Аляски было, пожалуй, для США самой выгодной сделкой по покупке территорий. Охваченные пламенем революции и гораздо меньшие по территории Филиппины обошлись в $20 млн (1898). На увеличение территории за счет Мексики было потрачено в 1846-48 годах, в общей сложности $28,25 млн, в виде компенсаций, погашения частных претензий и непосредственной оплаты.

Что до черных дыр, то спустя 100 лет, в 1967 году, этот термин будет впервые введен в научный оборот. Его придумает и впервые употребит американский физик-теоретик Джон Арчибальд Уилер, он же введет в физику понятие «кротовой норы». Но теперь в основе концепции черных дыр («черных звезд» Джона Мичелла) будет лежать не ньютоновская теория тяготения, а теория гравитации Эйнштейна.

Черная дыра

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