Муж сидит на сайтах знакомств: что делать, как реагировать

Но следует помнить, что при этом они уменьшают значимость супруги в его глазах. Теперь каждый раз после скандала со своей законной женой супруг будет идти к той, кто поддержит и утешит его. И совсем не обязательно, что он скрывает существование жены. Мужчина находит в собеседнице на сайте знакомств своеобразную жилетку, которой можно пожаловаться на жизнь. В свою очередь дамы с данных сайтов охотно соглашаются на эту роль. Они поддерживают чужого мужа и часто говорят о том, что супруга его не ценит и недостойна его.

Если женщина, как правило, ищет путь решения проблемы, то некоторым мужчинам проще уйти от этого всего. И уходят они в онлайн-общение. Муж сидит на сайтах знакомств и тем самым отдыхает от семейных проблем. Иногда мужчины спрашивают совет у девушек на сайте. Сложно даже представить, что они могут посоветовать. В таком случае, конечно же, следует поговорить с супругом. Возможно, удастся его уговорить послушать советы психолога.

Муж сидит на сайтах знакомств в период, когда в семье ссоры и конфликты – это достаточно опасно. В этот уязвимый момент, под влиянием эмоций, он может согласиться встретиться с незнакомкой с сайта.

Многие психологи считают, что если мужчина во время ссоры в семье регистрируется на сайте знакомств и общается там – значит, он уже подсознательно готов к разрыву с супругой. Очень важно не упустить этот момент, ведь еще не поздно наладить отношения.

Как понять намерения

Допустим, девушка убедилась в своих подозрениях, что проводит все свободное время ее муж на сайте знакомств. Что делать? Почему он там зарегистрирован? Какие цели преследует? Эти вопросы обязательно возникают в женской голове. Для того чтобы это выяснить, придется внимательно изучить его профиль на этом сайте. Оценивать ситуацию будем по нескольким пунктам:

Из какого города девушки, с которыми общается супруг. Если все они из разных точек мира, то о физической измене речь не идет. Все общение заканчивается на этом сайте. Если же девушки из города, где вы проживаете, или куда муж часто ездит в командировки – то, скорее всего, их объединяет не просто переписка. Что он пишет им в сообщениях. Общение на сайтах знакомств можно вести совершенно по-разному. Например, если он флиртует, значит ему не хватает ярких эмоций. Если же в сообщениях он часто затрагивает тему секса, значит не удовлетворен в этой сфере. Как заполнен профиль. Если там много информации, заполнены поля «увлечения», «интересы», «цели знакомства», то, вероятнее всего, мужчина действительно настроен очень серьезно. Почему муж сидит на сайтах знакомств, но страница полностью пустая? Нет фотографий и личной информации? Скорее всего, ему просто любопытно посмотреть на других девушек.

Цель в жизни

У каждого женатого мужчины должна быть масса планов на будущее. Он – глава семьи, а значит должен о ней заботиться. Но что происходит, если у него нет цели в жизни? Тогда мужчине становится скучно, и он ищет развлечений. Кто-то играет в игры на компьютере, а кто-то общается с девушками на различных сайтах. Задумайтесь, может вы выполняете не только свою работу, но и супруга? В таком случае не следует его жалеть.

Найдите вместе цель в жизни, и пусть любимый помогает в ее осуществлении. Очень важно, чтобы это была общая мечта, чтобы она нравилась мужчине, вдохновляла его. Ведь на самом деле достаточно часто женщины просто ставят мужа перед фактом: «Нам нужна квартира побольше». Но эти слова не вызывают у мужчины никаких эмоций. Ему и в старой неплохо живется. Поэтому сядьте возле мужчины и начните мечтать.

Например: «Представляешь, если бы у нас была квартира побольше, мы могли бы чаще заниматься сексом. Иногда я хочу тебя просто, когда ты проходишь мимо, но так как у нас маленькая жилплощадь, и мы постоянно на глазах у детей, мы с тобой занимаемся этим только по ночам».

Интересно, что женская и мужская психология весьма отличается. Девушка может делать несколько дел одновременно, но при этом думать о совершенно посторонних вещах. Мужчины же поступают иначе. Если муж постоянно будет сосредоточен на жизненной цели, то у него не будет времени и желания посещать подобные сайты.

Ошибка многих жен именно в том, что они не могут направить мужчину в нужную сторону. Каждый член семьи живет своей жизнью. Он, например, постоянно сидит на сайтах знакомств, а супруга постоянно пропадает на работе. Изменив привычный ход вещей, можно с легкостью отучить мужа посещать подобные сайты.

Мужская природа

Иногда случается и так, что в паре все хорошо. Но вот супруга обнаруживает, что муж постоянно сидит на сайтах знакомств. И пытаясь найти причину, почему так происходит, она ничего не находит. Они не ссорятся с супругом, у них регулярный секс и полное взаимопонимание. Но почему тогда мужчину тянет на сайты знакомств?

Некоторые мужья по своей природе просто не могут быть с одной девушкой. Они постоянно в поисках разнообразия. Кроме того, им доставляет удовольствие не просто секс с любовницей, а процесс завоевания ее внимания. И вот такие мужчины постоянно изменяют своим женам. В таком случае у женщины есть два выхода:

Терпеть измены. Подать на развод.

Конечно, можно попробовать побороться за своего мужчину и его внимание. Но только шансы на то, что Казанова изменится, очень низки. Иногда только под страхом навсегда потерять жену и ребенка мужчина может полностью изменить свое поведение.

Первая реакция

Девушка обнаруживает, что муж сидит на сайте знакомств. Как реагировать? Это один из первых вопросов, которые приходят в голову. Конечно, очень хочется поднять огромный скандал. Но психологи советуют этого не делать. В процессе конфликта мужчина закроется от вас, и вам так и не удастся узнать истинную причину данного поступка. Вероятнее всего, он даже будет все отрицать. Но может получиться и по-другому. Иногда мужчины начинают сразу же защищаться. А как известно: лучшая защита – это нападение. И разговор плавно перейдет в масштабную ссору с обвинениями и упреками.

Нужно выбрать время, когда мужчина будет бодрый, сытый и довольный. Мягко намекните ему о том, что узнали о его общении с девушками. При этом, не ругая его, спросите, почему муж зарегистрирован на сайте знакомств и что это ему дает. Выслушав его, объясните, что для вас это достаточно неприятное явление. Постарайтесь вместе найти, что именно не хватает супругу. Не бойтесь разговаривать на откровенные темы. Очень часто причиной общения на сайтах знакомств является сексуальная неудовлетворенность. Поделитесь с мужем своими фантазиями, и в ответ вы обязательно услышите и то, о чем мечтает он.

Иногда мужчины говорят, что просто общаются на таких сайтах и не видят в этом ничего плохого. В таком случае можно предложить ему, что вы тоже зарегистрируетесь там и будете общаться с другими мужчинами. Мужу такой вариант вряд ли подойдет, и он согласится удалить свою анкету с сайта.

Постоянный контроль

Иногда совершенно случайно жены узнают о том, что муж общается на сайтах знакомств. Но чаще всего они это делают намеренно: часто заглядывают в телефонную книгу супруга, следят за историей в браузерах, проверяют почту. И рано или поздно находят доказательства измены. Такое поведение девушки говорит о том, что она не доверяет своему супругу. И если это так – значит, в семье уже есть какие-либо проблемы.

Конечно же, мужчина рано или поздно замечает, что его подозревают – и это для него достаточно неприятная новость. Разве понравится кому-то, что ему не доверяют? Поэтому, прежде чем интересоваться, зачем муж сидит на сайте знакомств, следует проанализировать свою семейную жизнь и ваши отношения в целом. Умная и хитрая девушка никогда не скажет супругу о том, что обнаружила его на сайте знакомств, но при этом сделает все, чтобы его там больше не было.

Что делать

Неужели можно отвадить супруга от сайтов знакомств, не раскрывая все карты? Оказывается, что да. Для этого необходимо, чтобы муж замечал только свою супругу. Если она постоянно злая, не в настроении, в засаленном халате – то конечно, он отправится на поиски другой – яркой и интересной женщины. Задумайтесь, почему муж на сайте знакомств, посмотрите, какие девушки его интересуют. Теперь следует на время забыть об этом неприятном инциденте и заняться собой. Запишитесь в спортзал, купите несколько новых нарядов и обязательно красивое нижнее белье. Постарайтесь стать красивой не только внешне, но и внутренне. Можно записаться на какие-нибудь курсы. Супруг должен увидеть, что рядом с ним находится самодостаточная и интересная женщина. Тогда, скорее всего, он переключит свое внимание на супругу и забудет о сайтах знакомств.

Ревность

Итак, муж сидит на сайте знакомств. Что делать? Девушка не спешит его вычитывать. Она решает сделать так, чтобы он начал ревновать. Если он почувствует, что может потерять любимую, то, скорее всего, быстро переключит свое внимание на эту ситуацию. Но так бывает не всегда и не со всеми мужчинами. Есть слабые парни, которые не готовы сражаться за свою даму и могут еще больше уйти в интернет-общение. В данном случае важно чтобы флирт с другим мужчиной не перешел в измену.

В целом, психологи не рекомендуют такой способ. Лишь в некоторых случаях мужчины удаляют свои анкеты с сайтов знакомств и переключают внимание на супругу. В других же – начинают еще активнее общаться с девушками и таким образом мстить любимой.

Как жить дальше

Девушки, которые приравнивают интернет-общение к измене, очень часто задаются этим вопросом. Так происходит и в том случае, когда переписка с другими дамами закончилась встречей или даже физической близостью. После измены наладить отношения очень непросто. И даже если мужчина клянется, что больше этого не повторится, в подсознании все равно постоянно возникает вопрос: а может снова муж сидит на сайтах знакомств? Советы психолога в данном случае сводятся к следующему: следует научиться доверять своему партнеру.

Если девушка простила измену и решила не разрывать отношения, значит, она больше не должна сомневаться в муже. Отсутствие доверия в семье превращает жизнь в настоящий ад, причем как для мужчины, так и для женщины.

Постарайтесь забыть о том, что произошло. Поверьте своему мужчине, если действительно хотите наладить с ним семейные отношения. Если вы понимаете, что не сможете его простить и будете постоянно подозревать – лучше разорвать отношения.

Около 15 % женщин обнаруживают, что муж сидит на сайтах знакомств. Психологи рекомендуют женам обратить внимание именно на причины, по которым мужчина это делает. То, что женщина уличит его в общении с другими дамами, еще не означает, что он больше не будет продолжать этого делать. Если не изменить ситуацию и не избавиться от причины, то мужчина и дальше станет знакомиться с другими женщинами, но в следующий раз будет более осторожным.