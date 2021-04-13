Обеды с мумиями и другие странности самого распутного короля Неаполя: Ферранте Неаполитанский

Страсть к коллекционированию родилась, наверное, вместе с человеком. Однако в средние века, когда марок, значков и спичечных коробков еще не изобрели, собирателям редкостей приходилось тяжело. Коронованные особы могли коллекционировать драгоценности, военные победы или любовниц, но вот король Неаполя Фердинанд I, живший в XV веке, коллекционировал мумии своих врагов. Интересно, что все окружающие, включая его жену, были в курсе странного «увлечения», однако никогда не спорили. Возможно, из опасения превратиться в «экспонаты» жутковатого собрания.

Девятый король Неаполя взошел на трон, согласно завещанию отца, однако это воцарение вызвало протест большинства представителей знати. Мало того, что сын Альфонса V, короля Арагона и Сицилии, слыл человеком бесчестным и распутным, - эти грехи ему бы с легкостью простили, но вот тот факт, что Ферранте был рожден не от законной жены, вызывал многочисленные толки.

Фердинанд I, король Неаполя

Этот бастард на троне полностью соответствовал традициям современного готического романа: был он не только беспринципным, но и проявлял явные признаки психического расстройства. В роду Трастамара, кстати, этот недостаток встречался. Среди предков Фернандо I отличился Энрике IV Бессильный - один из бездарнейших королей в истории Кастилии, а потомком его была Хуана Безумная, почти год возившая тело своего почившего мужа по Испании. Ферранте Неаполитанский же запомнился потомкам как один из самых жестоких правителей в Италии.

Кстати, отца Фернандо называли Альфонсо Великодушным. Он, конечно, тоже не был ангелом, но остался в истории как основатель Барселонского университета и покровитель науки и искусств. А вот сын, по мнению современных специалистов, страдал от психопатического расстройства личности. Согласно «Истории моего времени» Джовио, королю доставлял особое удовольствие вид поверженного врага — удовольствие столь острое, что его хотелось продлить.

Неизвестно, как скоро после восшествия на престол Фердинанд I решил «собирать» трупы своих врагов, но очень скоро он обзавелся как минимум десятком таких «экспонатов». Чтобы жуткая коллекция хранилась подольше, добытые «раритеты» приходилось мумифицировать. Это искусство в XV веке требовалось не часто, но умельцы среди придворных медиков все-таки нашлись. Для хранения «коллекции» был выделен один из придворных залов. Там все бывшие оппоненты короля хранились в целости и сохранности, одетые в свою собственную одежду.

Немногочисленные сохранившиеся изображения Фердинанда I дают возможность составить представление о его внешности

Эта коллекция, которая была сродни собранию военных или охотничьих трофеев, была предметом гордости владельца. По воспоминаниям современников, король частенько рассматривал ее, показывал гостям, которые после этого остановились более сговорчивыми, а также иногда устраивал жуткие обеды. Все мумии при этом рассаживались за столом, и Фердинанд I мог в полной мере насладиться своими победами.

Впрочем, не всех жестокий бастард на троне сумел запугать. Недовольная знать Неаполя решила сделать ставку еще на одного потенциального претендента на трон, графа де Гиза, который остался в истории под именем короля Рене Доброго. Его сын собрал наемное войско и действительно доставил Фердинанду I много хлопот. Возможно, тот и не выдержал бы натиска, если бы не помощь жены.

Трудно сказать, как Изабелла Кьярамонте относилась к «особенным увлечениям» своего супруга, но в трудную минуту она его действительно поддержала: лично обошла главных богатеев Неаполя и собрала круглую сумму, а затем в лагере врагов сумела склонить на сторону Фердинанда своего дядю, князя Тарентского. Возможно, эта практичная женщина считала, что собрание мумий – лучше, чем коллекция из фавориток, но победу своему мужу в этой войне она обеспечила.

Мятежи и беспорядки во владениях жестокого правителя не прекращались практически никогда. Однажды даже папа поддержал очередных мятежников, и тогда нрав Ферранте Неаполитанского проявился в полной мере. Заключив хрупкий мир, король заманил большинство прощенных мятежников на свадьбу своей племянницы, а затем устроил сцену, которой гордился бы Джордж Мартин. Настоящая «кровавая свадьба» произошла в 1486 году в Неаполе. Почти все гости на ней были схвачены и казнены. Менее чем через сто лет этот тактический прием был применен еще раз во Франции, даже более масштабно, в канун дня святого Варфоломея.

Замок Кастель-Нуово, в котором в XV веке произошла «кровавая свадьба»

Несмотря на то, что эта жестокая расправа оказалась гибельной для династии, сам Фердинанд I достаточно благополучно окончил свой век. Он дожил до весьма преклонного возраста, имел от двух жен восемь детей и окончил свои дни в славе и уважении. Подобно отцу, он слыл покровителем художников, поэтов и музыкантов, и неапольский двор при нем процветал.

После смерти жестокого правителя все затаенное недовольство вылилось на сына Фердинанда I. Папа отлучил от церкви всех потомков этого «самозваного рода» и призвал феодалов свергнуть беззаконную династию. Буквально за несколько лет Неаполь потерял независимость и попал во владения испанской династии Габсбургов.

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