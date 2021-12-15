Маргарита Валуа и ее сердца под юбкой

Дочь Генриха Второго и несравненной Екатерины Медичи не могла быть обычной девушкой. Принцесса была выдающейся личностью. Но прославилась она не своими политическими делами, а делами любовными. Отчаянная сердцеедка не уставала влюбляться при живом муже. А муж, между прочим, был Генрихом Четвертым, занявшим французский престол.

Упрямая и образованная

Маргарита не была послушным ребенком. О ее буйном нраве ходили легенды. Но она была умна, хорошо образована. Знала латынь и другие языки. Тяготела к философии и литературе. Сама прекрасно владела пером и словом.

Будучи младшим ребенком короля и королевы, девочка росла в окружении братьев и сестер относительно беззаботно, пока не вышла замуж за Генриха Четвертого. До этого момента престол принадлежал ее братьям.

В 19 лет Маргарита скрепила мир между гугенотами и католиками своим браком. Ее муж, Генрих де Бурбон, был лидером гугенотов. А Франция тогда нуждалась в передышке от войн и народных волнений. События происходили в 1572 году.

Варфоломеевская резня в ночь свадьбы

Супружеская жизнь Марго была омрачена резней, которую подданные устроили в ночь ее свадьбы. Они также пытались убить ее новоиспеченного мужа.

Но Марго помогла супругу бежать. В дальнейшем короля и королеву связывали дружеские и деловые отношения. Они даже прятали любовниц и любовников друг друга у себя в покоях, чтобы избежать сплетен.

Пока Генрих развлекался с фаворитками и кочевал по стране, Маргарита времени даром не теряла. Она откликалась на любовь то одного, то другого мужчины. Один из фаворитов в итоге предал ее. Шамвалонн недолго отвечал на чувства королевы, а потом и вовсе женился на другой, чем поверг Марго в шок и любовную тоску.

С де Гизом королеву-сердцеедку всю жизнь связывали теплые отношения. Этот роман затух после свадьбы Маргариты. И с былой страстью уже не разгорался.

Когда Маргарите исполнилось пятьдесят, у нее появился молодой любовник Сен-Жюльен. Но его застрелил другой фаворит де Вермон из ревности.

Заговор и приворот

Был в жизни королевы один страшный эпизод, после которого она стала носить под юбкой на каркасе мешочки с забальзамированными сердцами возлюбленных. Однажды ее любовник Ла Моль решил подогреть страсть Марго и заказал у колдуньи куклу вуду в королевской мантии с воткнутой в сердце иглой. Так он хотел заколдовать свою королеву и привязать ее к себе. Вот только слухи о заказе дошли до короля. Он усмотрел в этом заговор и приказал казнить Ла Молля.

Вместе с незадачливым любовником королевы был казнен и возлюбленный ее подруги. Безутешные женщины долго носили траур по любимым. После казни они забрали головы мужчин в качестве напоминания о произошедшем.

Королева Марго прожила интересную жизнь, заполненную интригами, заговорами, кровавыми сценами и любовью. Она пережила развод с королем достойно. Ведь даже после развода король советовался с ней.

В последние годы Марго располнела и ослабела нервами. Она заводила молодых любовников, а потом ревновала их к фрейлинам. Могла встать утром раньше всех, чтобы обыскать покои прислуги. Искала она там своих любовников, которых заставляла хранить верность Ее королевскому высочеству.

В 1615 Маргарита покинула этот мир. Она ушла в мир иной в 62 года. Это был долгий срок жизни для тех времен. В 17 веке короли и королевы вымирали, как мухи на осеннем стекле. Бесконечные заговоры и бунты, а также толпы отравителей не способствовали долгой жизни коронованных особ. Поэтому Марго повезло. Ее острый ум много раз помогал ей оставаться живой и невредимой в опасных ситуациях.