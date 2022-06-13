Мария фон Эрталь: что на самом деле случилось с реальным прототипом Белоснежки

В современном мире не для, кого не является секретом, что большинство литературных героев списано авторами произведений с биографий реальных людей. Однако, о том, что целый ряд сказочных героев существовал на самом деле знает далеко не каждый. В этом списке особенно выделяется Белоснежка, чья сказочная судьба практически полностью повторила жизни реальной девушки.

Бедная сиротка

Самое невероятное, до сих пор существует замок, в котором жила девочка, ставшая прототипом Белоснежки, а волшебные предметы из сказки, включая говорящее зеркало, туристы могут увидеть и сегодня. Девочка, чья жизнь легла в сюжет знаменитой сказки Братьев Гримм, жила в Баварии в городе Лор-на-Майне. Она не была дочкой короля, но ее домом действительно являлся настоящий замок, а отец был знатным вельможей. Родилась девочка в 1729 году, получив от родителей длинное имя: Мария-София Маргарета Катарина фон Эрталь. Семья девочки была достаточно богата, но малышке жилось несладко. Ее мать умерла рано, а мачеха Клаудиа Элизабет фон Эрталь терпеть не могла свою падчерицу. Мало того, учитывая тот факт, что отец девочки был крупным государственным вельможей и редко находился дома, в его отсутствие неверная жена активно принимала любовников. Разумеется, находившаяся рядом дочь мужа мешала бурным развлечениям новой хозяйки замка. Недолго думая, коварная мачеха задумала убить свою падчерицу, но та, узнав о ее планах, бежала.

Вместо гномов были рудокопы

Перебравшись через горы малышка, как и ее героиня, попала в дремучий лес, в котором встретила…. Нет, не гномов. Ей навстречу вышли рудокопы, добывающие в Шпессартских штольнях руду. Впрочем, от гномов их отличить было довольно сложно. Мужчины, постоянно работая в глубоких подземельях, были низкорослыми и сгорбленными людьми. Сюжет сказки повторился практически полностью. Правда в реальности злая мачеха так и не нашла свою падчерицу. Сегодня в замке, где некогда жила девочка, находится музей, а экскурсоводы охотно показывают всем желающим то самое говорящее зеркало, рассказывающее, «кто на свете всех милее». Оказывается, когда-то оно действительно говорило со своей хозяйкой, но вовсе не благодаря своим волшебным свойствам. В зеркало был вмонтирован специальный звуковой механизм, проигрывающий несколько фраз. Чудесный предмет создали на мануфактуре в Лоре, а злой мачехе его преподнес в подарок муж, отец несчастной девочки.

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А вы знали об этом?

Однажды, сидя на премьере оперы, Россини не смог стерпеть фальши в голосе одного из артистов и в порыве негодования вслух произнес: «А певец то сегодня невероятно плох. Я впервые слышу столь ужасное пение». На это один из соседей по ложе предложил великому композитору поберечь нервы и просто отправиться домой. В ответ из уст композитора прозвучал шедевральный ответ: «Есть сведения, что в третьем действии героиня оперы должна убить его. Чтобы успокоиться — я с удовольствием дождусь этого момента!»

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