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Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса

Большая часть из ныне живущих людей видела зверушек только на экране, потому что даже в зоопарк сходить лень.
К тому же там все ухоженные, сытые и воспитанные – какая-то пародия на дикую природу и не более того. А на самом деле мир за пределами цивилизации и существа, его населяющие, куда интереснее, чем нам показывают! Да и вообще, в дикой природе всегда найдется что-то такое, о чем вы ещё не слышали.

Природа, наверное, вдохновлялась картинами Пикассо, когда создавала этого жучка

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Маленькая лягушка, которая больше напоминает кустик мха

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Эта сова выглядит очень мудрой. Нет сомнений, что повидала всякого в этой жизни.

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Если вы раньше никогда не видели маленькую капибару, то вот она

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Этот вид черепах обитает в реке Мэри, Австралия, и находится под угрозой исчезновения

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Все селезни как селезни, и только этот с детства мечтал стать баскетболистом

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Рога антилопы – прекрасная основа для паутины. К тому же она бегает и сама ловит туда мух!

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Огроменный, невероятно синий, злобно-кусючий краб по прозвищу «пальмовый вор»

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Говорят, что если такой жучок на лету стукнет по голове – можно и сознание потерять

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Когда не успел похудеть к лету, а тебя уже начали фотографировать

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Почему-то бабочкам очень понравилось это дерево

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Питон с удивительным окрасом!


Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



Угольно-черный варанчик – красивая зверюга!

Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса



В дикой природе сова-альбинос обречена, но этой повезло – её спасли люди

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Из этой огромной гусеницы вылупится королевская ореховая моль

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Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса

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