Снимки, раскрывающие мир дикой природы с необычного ракурса

Большая часть из ныне живущих людей видела зверушек только на экране, потому что даже в зоопарк сходить лень.

К тому же там все ухоженные, сытые и воспитанные – какая-то пародия на дикую природу и не более того. А на самом деле мир за пределами цивилизации и существа, его населяющие, куда интереснее, чем нам показывают! Да и вообще, в дикой природе всегда найдется что-то такое, о чем вы ещё не слышали.

Природа, наверное, вдохновлялась картинами Пикассо, когда создавала этого жучка







Маленькая лягушка, которая больше напоминает кустик мха







Эта сова выглядит очень мудрой. Нет сомнений, что повидала всякого в этой жизни.







Если вы раньше никогда не видели маленькую капибару, то вот она







Этот вид черепах обитает в реке Мэри, Австралия, и находится под угрозой исчезновения







Все селезни как селезни, и только этот с детства мечтал стать баскетболистом







Рога антилопы – прекрасная основа для паутины. К тому же она бегает и сама ловит туда мух!







Огроменный, невероятно синий, злобно-кусючий краб по прозвищу «пальмовый вор»







Говорят, что если такой жучок на лету стукнет по голове – можно и сознание потерять







Когда не успел похудеть к лету, а тебя уже начали фотографировать







Почему-то бабочкам очень понравилось это дерево







Питон с удивительным окрасом!







Угольно-черный варанчик – красивая зверюга!







В дикой природе сова-альбинос обречена, но этой повезло – её спасли люди







Из этой огромной гусеницы вылупится королевская ореховая моль







Сонный час – львицы облюбовали местечко для отдыха







Хотя он и похож на игрушку, плетевидный полоз реальный и живой

