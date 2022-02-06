Думаете, СССР развалил Горбачев? А как же секретный доклад ЦРУ 1983 года  

За последние тридцать лет не слышал ни одного доброго слова в адрес Михаила Горбачева. Даже, наверное, нейтрального не слышал. И он для нынешнего российского общества является исключительно отрицательной фигурой. Как Собчак, Панин или Джигурда.

Не хочу навлекать на себя гнев читателей и утверждать обратное. Но давайте все-таки посмотрим на ситуацию более спокойно и взвешенно. Да, Горбачев везде шел на «просьбы» Запады, не фиксируя взамен ответные договоренности, или даже не обсуждал их! В этом его – несомненная ошибка. Наверное, он слишком идеализировал этот мир, считая, что лучшие человеческие качества – доброта, порядочность и ответственность – сильнее его худших – алчности и эгоизма.

Но может – другое? Может просто Горбачев шел на эти уступки и просьбы, потому что в том момент «нас прижали к реке и всем нам будет крышка». Что пытался хоть как-то спасти СССР, а его было уже не спасти?

Вот посмотрите, какой секретный доклад в 1983-м году подготовил аналитик ЦРУ Герберт Мейер. Датирован он был 30 ноября и его полный текст в оригинале можно посмотреть здесь.

Слушали доклад Мейера всего два человека - директор ЦРУ Билл Кейси и президент США Рональд Рейган, - а назывался он лаконично: «Почему мир так опасен?

В своем докладе Мейер предрек скорое разрушение СССР.

».

Но Рейган и Кейси тогда не восприняли мысли Мейера всерьез. Все тогда верили, что США и Советский Союз будут продолжать противостояние еще много десятков лет. Одним из популярных страшных для США прогнозов тогда было то, что СССР может захватить контроль над Европой в течение ближайших 20 лет.

Однако Мейер утверждал, что этого не произойдет, ведь Советскому Союзу остались считанные годы. И вот - главные пророческие тезисы Мейера:

Слишком большая и разношерстная многонациональность

Советский Союз не является единым целым. Элементы, из которых он состоит, не смогли стать полноценной страной. Союз является домом для более чем ста различных национальностей, и все они борются за политическую и экономическую свободу. Русское господство над этими группами просто не может продолжаться долго.

Действительно! Ведь вспомним, что в 80-е годы, особенно во второй половине, своими восстаниями несогласных полыхал уже весь СССР. И Грузия, и Прибалтика, и Средняя Азия. Молчала, как ни странно только Западная Украина, хотя втайне мечтала о том, что происходит на Украине сейчас. Несмотря на то, что большинство уже позже на референдуме проголосовало за сохранение СССР, удержать народную массу недовольных (пусть даже 10% пассионариев) можно было только оружием и репрессиями. Но Горбачев в итоге на это не пошел.

Тбилиси. Апрель 89-го

Неуклонное падение экономики

Советская экономика много лет идет к бедствию. Ее годовые темпы роста в среднем составляют сейчас не более 2%. А вот военные расходы растут на 4% в год. Поэтому, неудивительно, что уровень жизни неизбежно будет продолжать падать.

Здесь тогда самое время сказать о другом – довольном известном докладе ЦРУ 1982 года - о состоянии экономики в СССР. Конгресс США затребовал его после того, как новым руководителем Советского Союза стал Юрий Андропов. В Конгрессе этот доклад зачитывал сенатор Уильям Проксмайер, а смысл его был – что «советская экономика неубиваемая».

Приводились там такие слова:

«В СССР наблюдается неуклонное снижение темпов экономического роста, однако в обозримом будущем этот рост будет оставаться положительным…

…Экономика функционирует плохо, при этом часто наблюдается отход от требований экономической эффективности. Однако это не означает, что советская экономика утрачивает жизнеспособность или динамизм. Несмотря на то, что между экономическими планами и их выполнением в СССР имеются расхождения, экономический крах этой страны не является даже отдаленной возможностью…

…Хотя Советский Союз ослаблен в результате неэффективного функционирования сельскохозяйственного сектора и обременен большими расходами на оборону, в экономическом отношении он занимает второе место в мире по уровню валового национального продукта, имеет многочисленные и хорошо подготовленные производительные силы, высоко развит в промышленном отношении.



СССР также обладает огромными запасами полезных ископаемых, включая нефть, газ, а также относительно дефицитные минералы и драгоценные металлы. Следует серьезно смотреть на вещи и подумать о том, что может произойти, если тенденции развития советской экономики из отрицательных станут положительными…

… Улучшению жизни советских граждан Москва уделяет внимание уже в течение почти 30 лет. Однако повышение благосостояния потребителей всегда зависело от потребностей армии и отступало на второе место, чтобы обеспечить высокие темпы роста капиталовложений, необходимые для обеспечения быстрого роста ВНП.

Однако в настоящее время появились признаки того, что с интересами потребителей обращаются уже не так бесцеремонно. 11-й пятилетний план, в отличие от предыдущих, предусматривает более медленные темпы роста капиталовложений по сравнению с ростом потребления…

А вот какие интересные цифры приводит ЦРУ в этом докладе.

За период с 1950 по 1981 г. ВНП СССР (по данным ЦРУ) вырастал в среднем на 4,6% в год, тогда как рост ВНП США за тот же период составил в среднем 3,4% в год.



Однако экономический рост СССР в течение этого периода постоянно замедляется, особенно начиная с 1978 г. Среднегодовой прирост ВНП составлял 6 % в 50-е годы, 5 % в 60-е годы, и почти 4 % в период с 1970 по 1978 г. За период с 1979 по 1981 г. среднегодовой рост составлял менее 2 %. Ожидается, что в 1982 г. ВНП составит примерно 1,5 %.

Происходящие в экономике СССР процессы во многом напоминают замедление темпов экономического роста, наблюдаемое во всех странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



За первые 3 года 70-х ВНП стран ОЭСР увеличивался на 5 % в год. Но кризис, вызванный повышением странами ОПЕК цен на нефть, остановил рост экономики стран ОЭСР в 1974 – 1975 годах. Затем в 1976 – 1979 годах рост ВНП возобновился и составил 4 % в год. Однако в 1980 – 1981 годах рост ВНП в странах ОЭСР достигал всего 1,2 % в год.



Снижение темпов роста советской экономики отчасти явилось следствием того, что 4 года подряд урожаи были плохими или средними. А в большинстве отраслей экономики, особенно в промышленности, наблюдался застой.



Непрерывный рост расходов на оборону с середины 60-х годов составляет в среднем 4 % в год. И в настоящее время расходы на оборону в СССР достигли 13 – 14 % ВНП.

С самого начала выполнение заданий 11-го пятилетнего плана зависело от существенного подъема производительности труда. Так, рост производительности труда в промышленности за 1981-1982 гг. составил всего 1,4 % в год вместо запланированных 4,5 % в год.

СССР владеет 40 % разведанных мировых запасов природного газа, что превышает ресурсы всех промышленно развитых капиталистических стран, вместе взятых. Запасы угля составляют 30 % всех мировых промышленных запасов и достаточны для добычи в течение более 200 лет при современных нормах производительности.

Залежи железной руды составляют примерно 40 % мировых.

Обладая 1/5 мировых лесных ресурсов, СССР имеет практически неистощимый источник древесины.

В области добычи золота СССР уступает лишь Южно-Африканской Республике. Производство золота за 1981 г. составило около 325 тонн. Золотой запас страны равен примерно 1 900 тоннам, что по существующим ценам превышает 25 млрд. долларов.

Обладая большими людскими, финансовыми и материальными ресурсами, СССР пользуется экономической самостоятельностью, что является еще одной из его сильных сторон.

Велико и население страны, численность которого приближается к 270 миллионам. Рабочая сила, численность которой составляет около 147 млн. человек, состоит из достаточно образованных и подготовленных по мировым стандартам людей.

Ну а теперь вернемся к последнему третьему тезису из доклада Мейера, который, наоборот, ставит в «минус» то, что в докладе годом раньше названо несомненным «плюсом».

Герберт Мейер

Мало населения

В Советском Союзе демографический кошмар. В ХХ веке население планеты выросло в 3,5 раза. А население Советского союза увеличилось всего на 18%. В 1979 году в СССР проживало всего 262 млн. человек. Если бы демографическая ситуация развивалась, как в США, то население СССР должно было превысить 600 млн. человек.

При этом Мейер приводит какие-то гигантские и, конечно, ничем неподкрепленные цифры по числу абортов в СССР. В среднем, до шести абортов на женщину, способную к деторождению. Если уж он и рассуждает о малой динамики роста числа населения, то никак - не из-за этого, а из-за громадных людских потерь во время двух своих войн - Гражданской и Второй мировой.

В любом случае падение рождаемости приводит к сокращению числа рабочих на государственных предприятиях. И это - мина замедленного действия для СССР.

Мейер завершил свою аналитическую записку такой фразой:

Свободный мир превзошел Советский Союз в экономическом отношении. А в политическом - идеологически раздавил его.

За этот доклад Мейера критиковали. Коллеги были уверены, что он – профанация. Также ко всему этому отнеслось и начальство.

Тогда остается только добавить, что когда спустя 8 лет СССР распался, Мейеру вручили медаль Национальной службы разведки. И назвали его аналитическую статью лучшим примером интеллектуального прогнозирования.

Источник : https://mirtesen.ru/dispute/43417808866/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с авторм этой статьи , поскольку он не говорит о главной причине развала виртуального и утопического советского строя в СССР! Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д. Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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