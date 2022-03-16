Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

Тело человека — одно из самых совершенных и удивительных созданий природы. Мы пользуемся им каждый день и даже не подозреваем о некоторых его неожиданных и невероятных свойствах. Вот 24 неожиданных факта о человеческом теле.

1.

В нашем теле в 10 раз больше клеток бактерий, чем человеческих клеток.

2.

Наше тело убивает 19 потенциальных раковых клеток в минуту. Иными словами, ежеминутно 19 раз оно спасает нас от рака.

3.

Если женщина испытывает оргазм во сне, ее мозг выделяет те же гормоны, что и при оргазме во время секса.

4.

Нервные импульсы двигаются по человеческому телу со скоростью 76 м/с.

5.

Если вы закроетелевое ухо и заговорите, вы будете слышать свой голос таким, каким его слышат другие люди.

6.

Если у беременной женщины происходит повреждение какого-либо органа, зародыш начинает выделять стволовые клетки, которые помогают органу восстановиться.

7.

Синовиальнаяжидкость — это вещество, которое облегчает движение человеческих суставов. Эта субстанция считается самым скользким веществом, известным человечеству.

8.

Когда вы краснеете, ткань, выстилающая ваш желудок,тоже краснеет.

9.

Эякуляция не всегда означает оргазм. Она контролируется нервными окончаниями нижней части спинного мозга.

10.

Из всех укусов чаще всего инфекционным воспалением заканчивается укус человека.

11.

Человек — лучший стайер в животном мире, и если он будет настойчиво гнаться за животным, оно, в конце концов, всегда уступит ему в выносливости.

12.

Ваши руки способны совершать очень сложные операции, полностью их контролируя. Только ваше зрение мешает им полностью реализовать высочайший уровень моторного контроля.

13.

Чтобы высосать из тела человека всю кровь, потребуется 1 200 000 комаров, которые будут сосать ее одновременно.

14.

По принципу действия сердце не похоже на насос: оно не сжимается, а, скорее, скручивается и разворачивается вновь, чтобы качать кровь.

15.

Человеческая слюна содержит опиорфин — пептид, обладающий втрое более сильным обезболивающим действием, чем морфин.

16.

В пальцах нет мышц, они контролируются только сухожилиями.

17.

Запах человека стольже уникален, как и отпечатки пальцев. Это не относится только к близнецам.

18.

Примерно 2 килограмма весачеловеческого тела составляют бактерии.

19.

В человеческом теле достаточно железа для того, чтобы сделать из него гвоздь.

20.

Из всех чувств по утрам последним просыпается чувство запаха.

21.

Ваши глаза воспринимают мир перевернутым вверх ногами, но мозг переворачивает получаемую от них картинку на место.

22.

Кончики пальцев у человека способны отрасти заново, даже если человек лишится их, к примеру, из-за травмы.

23.

Еслибы череп не был наполнен жидкостью, мозг раздавил бы сам себя силой собственного веса.

24.

Если человек будет упорно тренироваться, он научится пользоваться эхолокацией не хуже летучей мыши.