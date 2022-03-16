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Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

Тело человека — одно из самых совершенных и удивительных созданий природы. Мы пользуемся им каждый день и даже не подозреваем о некоторых его неожиданных и невероятных свойствах. Вот 24 неожиданных факта о человеческом теле.

1.

В нашем теле в 10 раз больше клеток бактерий, чем человеческих клеток.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

2.

Наше тело убивает 19 потенциальных раковых клеток в минуту. Иными словами, ежеминутно 19 раз оно спасает нас от рака.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

3.

Если женщина испытывает оргазм во сне, ее мозг выделяет те же гормоны, что и при оргазме во время секса.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

4.

Нервные импульсы двигаются по человеческому телу со скоростью 76 м/с.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

5.

Если вы закроетелевое ухо и заговорите, вы будете слышать свой голос таким, каким его слышат другие люди.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

6.

Если у беременной женщины происходит повреждение какого-либо органа, зародыш начинает выделять стволовые клетки, которые помогают органу восстановиться.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

7.

Синовиальнаяжидкость — это вещество, которое облегчает движение человеческих суставов. Эта субстанция считается самым скользким веществом, известным человечеству.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

8.

Когда вы краснеете, ткань, выстилающая ваш желудок,тоже краснеет.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

9.

Эякуляция не всегда означает оргазм. Она контролируется нервными окончаниями нижней части спинного мозга.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

10.

Из всех укусов чаще всего инфекционным воспалением заканчивается укус человека.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

11.

Человек — лучший стайер в животном мире, и если он будет настойчиво гнаться за животным, оно, в конце концов, всегда уступит ему в выносливости.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

12.

Ваши руки способны совершать очень сложные операции, полностью их контролируя. Только ваше зрение мешает им полностью реализовать высочайший уровень моторного контроля.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

13.

Чтобы высосать из тела человека всю кровь, потребуется 1 200 000 комаров, которые будут сосать ее одновременно.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

14.

По принципу действия сердце не похоже на насос: оно не сжимается, а, скорее, скручивается и разворачивается вновь, чтобы качать кровь.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

15.

Человеческая слюна содержит опиорфин — пептид, обладающий втрое более сильным обезболивающим действием, чем морфин.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

16.

В пальцах нет мышц, они контролируются только сухожилиями.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

17.

Запах человека стольже уникален, как и отпечатки пальцев. Это не относится только к близнецам.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

18.

Примерно 2 килограмма весачеловеческого тела составляют бактерии.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

19.

В человеческом теле достаточно железа для того, чтобы сделать из него гвоздь.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

20.

Из всех чувств по утрам последним просыпается чувство запаха.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

21.

Ваши глаза воспринимают мир перевернутым вверх ногами, но мозг переворачивает получаемую от них картинку на место.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

22.

Кончики пальцев у человека способны отрасти заново, даже если человек лишится их, к примеру, из-за травмы.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

23.

Еслибы череп не был наполнен жидкостью, мозг раздавил бы сам себя силой собственного веса.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

24.

Если человек будет упорно тренироваться, он научится пользоваться эхолокацией не хуже летучей мыши.

Некоторые неожиданные факты о человеческом теле

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