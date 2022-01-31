Царевич Алексей: кто на самом деле виновен в смерти сына Петра I

Кто такой царевич Алексей? Предатель, изменник или несчастный человек, не сумевший угодить деспотичному отцу? Кто виноват в конфликте Петра и его сына, который привел к появлению знаменитого Указа о престолонаследии от 5 февраля 1722 года?

«Короля играет свита»

А молодого человека – его воспитатели. Первый удар постиг царевича еще в детстве – он стал сиротой при живой матери. Петр I решает отделаться от законной, но нелюбимой супруги Евдокии Лопухиной и отправляет ее в монастырь, а сына передает на воспитание своей сестре Наталье Алексеевне.

С семи лет образованием мальчика занимается полуграмотный Никита Вяземский. Петр подумывал одно время послать сына учиться за границу по своему примеру, но война со Швецией отвлекла русского царя от столь маловажного дела, как образование наследника.

Лишь в 1703-м году, когда Алексею шел уже 13-й год, Петр находит ему подобающего учителя – немецкого барона Генриха фон Гюйссена. Тот составляет для мальчика блестящую образовательную программу: иностранные языки, политика, арифметика, геометрия, фехтование, верховая езда.

Но интригами Меньшикова Гюйссен оказался отстранен от воспитания царевича и отправлен с незначительным поручением за границу. Позднее Алексей на одном из допросов заметит: «со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не учился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от натуры склонен.

Попечение Меньшикова

..».

Без участия этого человека не происходило, пожалуй, ни одно событие петровской эпохи. Среди прочих заслуг Меньшикова Петр I перечисляет и «воспитание сына нашего, по званию высшего управителя». Но знал ли император, какое влияние его ближайший сподвижник оказывает на юного царевича? Меньшиков был назначен Петром высшим попечителем наследника. Вот только службу свою исполнял он без особого рвения.

Он предоставил осиротевшему юноше полную свободу, сам проживал в Петербурге, а Алексея удалил в Москву, в Преображенское, где он тотчас попал под влияние своей родни, недовольной политикой Петра. С юных лет Алексей, оставшийся без надзора, неумеренно употреблял алкоголь, в нетрезвом виде давал волю языку и рукам, доставалось и воспитателям, и товарищам, и даже духовнику царевича. Особое недовольство Петра вызывала тайная переписка царевича с опальной царицей Евдокией и встреча с ней в Суздальском монастыре. А что же Меньшиков? Пренебрегал ли светлейший князь своими обязанностями или намеренно толкал царевича к пропасти?

Интриги мачехи

Брак Петра I и Екатерины – случай в истории практически беспрецедентный. Крестьянка родом из Лифляндии становится русской императрицей, и, разумеется, ощущает всю непрочность своего положения. Сегодня она любима, её дети живут в достатке и благополучии, сама она имеет огромное влияние на своего супруга. Но всему этому может прийти конец после смерти Петра и воцарения Алексея.

Поначалу отношения пасынка и мачехи складываются неплохо, но после брака Алексея и принцессы Шарлотты императрица сильно охладела к юноше. А когда принцесса забеременела, Екатерина и вовсе начала третировать молодую чету. Обещанное Алексею и Шарлотте содержание, и без того небольшое, то урезали, то не выплачивали вовремя. Царевич к тому же продолжал злоупотреблять спиртным. Между супругами постоянно вспыхивали конфликты, росло отчуждение. Наконец, Алексей оставляет беременную жену и уезжает в Карлсбаден «на воды».

Роковая женщина

В 1715 году принцесса Шарлотта умирает, но ее супруг не слишком расстроен. Он давно обрел новую любовь – бывшую крепостную Евфросинью Федорову. От Петра, пребывающего в это время в Голландии, приходит суровый ультиматум: или Алексей принимает участие в военных действиях (к чему царевич склонности не питал) или будет пострижен в монахи. Тогда Алексей бежит за границу. Его сопровождает Евфросинья, переодетая пажом. Когда, поддавшись на угрозы и уговоры, Алексей возвращается, то единственным его условием является заключение с нею брака. На тот момент девушка уже ждет от него ребенка. В России царевич попадает под арест, а Евфросинья предстает перед судом. Ни о каком ребенке протоколы не упоминают, по-видимому, он умер. На очной ставке девушка уверенно обличает царевича, рассказывает о письмах, которые Алексей писал иноземным владыкам, о заговоре против отца и мачехи. Судя по официальным протоколам, пытки к Евфросинье Федоровой не применялись, более того, Петр высказывал к ней свою симпатию. Что же заставило ее дать показания против человека, беззаветно ее любившего?

Некоторые считают, что Евфросинья была подкуплена. Существует версия, по которой она изначально была приставлена к царевичу Меньшиковым, как тайный агент. Ясно одно – именно предательство этой женщины привело к гибели царевича.

Карл VI

По совету ближайшего своего окружения Алексей ищет покровительства у Карла VI, императора Священной Римской империи. Оказавшись в Вене, он отправляется к вице-канцлеру Шенборну и рассказывает ему о причинах бегства: унижении и грубости, которые он терпел при дворе, постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих детей. Шенборн немедленно извещает императора. Карл решает взять беглеца под свое крыло, но до своей особы не допускал.

Из Австрии несчастного царевича переводят в замок Эренберг, оттуда в Неаполь. Карлу VI кажется, что Алексей надежно укрыт от царских шпионов. Каково было удивление императора, когда к Венскому двору прибыли посланники Петра, которые вежливо, но твердо сообщили, что российский царь требует отпустить царевича, в противном случае его придется вернуть на родину «вооруженною рукою». Карл понимает, что скрывать Алексея больше не безопасно, он убеждает царевича примириться с отцом, угрожает даже удалить от него Евфросинью. Это становится последней каплей, и мятежный царевич соглашается вернуться домой.

Петр Андреевич Толстой

Одним из посланцев русского царя в Вене был граф Петр Андреевич Толстой, тайный советник и, между прочим, прапрадед Льва Николаевича Толстого. Он должен был вести официальные переговоры с высокими персонами венского двора. Можно сказать, переговоры прошли успешно. Вице-королевский секретарь Вейнгард, по приказу Толстого сообщил Алексею, что Карл не собирается защищать его, и в случае военной угрозы тотчас выдаст отцу. В то же время Толстой запугивает вице-короля, угрожает военным вмешательством России. Но главное – Толстому удается «завербовать» любовницу Алексея – Евфросинью. Она отговаривает царевича бежать в Рим и искать покровительства Папы.

Наконец, в сопровождении Толстого Алексей отправляется на родину, единственное условие – брак с Евфросиньей. Толстой от лица Петра I дает согласие на этот союз – но только не за границей. Таким образом, подкупом, шантажом и угрозами Толстой достигает своей цели и привозит опального наследника к Петру. Спустя несколько месяцев старший сын первого императора умрет в Петропавловской крепости, осужденный в измене.

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