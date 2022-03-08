Как царь Пирр проиграл войну римлянам не проиграв ни одной битвы

В III веке до н.э. Рим активно расширял свои владения в Италии. После победы над племенами самнитов, весь центр полуострова стал римским. После этого пришла пора южных полисов, где жило в основном греческое население. В 282 г. до н.э. к Риму обратились жители Фурий, у которых возник конфликт с большим городом Тарент. С Тарентом у римлян был мирный договор, но они решили не упускать удобный случай заполучить земли в Южной Италии. Поэтому они послали войско, которое помогло Фуриям разбить армию Тарента. Тарентцы обвинили Рим в нарушении договора, напали на римские корабли в местной гавани, а также обратились за помощью к Пирру, царю Эпира.

Царь Пирр. Картина современного художника.

Пирр ухватился за это предложение. Весной 280 г. до н.э. его армия высадилась в Италии. Она состояла из 22 тыс. пехотинцев, 3 тыс. всадников и двадцати боевых слонов. Первая битва Пирра с римлянами состоялась у города Гераклеи. С помощью слонов, с которыми римляне столкнулись впервые, Пирру удалось одержать решительную победу. Римлянам пришлось покинуть всю область Лукания, а на сторону Пирра перешли многие местные племена — бруттии, самниты, луканы. Ещё важнее была поддержка Пирра греческими полисами южного побережья Италии.

Эпирские монеты с профилем Пирра. III в. до н.э.

В результате уже через год у Пирра была армия в 40 тыс. человек, в неё входили как греческие войска, так и самнитские союзники. Римляне отправили против них такую же по численности армию. Кроме того, римляне учли опыт предыдущей битвы и приготовили различные меры для борьбы с боевыми слонами: доски, утыканные гвоздями (их планировалось положить на пути наступающих слонов), а также горшки с зажигательным составом, который должен был напугать атакующих гигантов. В 279 году до н.э. возле Аускул состоялась второе крупное сражение в войне Пирра с Римом.

Пирр в битве при Аускуле. Картина современного художника.

Битва продолжалась два дня и закончилась победой Пирра. Римляне потеряли 6 тысяч, а Пирр всего 3,5 тысячи. Но значительную часть этих потерь составляли его ветераны, а также офицерский корпус. Именно тогда Пирр воскликнул: «Ещё одна такая победа, и я останусь без армии!» Он попытался заключить перемирие с римлянами, но встретил решительный отказ. Понимая, что дальнейшее наступление не сулит ему никаких перспектив, он решил продолжить войну в другом месте. В это время к нему обратились жители Сиракуз на Сицилии, прося помочь противостоять Карфагену. Пирр решил, что это его шанс и отправился со своей армией на Сицилию.

Боевой строй фаланги в исполнении современных реконструкторов.

В 276 г. до н.э. Пирр стал полновластным правителем всей Сицилии, имел флот в 200 боевых галер и при этом у него ещё оставался крупный порт Тарент в Италии. Но он лишился плодов всех предыдущих побед над Римом, поскольку римляне, воспользовавшись отсутствием Пирра, не только вернули свои позиции, но ещё и захватили в Южной Италии греческие полисы Кротон и Локры. Но самое главное, римляне заключили союз с Карфагеном против общего врага. Теперь уже две сильные державы сообща боролись против опасного авантюриста, каким являлся в их глазах царь Пирр.

Слоны Пирра в бою. Картина современного художника.

Пирр снова высадился в Италии, но при этом он потерял Сицилию. После его отплытия сицилийцы восстали и объявили о свержении монархии Пирра на этом острове. Пирр отчаянно нуждался в новых победах над Римом, ведь в этом случае он ещё мог закрепиться на юге итальянского полуострова. В 275 г. до н.э. возле городка Беневент состоялось сражение между его армией и римлянами. Пирр как всегда победил, но в результате у него практически не осталось войск. Римляне, которым пришлось отступить, но сохранившие значительную часть своих сил, сдаваться не собирались.

Бронзовый памятник Пирру в греческом городе Янина.

Пирр не мог рассчитывать на получение подкреплений, местные союзники показали себя крайне ненадёжными, а своей армии он практически лишился. В такой ситуации Пирр счёл за благо эвакуироваться на родину, в Эпир. Римляне в итоге получили полное господство над всей Южной Италией, хоть и не выиграли ни одной битвы с Пирром. Однако они сумели нанести Пирру и его союзникам ущерб, который оказался решающим и определил исход этой войны.

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