Как царь Пирр проиграл войну римлянам не проиграв ни одной битвы

В III веке до н.э. Рим активно расширял свои владения в Италии. После победы над племенами самнитов, весь центр полуострова стал римским. После этого пришла пора южных полисов, где жило в основном греческое население. В 282 г. до н.э. к Риму обратились жители Фурий, у которых возник конфликт с большим городом Тарент. С Тарентом у римлян был мирный договор, но они решили не упускать удобный случай заполучить земли в Южной Италии. Поэтому они послали войско, которое помогло Фуриям разбить армию Тарента. Тарентцы обвинили Рим в нарушении договора, напали на римские корабли в местной гавани, а также обратились за помощью к Пирру, царю Эпира.
Пирр ухватился за это предложение. Весной 280 г. до н.э. его армия высадилась в Италии. Она состояла из 22 тыс. пехотинцев, 3 тыс. всадников и двадцати боевых слонов. Первая битва Пирра с римлянами состоялась у города Гераклеи. С помощью слонов, с которыми римляне столкнулись впервые, Пирру удалось одержать решительную победу. Римлянам пришлось покинуть всю область Лукания, а на сторону Пирра перешли многие местные племена — бруттии, самниты, луканы. Ещё важнее была поддержка Пирра греческими полисами южного побережья Италии.
В результате уже через год у Пирра была армия в 40 тыс. человек, в неё входили как греческие войска, так и самнитские союзники. Римляне отправили против них такую же по численности армию. Кроме того, римляне учли опыт предыдущей битвы и приготовили различные меры для борьбы с боевыми слонами: доски, утыканные гвоздями (их планировалось положить на пути наступающих слонов), а также горшки с зажигательным составом, который должен был напугать атакующих гигантов. В 279 году до н.э. возле Аускул состоялась второе крупное сражение в войне Пирра с Римом.
Битва продолжалась два дня и закончилась победой Пирра. Римляне потеряли 6 тысяч, а Пирр всего 3,5 тысячи. Но значительную часть этих потерь составляли его ветераны, а также офицерский корпус. Именно тогда Пирр воскликнул: «Ещё одна такая победа, и я останусь без армии!» Он попытался заключить перемирие с римлянами, но встретил решительный отказ. Понимая, что дальнейшее наступление не сулит ему никаких перспектив, он решил продолжить войну в другом месте. В это время к нему обратились жители Сиракуз на Сицилии, прося помочь противостоять Карфагену. Пирр решил, что это его шанс и отправился со своей армией на Сицилию.
В 276 г. до н.э. Пирр стал полновластным правителем всей Сицилии, имел флот в 200 боевых галер и при этом у него ещё оставался крупный порт Тарент в Италии. Но он лишился плодов всех предыдущих побед над Римом, поскольку римляне, воспользовавшись отсутствием Пирра, не только вернули свои позиции, но ещё и захватили в Южной Италии греческие полисы Кротон и Локры. Но самое главное, римляне заключили союз с Карфагеном против общего врага. Теперь уже две сильные державы сообща боролись против опасного авантюриста, каким являлся в их глазах царь Пирр.
Пирр снова высадился в Италии, но при этом он потерял Сицилию. После его отплытия сицилийцы восстали и объявили о свержении монархии Пирра на этом острове. Пирр отчаянно нуждался в новых победах над Римом, ведь в этом случае он ещё мог закрепиться на юге итальянского полуострова. В 275 г. до н.э. возле городка Беневент состоялось сражение между его армией и римлянами. Пирр как всегда победил, но в результате у него практически не осталось войск. Римляне, которым пришлось отступить, но сохранившие значительную часть своих сил, сдаваться не собирались.
Пирр не мог рассчитывать на получение подкреплений, местные союзники показали себя крайне ненадёжными, а своей армии он практически лишился. В такой ситуации Пирр счёл за благо эвакуироваться на родину, в Эпир. Римляне в итоге получили полное господство над всей Южной Италией, хоть и не выиграли ни одной битвы с Пирром. Однако они сумели нанести Пирру и его союзникам ущерб, который оказался решающим и определил исход этой войны.
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