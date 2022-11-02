Екатерина Пешкова: жена Максима Горького, которую боялся Сталин. «Защитница» политзаключенных сталинского режима

Знаменитый поэт, драматург и общественный деятель Максим Горький знаком большей части нашей страны с самого детства. Настоящее имя и фамилия — Алексей Пешков, о чем знают не все, но еще меньше людей знают о его единственной настоящей жене.

Екатерина Павловна Пешкова была женщиной невероятной силы, которая даже после расставания с мужем смогла добиться высот в общественной деятельности. Она спасала сталинских политических заключенных, шествуя против государственной машины.

В данной статье мы расскажем о жизни и деле всей жизни позабытой жены известного поэта.

Архивное фото: Екатерина Пешкова и Алексей Пешков (Максим Горький)

Краткая биография Пешковой до замужества

Екатерина была девушкой непростой. Родившись в семье потомственных русских дворян Волжиных, чья история уходит годами в 16 век, ей была предопределена судьба большая, чем стать обычной помещицей. Она появилась на свет в городе Сумы в 1876 году, где впоследствии отец семейства Павел Николаевич Волжин случайно сделал все семейство бедняками.

Он продал родовое имение в уплату долга соседа, за которого поручился, но авантюра закончилась провалом, так как дворяне зачастую не знали цену деньгам и распоряжались ими довольно глупо.

После череды трудностей семейство попало в Самарскую губернию, где отец устроился управляющим хозяйствами со свекловичными плантациями, а мать получила работу в столовой для голодающих, за счет чего семья обзавелась казенной квартиркой.

Архивное фото: Екатерина Пешкова с сынишкой Максимом. Нижний Новгород, 1900 год

Знакомство и женитьба на Алексее Пешкове (Горьком)

На момент знакомства с будущим знаменитым поэтом и драматургом Екатерине было всего 19 лет. Она уже успела отучиться в гимназии и работала корректором в издании «Самарская газета», где публиковался тогда еще малоизвестный Алексей Пешков. Амбициозный поэт и завороженная им девушка решили связать себя узами брака в 1895 году.

Родители Екатерины были страшно против подобного брака, так как видели в Горьком лишь обычного дурно одетого газетчика и вчерашнего бродягу. Желая оградить дочь от данного союза, они отправили Катю погостить к родственникам в Санкт-Петербург, откуда она довольно быстро вернулась, так как отец Павел Николаевич сильно болел. Горький навещал отца своей будущей жены все время ее отсутствия и получил благословение на этот брак, о чем позже рассказала и сама Екатерина:

В мое отсутствие Алексей Максимович ежедневно навещал его, часами просиживал у его постели, они оценили друг друга и близко сошлись. Теперь уже и отец одобрял мое решение. Слова Екатерины, которые отражены в книге «Екатерина Павловна Пешкова. Биография: Документы. Письма. Дневники. Воспоминания.»

Архивное фото: Екатерина Пешкова

Развод и общественная деятельность

Брак довольно быстро распался, хоть Горький с Екатериной и не развелся. Случилось это в 1903 и на тот момент он уже 3 года вел отношения на стороне с актрисой МХТ Марией Андреевой. В «Большой Советской энциклопедии» говорится, что она станет литературным секретарем творца. Екатерина Пешкова осталась одна с двумя детьми, хотя Горький помогал ей финансово и в том числе поддерживал все начинания.

Он старался сохранить с бывшей женой максимально дружеские отношения, а о разрыве говорил так:

Мысленно человек дорос до сознания своей внутренней свободы, но — чувство привязанности, любви или привычки и т. д. — мешают ему освободиться реально из плена тех условий, которые затрудняют его духовный рост. <...> Для меня, в существе, дело ясно — кто-то из двух должен пожертвовать частицей своего я в пользу другого — так? Я солгал бы себе и другим, если б взял это на себя — свободно жертвовать, не насилуя себя, — я теперь не могу. Слова Максима Горького, отраженные в труде «Максим Горький. Письма. Полное собрание сочинений. Письма в 24 томах. Том 4. — М., Наука. 1998»

Архивное фото: Екатерина Пешкова и Алексей Пешков (Максим Горький)

Можно сказать, что их разрыв послужил толчком карьеры для молодой женщины. Пропуская некоторые моменты жизни Пешковой и ее бывшего мужа, мы перенесемся сразу к началу активной защитнической деятельности, чтобы понять, кем она стала после пережитых трудностей. По окончанию Первой мировой войны Екатерина трудилась в Политическом красном кресте, а после в 1922 году создала свою собственную организацию - «Помощь политическим заключенным».

У Сталина был довольно жесткий политический курс, а также методы воздействия на несогласных. Екатерина же осмелилась помогать детям и женам тех, кого СССР считал «врагами народа». Более того, она имела исключительное право на связь с политическими заключенными, многим из них «выбивала» смягчение приговоров. Количество писем к Пешковой с просьбами о помощи было гигантским. В будущем даже вышли сборники этих писем (Обречены по рождению...», 2004; «Дорогая Екатерина Павловна...», 2005).

Архивное фото: Екатерина Пешкова и Алексей Пешков (Максим Горький) и их двое детей

Казалось, что ей нестрашны последствия. Организация просуществовала аж до начала «Большого террора» и была закрыта в 1938 году, буквально за год до начала Второй мировой войны. Поговаривали, что Сталин боялся Екатерину из-за ее большого общественного влияния на родине и за рубежом. Внучка Пешковой училась в одном классе с дочерью Сталина и дружила с ней. Она так отзывалась о самом Иосифе и его отношениях с Екатериной:

Однажды сидим со Светланой, кушаем, и вдруг он на меня такими злыми глазами посмотрел: «Как ваша стар-руха поживает?» С таким раскатистым «р»! Мне даже в голову не могло прийти, о ком он спрашивал. Светлана шепнула: «Это он о бабушке твоей!» А моя бабушка, Екатерина Павловна Пешкова, никого не боялась. Всегда шла напролом. Когда она приезжала к нам на правительственную дачу, говорила охраннику: «Я к внучке!» Тот бежал звонить: пропускать или нет? Естественно, пропускали. Сталин ее ненавидел, но боялся тронуть. Ее знали слишком много людей и здесь, и за рубежом. Слова Марфы Пешковой из ее интервью Московскому Комсомольцу

Среди спасенных Екатериной людей зачастую были весьма известные и неудобные советской власти люди, например: Д.С.Лихачев, А.Ф.Лосев, епископ Афанасий (Сахаров), ребе Йосеф Шнеерсон. Даже после закрытия организации Пешкова старалась помогать людям. Во времена Великой отечественной войны она занималась воссоединением семей и помощью осиротевшим деткам.

Лишь после смерти Максима Горького она прекратила общественную деятельность и посвятила остаток жизни созданию «Архива Горького». Она собиралась сохранить наследие знаменитого писателя и поэта.

В заключение

Екатерина Павловна Пешкова ушла из жизни в 1965 году. Ей было 88 лет. Она смогла прожить богатую, интересную и сложную жизнь. При этом смогла помочь сотням людей и осталась верной единственному мужу, который ее покинул.

Сожалею, но хронометраж статьи не позволяет в должной мере погрузиться в хитросплетения жизни и деятельности госпожи Пешковой. Надеюсь, что вы смогли узнать что-то новое и полезное из этого материала.

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А вы знали об этом?

Адольф Гитлер называл своим врагом Юрия Левитана и хотел его уничтожить. Для начала стоит рассказать, кто он такой. Ещё с детства у Юрия был необычный тембр голоса, который хотелось слушать часами. Благодаря такому таланту он попал на радио, где ему пришлось зачитывать ночные важные сообщения от лица властей. И всё благодаря Сталину, который в один прекрасный момент услышал голос Левитана и назначил его главным диктором СССР. Так причём здесь фюрер? Оказывается Левитан «перешёл ему дорогу», когда зачитал важное сообщение, что на страну напали немецкие фашисты и призвал граждан к защите Родины.Естественно, эта новость не утаилась от вождя Германии. Услышав сообщение юного диктора, он понял, что его голос обладает неразрушимой силой и мотивацией, которая передаётся обыкновенным людям и внушает им надежду на победу. Именно это разозлило Гитлера, и он отдал приказ найти и «убрать» молодого человека, чего, конечно, не позволила сделать Красная армия и личная охрана Левитана.Какие интересные факты о Великой Отечественной войне и Сталине вам известны? Как думаете, могло ли быть всё иначе? И как именно?

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