А вы знали об этом?(Статья 73) 

1.

По сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича!

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена ! Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене.

Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали, что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а также своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и ,наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Следует также отметить, что, несмотря на атеистические взгляды Ленина и Крупской , они все же венчались в церкви. Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Кстати, мать Ленина выбор сына не одобряла и относилась к невестке подчеркнуто прохладно. К тому же поговаривают, что Крупская , которая до замужества тесно общалась с несколькими мужчинами, после замужества не устояла перед высоким и статным красавцем Курнатовским – одним из первых русских марксистов.

Любопытно также, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам. Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой нецивилизованной и диктаторской стране, как СССР!

2.

Знаменитый американский писатель Марк Твен появился на свет в 1835 году. В день его рождения рядом с планетой Земля пролетела комета Галлея. Через 75 лет комета приблизилась к Земле еще раз. И в тот день любимца публики не стало. Самое мистическое в происшедшем то, что Марк Твен сам предсказал свою смерть. Он говорил, что пришел в этот мир вместе с кометой Галлея, а теперь должен покинуть Землю, ведь она возвращается за ним.

3.

На Руси девушек, используемых дворянами в качестве сексуальных рабынь, называли серальками. Такое наименование произошло от французского слова «сераль», которым европейцы обозначали восточные гаремы.В серали помещиков русские красавицы попадали против своей воли, лишь по прихоти хозяина. Каждый «уважающий» себя дворянин XVIII-XIX веков считал неотъемлемым атрибутом своей благородный усадьбы гарем из крепостных девок.Самым любвеобильным аристократом в истории страны считался Виктор Страшинский, который владел 500 серальками.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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