Что заставляет людей верить в Бога?

Чем вызваны религиозные убеждения? Сердцем или, может быть, головой?

Другими словами, чем вызвана вера людей в бога или богов – интуицией или разумом?

Ответ может вас удивить: новое исследование показывает, что религиозное вероучение можно объяснить культурным воспитанием.

Эти выводы бросают вызов стандартному подходу психологов, которые привыкли считать, что религиозные убеждения появляются у людей на уровне интуиции.

«Скорее всего, психологи должны пересмотреть свое понимание появления веры как естественного или интуитивного процесса и вместо этого сосредоточиться на культурном и социальном обучении, которое порождает идеи существования сверхъестественных сил», - пишут исследователи в своей работе.

Аналитическое мышление и вера в богов

Чтобы изучить общепринятую идею о связи религии с интуицией, а также менее распространенную теорию, согласно которой вера в богов может быть связана с разумом, ученые провели три эксперимента. В одном из них 89 паломников, принимавших участие в знаменитом Камино де Сантьяго, или паломническом Пути святого Иакова, должны были пройти когнитивный тест. Они отвечали на вопросы о силе своих религиозных или духовных убеждений, а также времени, которое они потратили на паломничество.

Кроме того, они прошли ряд тестов, которые оценивали уровни их логического и интуитивного мышления.

Результаты пройденных тестов не показали никакой связи между религиозными убеждениями и интуитивным мышлением. Исследователи обнаружили, что не существует никакой связи между убеждениями о существовании сверхъестественных сил и аналитическим мышлением.

Связь между интуицией и религиозными убеждениями

Во втором исследовании приняли участие 37 человек из Соединенного Королевства. Они должны были попытаться решить математические головоломки, предназначенные для измерения интуиции, а также оценить уровень своей веры в сверхъестественное. Исследователи обнаружили, что, как и в эксперименте с паломниками, в ходе этого теста не было обнаружено никакой связи между уровнем интуитивного мышления и религиозными убеждениями.

Изучение мозга

Наконец, исследователи изучили сам мозг. Предыдущие исследования показали, что развитое аналитическое мышление может препятствовать появлению веры в сверхъестественное. Более того, исследования, проведенные с помощью снимков мозга, показали, что в этом процессе играет роль правая нижняя лобная извилина, расположенная в лобной доле мозга.

Например, небольшое исследование снимков мозга, проведенное в 2012 году (результаты которого появились в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience), показало, что этот участок мозга более активен у людей, не склонных к религиозным убеждениям.

Учитывая эти выводы, ученые, которые работали над новым исследованием, подключили электроды к голове 90 добровольцев, активируя правую нижнюю лобную извилину. Активация привела к появлению когнитивного торможения, но не изменила уровня веры в сверхъестественное у участников. Результаты показывают, что между когнитивным торможением (обычно вызванным аналитическим мышлением, но в этом случае электродами) и сверхъестественными мыслями не существует связи.

Полученные результаты показывают, что было бы неправильным называть веру в богов интуитивной. Исследователи заявили, что духовность или религиозность людей, скорее всего, развивается на основе их воспитания, культуры и образования.

«Религиозная вера, скорее всего, связана с культурой, а не с какой-то примитивной интуицией», - говорится в заявлении Мигеля Фариаса, преподавателя психологии и руководителя исследований в Оксфордском университете.

Природа против воспитания

"Эти результаты отрицают доминирующую идею о возникновении религиозных убеждений", - сказал Натан Кофнас, докторант философии в Оксфордском университете, который не участвовал в исследовании. Новое исследование стало большим вызовом мнению, что религия является результатом отказа людей от аналитического мышления.

Однако Кофнас также отмечает, что это исследование не стоит считать истиной в последней инстанции. Работы других ученых показывают, что религиозность является наследственной. Предыдущее исследование на близнецах показало, что, по крайней мере у американцев, гены, как правило, оказывают большее влияние на появление религиозных убеждений, чем окружающая среда, независимо от того, верит ли человек в бога в зрелом возрасте. Это значит, что должен существовать какой-то психологический механизм, который бы варьировался у людей и был связан с различными уровнями религиозности.

Почему атеисты умнее религиозных людей?

Согласно исследованиям, проведенным в Соединенных Штатах, атеисты в большинстве случаев умнее религиозных людей. Причина этого явления до конца неясна, однако вполне возможно, что более разумные люди чаще отказываются от религии после исследования этого вопроса.

Скорее всего, социальные и образовательные факторы играют важную роль в появлении религиозных убеждений человека, но основные когнитивные диспозиции также могут сыграть свою роль.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2250175985217178255/

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