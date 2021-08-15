Теория 9 жизней и ваши кармические задачи

9 жизней бывает не только у кошек. Мы тоже проживаем сейчас одну из 9. И в нашем случае это объясняет предназначение. Или — зачем мы были рождены.

Что такое теория 9 жизней?

Ее еще называют «теорией прошлых жизней». Это концепция в нумерологии, которая считает, что человек может прожить 9 жизней. И каждая из них обладает определенным значением. Поэтому мы не просто проявляемся на свет, а несем цель — выполнить свою кармическую задачу. Ведь только так наша душа сможет перейти к следующей жизни. А если урок не выполнен, то будет перерождаться в этой вновь и вновь.

Как посчитать, какую жизнь вы живете?

Для этого сложите дату рождения с месяцем и двумя последними цифрами года. А получившийся результат — сложите между собой, чтобы получилось однозначное число.

Например, вы родились 30.09.1990 года. Складываем: 3+9+9+0=21. Сокращаемся результат: 2+1=3. Таким образом вы живете 3 жизнь.

Какие кармический задачи существуют?

Согласно этой теории, у каждой жизни есть своя кармическая задача в материальном (то есть нашем) мире.

1 жизнь считается началом пути души. Поэтому она может совершать много ошибок. Для людей с 1 жизнью важно уделять внимание всем сферам и стремиться к знаниям. Быть более открытыми для нового опыта.

Нужно научиться принимать себя любым и работать над своим развитием.говорит о важности отношений. Поэтому в дружбе, семерых отношениях, любовных и т.д. этим людям важно проявлять терпение и учиться ценить других.

Те, кто живет 3 жизнь, должны постоянно развиваться и выходить за рамки. Их кармическая задача заключается в том, чтобы стать увереннее в себе. И перестать быть слишком осторожными.

Люди в 4 жизни начинают осознавать причинно-следственные связи. У них есть своя определенная цель, к которой они стремятся. Но при этом их нельзя назвать неосторожными. Такие люди чаще контролируют свои мысли и действия и реже нуждаются в помощи, когда речь идет о формировании жизненного пути.

5 жизнь — жизнь для мечтателей. Главная задача этих людей — познавать мир, его красоту и нести радость людям. Для них также важно найти гармонии и реализовать свои таланты. Самые удачливые могут даже на этом неплохо заработать.

6 жизнь тоже отвечает за баланс. Задача этих людей — найти его между работой и личной жизнью. При этом также важно нести добро и понимать себя и мир. Но не только на духовном, но и на ментальном и физическом уровне. Такие люди чаще справляются с заботой о своем теле. За что оно им не редко отвечает взаимностью.

7 жизнь для тех, кто должен пройти череду испытаний. Им важно направить жизнь на создание доброго и полезного для других. Таким образом люди растрачиваются со своими «кармический долгами». Хотя это и нельзя назвать легким путем.

8 жизнь — про успех. Причем чаще всего материальный. Среди таких людей часто встречаются люди, которые могут изменить свою жизнь и жизнь других к лучшему. При этом ни в чем себе не отказывая. Конечно, если смогут найти, как организовать эту комфортабельную жизнь.

9 и последняя жизнь — жизнь, которую понимают не все. Точнее, со стороны она многим будет казаться странной. Ведь эти люди ведут себя так, как им хочется. И не оглядываются назад. Их кармическая задача — не потерять себя, когда они сталкиваются с трудностями. И чаще делится мудростью с другими.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2281037626438323090/

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