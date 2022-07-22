5 типов жен, от которых сбегают мужья (даже самые терпеливые)

Семейная жизнь – это не вечный праздник и конфетно-букетный период. Супруги могут то отдаляться, то вновь прикипать друг к другу всей душой, и ничего ужасного в этом нет. Поскольку мужчины любят, прежде всего, глазами, важно не запускать себя и не превращаться в типичную домохозяйку.

Не стоит ходить перед ним в огромном халате и зеленой маске на лице. Зачем ему знать, как вы добиваетесь своей красоты?

Помимо внешности, безусловно важен внутренний мир женщины.

Рассказываем о 5 типах дам, которые со временем начинают раздражать даже самых любящих мужей.

1. Жена-мамочка

Она знает как лучше готовить спагетти, покупать продукты, водить машину, носить шапку. От нее только и слышны нравоучения.

Во сколько ты придешь домой? Не задерживайся!

Опять заболел? А я тебе ГОВОРИЛА одеваться теплее.

Я сказала и точка!

Все эти фразы в детстве он слышал от мамы, но вы не его родительница! Вы – партнеры, которые равнозначны по статусу. В семейной жизни не место мамочкам, папочкам и малышкам. Если вы хотите строить отношения с мужем, а не с каким-то беспомощным существом, уважайте его.

2. Алчная

Деньги, деньги, деньги. Конечно, без них не прожить, но дама, думающая только о финансовых благах, рано или поздно начнет вызывать отвращение.

3. Трудоголик

Ваш муж – это не машина по производству денег, поэтому перестаньте бесконечно тянуть из него ресурсы, если не хотите надоесть ему.

Прекрасно, когда у женщины есть свое любимое дело, которое, помимо доходов, приносит моральное удовлетворение. Однако соблюдайте грань. Быть трудоголиком вредно для психического здоровья. Кроме того, женщина, которая массу времени уделяет работе, становится, как правило, жесткой и даже агрессивной. Словом, начинает приобретать мужские черты характера. А зачем вашему супругу мужик в юбке?

4. Чересчур любящая

Чтобы чувства не угасали, психологи не рекомендуют жене полностью растворяться в муже. Важно, чтобы она оставалась целостной личностью со своими делами и интересами. Отношения строят два отдельных человека, поэтому не стоит стремиться стать с ним одним целым. Не теряйте свое "я", чтобы потом не было больно собирать себя по кусочкам.

5. Слишком требовательная

Запомните раз и навсегда: муж ничего вам не должен. Как и вы ему. Да, между супругами существуют определенные обязательства, но это значит, что сегодня он должен принести вам ведро клубники посреди февраля, а завтра – помчаться в лес за подснежниками. Умерьте свои "хочу". Отношения – это не игра в одни ворота, и ваш муж, каким бы брутальным ни был, тоже не отказался бы от заботы.

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А вы знали об этом?

Многоженство, как неотъемлемый атрибут старого времени,в советской стране начало считаться чем-то плохим, несмотря на его дозволение исламской верой. Поскольку многоженство государством было запрещено, мужчин, у которых доказано наличие нескольких жен, предусматривался штраф в размере до 500 минимальных заработных плат либо исправительные работы не менее двух лет. В Таджикистане в условиях разрушенной экономики многим молодым женщинам было сложно кормить своих детей, и они согласились стать вторыми женами. Это был первый виток многоженства, но в дальнейшем оно распространилось еще сильней. Второй момент состоял в том, что в некоторых кишлаках почти не осталось мужского населения – все представители сильного пола уехали на заработки в Казахстан и РФ. На таджикских женщин сильно давит общественное мнение, которое требует сразу после окончания школы выйти замуж и родить детей.

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