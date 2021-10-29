Можно ли просить у Бога смерти?

Вопрос священнику: «Можно ли просить Бога забрать и душу, и тело из этого мира? Есть разочарование в мире, в том, что господствует хаос, что собственная жизнь не приносит удовлетворения».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Нет, нельзя, потому что такая просьба означает, что Вы просто расписываетесь в собственном бессилии, а такому мироощущению и самоощущению просто нельзя поддаваться.

Вы живете. Это значит, что, по поле Божией, Вам сейчас дана жизнь, а не смерть, и с этою жизнью Вам нужно научиться справляться. Это тоже навык, один из многих, которые необходимо освоить человеку, просто навык не простой, а комплексный. И я бы Вам советовал Господа просить о том, чтобы Он Вам дал сил и разумения этот навык освоить, в этом будет намного больше и пользы, и радости.

Например, то, что мир хаотичен, нужно просто принять как данность. Да, мир таков. В общем, он не такой уж и хаотичный: все физические и химические законы исполняются очень точно, то есть у Вас нет сомнения, куда полетит, например, подушка, если ее выбросить из окна: она точно полетит вниз, а не вверх. Вы точно знаете, при какой температуре закипает вода, а при какой становится льдом. Вам, в общем, понятно, при какой скорости ракета преодолеет земное тяготение.

И Вы даже, если заглянете в энциклопедию или поисковик, сможете сказать, какова будет реакция организма человека или животного на введение того или иного химического существа. Иными словами, все «базовые настройки» работают по правилам, и не надо на этот мир пенять. Область человеческой психологии сложнее, но и тут есть свои законы. Пожалуйста, занимайтесь духовной жизнью, советуйтесь со священником, изучайте постепенно аскетическую литературу — и будете и в этих законах разбираться и применять их к себе, хаоса станет меньше, давайте, дерзайте.Что касается неудовлетворенности, я бы Вам советовал взять лист бумаги и очень четко и конкретно расписать, что именно Вас не удовлетворяет. Собственное здоровье? А что именно? Внешний вид? Работа? А на работе что — суть работы? коллектив? размер заработной платы? график? расположение места работы? дни отпуска? возможности роста? и так далее. Проблемы в семье? А какие проблемы? С кем, по какому поводу? И так далее. Распишите это все с молитвой, а потом сами, или с другом, или с духовником, или с психологом подумайте и напишите, как можно конкретную неудовлетворенность преодолеть. Пишите в целом и далее конкретные шаги.



Например, Вас не устраивает здоровье. Что надо сделать? Пойти к такому-то врачу, пройти обследование, процедуры, изменить диету, режим дня, заработать денег на поход к платному специалисту, записаться, сходить, выполнить рекомендации… Понятно, да? Если речь о семье, то что беспокоит в семье? То, что ее нет? А что сделать, чтобы была? Знакомиться, общаться, учиться быть интересным собеседником, приятным кавалером, учиться видеть другого человека, сопереживать ему, поддерживать, быть искренним в общении и не бояться быть собой… Если проблемы с женой (то есть Вы уже женаты), то в чем они состоят конкретно и как можно решить каждую из них? Если дело с работой, аналогично. И так постепенно Вы перестанете унывать, а начнете активно действовать, поставите себе цели и будете к ним идти. Например, у Вас болит ухо и Ваша цель — его вылечить. Или у Вас зарплата сейчас такая-то, а хотелось бы вот такую. Цель только должна быть реальной. Например, сразу в 10 раз Вы зарплату не увеличите, а вот на какой-то процент вполне можно. Или не зарплатой увеличить доход, а подработкой. И так далее.

Думаю, общая схема понятна. Дерзайте, действуйте.

С Богом!

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