Почему мужчинам нравятся стервы: отношения, понимание, психология

Нравятся ли мужчинам стервы? Этот вопрос задавался, наверное, даже в райском саду – настолько давним он является - и, скорей всего, будет с недоумением задаваться всегда. Как может нравится то, что априори имеет знак "минус"? Тем парадоксальнее жизненные реалии – стервы получают многое, а мамины дочки остаются не у дел. Почему одним все, а другим – ничего? Стерва никогда не бывает обделена мужским вниманием. А уютная, домашняя девушка, ненавидящая всех стерв мира, сильно удивляется – почему она смотрит в рот своему ненаглядному и предугадывает его желания, а он бежит к той, которая об него вытирает ноги? Где подвох? В чем дело?

Сразу оговорка, отношения "стерва - мужчина" – это не совсем нормально. Это своего рода насилие и вампиризм. Но почему мужчинам нравятся стервы? Давайте вернемся в детство, ведь наши эмоции и страхи, привязанности и наш характер формируется именно в это время.

Начало – мама

Как бы мы ни вылезали из кожи, в жизни мужчины есть Мама. Она – трендсеттер, первая скрипка и вообще свекровь – значит "вся кровь". Вот и наслаждается она своей ролью от всей души. Все закономерно. Мальчик любит ее больше жизни и... боится ее. Ведь мама в детстве вряд ли церемонилась – шлепнет, накажет, лишит сладостей.

Все, что угодно, лишь бы слушался и делал все правильно.

"Старайся, а то метлой будешь махать!" – так произносит, наверное, каждая разгневанная мама ленивому сыну-ученику. И хватается за ремень. Что получается, когда мальчик вырастает? Слезы и рыдания в подушку от жены он не понимает. Зато ледяной тон, немигающий взгляд и слова наподобие "я сейчас потеряю терпение" действуют на него как на нашкодившего щенка. Прижимаются уши и хвост, и человек, стоящий перед вами, начинает мечтать, чтобы на него набросили поводок. Достоинство человека ущемляется, о его самооценке вообще не приходится говорить – она похоронена. Вот почему мужчинам нравятся стервы – они вспоминают свою строгую маму-пилу.

Девушкам с печатью "стерва" на лбу не надо ничего делать. Им не надо завоевывать мужской пол. Обидно даже за парней – они растекаются лужей перед ними и тащат их в ЗАГС, закидывая подарками.

Продолжение – учительница

Есть еще один образ – первая учительница, которая говорит: "Чтобы так написать контрольную, надо, чтобы мозги вообще не работали", "Первый раз вижу такую бестолочь", также в ход пускаются и указки, и линейки для физического подтверждения угроз. Сейчас такого не применяют, по крайней мере в крупных городах.

А дома мама продолжает: "Мой сын – такая бездарность!". Двойной удар для парня. Мама – первая женщина в жизни мальчика, которую он любит без памяти. Учительница – вторая, авторитет которой порой больше авторитета мамы. Обе его "прессуют", но они – главные женщины в его жизни, вот почему мужчинам нравятся стервы, это очень просто – эмоции и привязанности из детства экстраполируются на всю взрослую жизнь.

Как вы думаете, парню, у которого была такая мама и такая учительница, понравится робкая, забитая неженка? Нет! Им нужен солдат в юбке. Это все на уровне инстинктов, подсознания и, конечно, либидо. Их невероятно влечет к эгоисткам, которые заботятся только о себе, они, командирши, заставляют подчиняться, что для многих мужчин слаще меда.

Поведение плененного

Классический подкаблучник в объятиях стервы будет бояться ей не угодить. Он изо всех сил постарается вести себя правильно и стать... хорошим сыном для новой матери, которая, конечно, всем недовольна. Если довольна – то ненадолго, и ведь интересный факт: если она довольна всем, она автоматически перестает его волновать, возбуждать и нравиться ему. Подкаблучник и мамин сын – это классический случай, когда стерва нравится мужчине почему-то в чистом виде, чтобы все было максимально жестко: бить, так наотмашь, ругать – от всего сердца и со всей злобой. Бедный муж в такой семье постоянно чувствует себя очень неуютно и все время будто бы должен за что-то извиняться:

он не уделяет внимание дому и жене, так как все время на работе;

он опоздал в ресторан;

отнесся халатно к какому-то важному вопросу;

он приносит мало денег;

он забыл купить кофе;

он косо взглянул на маму супруги, и – не приведи Господь – отказал ей в просьбе.

И когда хоть один этот "триггер" срабатывает (назовем это именно так, поскольку быть стервой с ее скандальностью и генерацией конфликтной энергии – это своего рода сплошное посттравматическое стрессовое расстройство), начинается песня со стороны благоверной а-ля "Ты ко мне остыл, я тебе что – тряпка?!" Муж изо всех сил бросается заглаживать вину и получает дополнительных "тумаков". Вот такие качели, и не скучно!

Парадоксальное счастье

Стерва в мире мужчин – явление частое и вызывающее дрожь у всех матерей мальчишек. Психологи и сексологи считают, что если в мужчине удается возродить эти переживания страха, сменяющегося на его фоне счастьем (или то, что кажется счастьем на фоне постоянного стресса), скажем так – окунуть мужчину в детство, то семья будет крепкой и брак не распадется. Во всяком случае такой муж от такой жены не захочет никуда уходить.

С точки зрения психологии все очень просто. Человек всегда хочет убежать от проблем в детство, ведь там было комфортно и безопасно, там мы были защищены. Мужчина находит себе женщину, которая будет ему напоминать маму, которая в детстве была им недовольна и которую он побаивается, лишь бы не обострять отношения, и пытается все сгладить. Обретя этот формат, он будет бояться его потерять.

Вы думаете, таких мужчин мало? Специалисты утверждают, что такой тип в России превалирует... А в том, почему мужчинам нравятся стервы-женщины, оказывается виноваты мамы-тираны.

Женщина в этой паре