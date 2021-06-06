Женщина с двумя матками родила дважды за месяц

Жительница Бангладеш родила близнецов с разрывом меньше месяца. 20-летняя Арифа Султана родила сына в конце февраля, но 26 дней спустя она вновь почувствовала боли, и ее доставили в больницу.

Врачи обнаружили, что у нее две матки, и что она все еще беременна. При помощи кесарева сечения она родила дочь и еще одного сына.

Оба ребенка эти были полностью здоровы, хотя и недоношены, пишет ВВС.

«Мы в шоке»

Арифа Султана живет в деревне. Первого сына она родила в районной больнице в округе Хулна. 26 дней спустя ее привезли в больницу в соседнем районе Джессор, так она жаловалась на боли в животе.

По словам доктора Шилы Поддар, которая сделала ей кесарево сечение, близнецы родились 21 марта.

«Когда нам доставили пациента, мы провели ультразвуковое сканирование, и обнаружили, что у нее еще два плода», — говорит доктор Поддар.

«Мы были просто в шоке и очень удивлены. Я никогда не видела ничего подобного».

Доктор Поддар говорит, что Арифа Султана живет в очень бедной семье, и за все время беременности она не ходила к врачам, так как в семье не было на это денег.

«Она не подозревала, что родит еще двоих детей. Мы сделали кесарево сечение, и на свет появились девочка и мальчик».

Мать и близнецы провели в больнице четыре дня.

«С детьми все в порядке. Я очень рада, что все так хорошо закончилось», — говорит доктор Поддар.

«Не такой уж и редкий феномен»

Сингапурский гинеколог доктор Кристофер Энг говорит, что двойная матка встречается не так уж и редко.

«Вероятно, во время овуляции были оплодотворены сразу три яйцеклетки, в результате оказалось три плода», — говорит он.

Сама Арифа Султана говорит, что очень рада пополнению семьи, но переживает, что три ребенка подорвут и без того скудные финансы семьи.

Ее муж — чернорабочий, и зарабатывает около 95 долларов в месяц. «Это подарок от Бога — то, что все мои дети в хорошем здоровье . Я сделаю все, что могу, чтобы они были счастливы», — сказал он агентству Франс пресс.

Источник : https://knews.kg/2019/03/29/zhenshhina-s-dvumya-matkami-rodi...

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