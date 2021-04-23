Святой покровитель - какие святые кому покровительствуют

Начиная с четвертого века, в христианской традиции появляется святой покровитель. Надеясь на благосклонность и защиту последнего, родители называли схожим именем ребенка. Впоследствии многие сферы жизни обзавелись таким святым покровительством.

Кто такой покровитель

Проще всего определяются личные святые покровители по дате рождения. Как это сделать, мы разберемся в конце статьи.

Интересно знать также то, что в процессе становления христианства изучались жития святых и профессии, схожие с их занятиями или способностями, получали их в покровители.

Так Левий Матвей, будучи при жизни сборщиком налогов, стал защитником работников финансовых ведомств. У Клары Асизской был дар видеть и слышать рождественскую мессу в храме, даже лежа больной в кровати. Поэтому ей отведена роль покровителя телевидения.

При случае взгляните на иконы, картинки. Ангел-хранитель, святой угодник, мученики обычно держат в руках атрибуты, показывающие их принадлежность к какому-то виду деятельности.

Покровители профессий

Вы будете поражены, когда узнаете, сколько святых покровительствует тем или иным видам деятельности. Основная масса из этих имен относится к католицизму, но есть немало и православных. Давайте разберемся подробнее.

Всем профессиям, которые связаны с передвижением на сухопутном транспорте, будь то велосипед, автомобиль или автобус, покровительствует пророк Илья. Он в Святом Писании изображается на огненной колеснице после того, как его взяли живым на небо.

Врачам покровительствуют архангелы Рафаил и Гавриил, а также евангелист Лука. Все они так или иначе были связаны с лечением.

Даже домохозяйки имеют своих патронов. Ими считаются Марфа, ученица Иисуса Христа, и Анна, мать Марии, Богородицы.

Евангелист Марк покровительствует всем видам деятельности, связанным с животными. Зоологи, биологи, ветеринары и прочие специалисты могут просить у него помощи.

Архангел Гавриил, будучи в христианской традиции посланником, помогает дипломатам, курьерам, послам, почтальонам и прочим деятелям, связанным с доставкой чего-либо или налаживанием отношений. В православии сюда относятся также работники СМИ.

Святой покровитель журналистов в католицизме - Франциск Сальский, а издателей, книготорговцев, писателей и композиторов - Иоанн Богослов.

Патроном моряков и певцов называют Андрея Первозванного. Недаром же его крест изображен на флаге Военно-морского флота Российской Федерации.

Архангел Михаил связывается с профессиями, которые касаются военного дела, закона, управления. Сюда относятся, собственно, солдаты, милиционеры и прочие работники силовых ведомств.

Вы будете смеяться, но Ватикан определил даже патрона пользователей интернета. Святой покровитель этого вида деятельности - Исидор из Севильи. При жизни он был энциклопедистом и после веры превыше всего ставил знания.

Покровители стран и городов

Святые покровители по имени населенного пункта не определяются. Но, исходя из разных христианских направлений, у каждого города и страны есть патрон. У некоторых даже несколько. Приставка к имени святого означает место его рождения, а не пункт, которому он благоволит.

Давайте разберемся подробнее. Поскольку миссионеры постарались определить защитников большинства населенных пунктов, то мы остановимся на самых известных и значимых городах и государствах.

Святой покровитель Беларуси - Ефросиния Полоцкая.

Россия имеет несколько патронов, если говорить о разных конфессиях. Православные считают покровителями Георгия Победоносца и Андрея Первозванного, католики - князя Владимира, Василия Великого и Иосифа Обручника.

Украине в православии покровительствует апостол Андрей, а в католицизме - Иосиф Полоцкий.

Соединенные Штаты Америки своей защитницей считают Богоматерь Непорочного Зачатия.

Франция полагается на помощь двух покровительниц. Это Анна, мать Марии Богородицы, и Жанна д’Арк.

Великобритания, по словам католических священников, находится под покровительством архангела Михаила.

Мы перечислили лишь несколько стран из Америки, Западной Европы и ближнего зарубежья. Далее будут представлены патроны некоторых российских городов и регионов.

Иконы святых покровителей иногда отображают место, которому они благоволят. Но не всегда это можно определить по образам. Давайте посмотрим, кто защищает какой город в православной традиции.

Москве благоволит Георгий Победоносец, он даже изображен на гербе.

Санкт-Петербург защищают апостолы Петр и Павел, а также Александр Невский.

Последний также является покровителем Забайкалья, а апостолы Петр и Павел еще и всего Камчатского региона.

Данная тема очень обширна, объем же статьи позволяет коснуться ее лишь вкратце. Далее мы поговорим о святых помощниках в разных жизненных невзгодах.

Покровители больных и помощники в лечении

В христианстве присутствует не только покровитель умерших, но и защитники от разных недугов, а также святые, помогающие врачам в исцелении.

Давайте познакомимся с помощниками лекарей.

Итак, с алкоголизмом, как верят православные, помогают справиться мученик Бонифаций из Тарса и Иоанн Кронштадский. Католики по этому поводу обращаются к Урбану из Лангра.

Беременные женщины молятся великомученице Анастасии или Сильвие Римской, в зависимости от конфессии.

С болезнями ног поможет справиться Симеон Верхотурский, а при любых недугах, связанных с руками, верующие обращаются к иконе «Троеручица», на которой изображена Богородица.

В принципе, покровителем всех больных в католицизме считается Мавр Гланфейский. С глазами, говорят, помогает архангел Гавриил, а покровителем проблем, связанных со слухом, считается Франциск Салезский.

Иов Многострадальный в католицизме «ответственный» за излечение депрессии.

Как оказывается, покровитель умерших не один. Они делятся по возрастам. Патроны детской смертности - Ядвига Силезская или Матильда Саксонская, а безвременной кончины - архангел Михаил.

Если человеку сложно разобраться с характером боли или происхождением недуга, есть святые, которые помогают, как считается, с исцелением в общем. Это великомученик Пантелеймон в православии и Юлиана Никомидийская в католицизме.

Помощники в сложных ситуациях

Как говорит пословица, от сумы и тюрьмы не стоит зарекаться. Давайте посмотрим, какие же святые помогают людям, которым встретились беды на жизненном пути. В таких ситуациях не определяется покровитель по дате рождения, а ставится свечка тому, кто помогает в подобном несчастье.

Итак, считается, что помогает католикам найти новую работу Казтан Тиенский, а православным - Ксения из Петербурга.

Агнелл в католицизме, в православии - Борис и Глеб, Александр Невский, Нил Сорский и Богородица поддерживают и помогают оправиться пострадавшим в войне.

Попавшим в плен покровительствуют Петр из Афон и Симеон Богоприимец. Если в душу закралась ностальгия и на сердце легла тоска по семье и близким, молятся Иоанну Кущнику.

От погибели на воде защищают Богородица (икона «Спасительница утопающих») и Иакинф из Кракова. Спасению в кораблекрушении покровительствует Юдок.

Святой покровитель детей - Сергий Радонежский. Ему молятся, если отпрыски отличаются неуспеваемостью в учебе.

Если чувствуете отчаяние, говорят, поможет поставленная свеча Иоанну Златоусту. Конечно, это вопрос веры, особенно в наш просвещенный век, но случаются такие ситуации, когда это остается единственным выходом. Как говорится, «нет атеистов в окопах».

Защита от стихийных бедствий

Природные катастрофы приходят внезапно, а мощь стихий пугает и восхищает.

Христианство считает, что некоторые святые помогают людям, защищают их от гнева природы и отводят разрушения в сторону.

Давайте узнаем, кому молятся в разных конфессиях в подобных ситуациях.

Во время землетрясения вряд ли будет время определить, кто ваши святые покровители по дате рождения. Поэтому святые отцы рекомендуют обращаться в этом случае к Григорию Чудотворцу.

Когда рядом извергается вулкан, следует побыстрее уехать подальше. Но впоследствии не помешает поставить свечку Агафии Сицилийской, чтобы такого не повторилось впредь.

В средние века при сильной буре молились Юдоку, Вальбургу, Урбану Лангрскому или Эразму Формийскому.

Чтобы избежать удара молнии, обращались к Вирту Римскому и Магнусу Фюссенскому.

Эрменгильд считается защитником при грозах, засухе и наводнениях.

Примечательно, что в основном покровители-спасители от разных бедствий есть в католицизме. Православные обращались к защитникам только в двух случаях. При сильных морозах - к юродивому Прокопию из Устюга, а во время пожара - к затворнику Никите Новгородскому или к иконе «Неопалимая купина». Видимо, остальные катаклизмы наш народ мало беспокоили.

Покровители учебных заведений

Часто название крупного учебного заведения, особенно в средневековье, венчало имя святого покровителя. По имени патрона судили о статусе школы или университета. Отдельно всем школам в католицизме покровительствует Фома Аквинский, а вузам - Контардо Феррини.

И здесь больше отметились сторонники католической конфессии. Православные признают главным образом только то, что апостол Андрей является покровителем университета Патра в Греции.

В Западной же Европе многие вузы обзавелись святыми защитниками.

В Болонской академии искусств - Екатерина Болонская.

Покровительницей Кембриджа считают Эдельтруду, а в Оксфорде - Фредесвинду.

Парижский университет для большего успеха считает своими покровителями четырех святых. Это Екатерина из Александрии, Николай из Мирликия, Урсула из Кельна и Карл Великий.

Таким образом, некоторые старейшие учебные заведения имеют патронов. Проблема в том, что, согласно канонам, они защищают сами университеты, а не помогают студентам в учебе. Так что на экзаменах все равно придется полагаться только на свой интеллект или дружественную шпаргалку.

Защитники правящих династий

Как обычно, здесь речь пойдет в основном о католической конфессии.

Видимо стремление стать всеобщей церковью и любовь к богатству и роскоши повлияли на то, что практически у каждого социального, природного и прочих явлений, а также различных сфер жизни, появились свои святые покровители. Ведь только в этом случае можно повлиять на десятину, подношения и дары храмам. Итак, кто же из святых стал монаршим защитником?

Фердинанд Кастильский считается покровителем всех глав государств, независимо от региона или материка.

Далее идет некая специфическая особенность. Патроны есть у каждого правящего дома, в частности, французского, английского и немецкого. А также отдельно у людей, имеющих разные титулы, такие, как король, принцесса и прочие.

Итак, монархам покровительствуют Людовик, Эдуард Исповедник и Генрих Баварский соответственно.

Королям помогают выдержать возложенное на них бремя Эдгар Мирный и Дагоберт.

Королевам - Ядвига Польская, Изабелла Португальская и Матильда Саксонская.

Императриц защищает Равноапостольная Елена.

Аделаида Бургундская благоволит принцессам, а графам покровительствует Карл Добрый.

Святые покровители семьи правящих монархов Великобритании - Эдуард Исповедник и архангел Михаил, как защитник Англии.

Немецкой династии Габсбургов благоволил Максимилиан, а дофинам Франции - Петронилла.

Таким образом, многие правящие семьи имели не только своих духовников и советчиков из духовенства, но и святых покровителей.

Покровители животных

Скотоводство издавна было одним из важнейших занятий человека. Именно эта деятельность помогла перейти от случайного везения на охоте к запланированному пропитанию. Поэтому люди постоянно заботились о здоровье и производительности своих питомцев.

Здесь мы упомянем православных и католических покровителей животных.

Итак, начнем с птиц. Домашние утки, гуси и прочая летающая живность имеют защитника в лице великомученика Никиты у православных и Мартина из Тура в католицизме.

Голубям покровительствует Дэвид из Уэльса, а лебедям - Гуго Линкольский.

Далее домашний скот. В православии его защитниками считают Георгия Победоносца и Параскеву Пятницу. Католики же такими называют Папу Корнилия, отшельника Онуфрия и Перпетую из Карфагена.

Всем рогатым животным покровительствует Гвидо из Андерлехта.

В православии патроном коз и овец считается Мамант из Кесарии, католики же не считают, что у коз может быть покровитель. Поэтому Георгий Победоносец по их традиции защищает только овец.

Как узнать своего святого покровителя

Сегодня большинство людей вновь начинает искать веру. Некоторые возвращаются к христианству. В этой религии принято праздновать День Ангела, то есть ту дату, когда чтят того или иного святого.

Самый простой способ определить имя святого покровителя - по имени ребенка. Во-первых, при крещении дается новое имя (если данное при рождении не относится к христианской традиции, или родители захотели дать второе), но может сохраниться и старое.

Как поступать? В основном определяются святые покровители по имени и дате рождения. Даже если вы не помните имени, которым вас крестили (не сохранилось), найдите наиболее близкое из христианских. Если их несколько - выберите то, которое вам приятнее.

Итак, теперь открываем календарь и ищем, какой вам подходит покровитель по дате рождения. Это не точное число, когда вы родились, а наиболее близкий день, в который почитают святого с таким именем.

Например, День рождения вы празднуете 2 сентября, а ближайшая дата, когда упоминается покровитель с таким же именем, 11 декабря. Выходит, что у вас два торжества. В сентябре - День рождения, в декабре - День Ангела.

В такие дни традиционно принято дарить детям образки и картинки. Ангел-хранитель не обязательно должен быть там изображен, но лишним не будет.

Итак, мы с вами научились определять своего покровителя, а также узнали святых защитников в разных сферах жизни.

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