Как советский разведчик свел Гитлера с Евой Браун

Безусловно, Адольф Гитлер может считаться самым таинственным человеком XX века. С его именем связано много тайн и загадок. Когда произносят его имя на ум приходят три слова: война, холокост, а также Ева Браун, но мало кто знает, как они познакомились.

Генрих Гофман- советских разведчик?

Многие современные историки до сих пор ведут дискуссию кто же на самом деле являлся тайным разведчиком Вертером, который похитил секретный план операции “Цитадель”. Есть теория о том, что этим агентом был Генрих Гофман. Так почему же тень сомнения пала именно на него?



Генрих Гофман

Известность Генриху Гофману принесли его фотографии «Ноябрьской революции» (свержение монархии), а также предводителей революции. С приходом к власти нацистов в Германии он получил огромные права на сбыт своей продукции. Приобретя огромную популярность, его стали приглашать для съемок партийных лидеров и именно с этого момента как раз и началась дружба с Гитлером. Он становится личным фотографом фюрера, после чего ему разрешили посещать самые секретные совещания правительства.

Ева Браун- новая подружка Гитлера

В то время, наверное, каждая девушка мечтала позировать для фото и оказаться в журнале моды. Увидев объявление о вакансии ученика в фотодом Гофмана, Ева решила устроится к нему на работу.

Как отмечал хозяин фотоателье сначала она помогала ему с проявлением фотографий, а потом перешла за прилавок. На удивление девушка проявляла талант в фотосъемке, а также часто позировала сама.

В 1929 году Гофман решил познакомить свою ассистентку Еву Браун с неким господином Вольфом (которым и был Адольф Гитлер). Стоит отметить, что при этой встрече Ева не сразу узнала лидера НСДАП и даже отказала ему в поездке на его автомобиле.

Как вспоминала дочь Гофмана: «…Гитлер наведывался каждый день в наш салон и осыпал Еву комплиментами, безусловно ей было сложно устоять над его ухаживаниями.»



Ева Браун и Адольф Гитлер

Более 3 лет у них были приятельские отношения и Ева пыталась их преодолеть. В высшем обществе Германии, фюрера часто спрашивали, когда он найдет себе жену? На что он отвечал: “У меня другая невеста — Германия!” Во время политической борьбы Гитлер забыл о своей возлюбленной, а она тем временем следила за его деятельностью со стороны и могла видеть его только на политических плакатах.

В это время их встречам иногда способствовал Гофман, так как он часто фотографировал фюрера и брал с собой своего адъютанта Еву.

Несмотря на победу Гитлера в выборах, статус Евы Браун так и не изменился. О том, что у них были отношения в Германии знали считанные люди. Стоит отметить, что у неё были попытки самоубийства, причин может несколько. Возможно она таким образом хотела привлечь внимание, а возможно чувствовала себя брошенной.

Мог ненавидеть фюрера

Так почему же Гофман решил предать своего друга? По мнению многих историков это была месть за уничтожение еврейского народа, так как сам он был еврей. А тень сомнения была брошена про нескольким причинам:

Во-первых, он был отличным фотографом и имел доступ ко всем засекреченным материалам.

Во-вторых, он был близко знаком с фюрером и его опасались трогать.

А было ли знакомство Адольфа Гитлера с Евой Браун запланированным остается только гадать. Был ли он действительно секретным агентом СССР остается только гадать, ведь эту тайну Генрих Гофман унёс с собой в могилу.



Источник: https://history.com.ru/sssr/kak-sovetskij-razvedchik-svel-gi...

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