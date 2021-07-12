Икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение ее заступничества перед Богом ценились людьми во все времена. Еще никто из верующих не был оставлен когда-либо без ее помощи.

Место Покрова Божьей Матери в цикле богородичных праздников

Существуют особые дни, когда церковь прославляет Деву Марию. Они входят в число двунадесятых праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа и его Матери. К богородичному циклу относятся Рождество Богородицы, Введение ее во храм, а также Благовещение и мирная кончина ‒ Успение – все они являются наиболее важными датами в ее жизни. Православные почитают еще родителей Матери Божьей – Иоакима и Анну, отмечают зачатие Девы Марии.

Покров Пресвятой Богородицы с особой торжественностью празднуется Церковью. 14 октября – знаменательный день для православных христиан. Ведь Богородица во все времена считалась заступницей и защитницей людей пред Богом. Недаром икона Божьей Матери Покров Пресвятой Богородицы есть почти в каждом доме.

Величие Царицы небесной

Церковь полагает, что Богородица ‒ единственный человек, живший в мире, который способен постоянно просить Господа о спасении людей. В этом заключается величие Божьей Матери. Ее появление было уже предопределено, как и само Боговоплощение.

Ветхозаветная история содержит свидетельства о детстве и отрочестве Марии. Когда девочка была еще трехлетним ребенком, то сама смогла взойти по высоким ступеням в храм, а затем священник по указанию Божественному ввел ее в Святое Святых храма. Вход туда всем женщинам был воспрещен.

На изображениях Богородицы всегда видно три звезды, которые расположены рядом с ее головой и руками. Это означает, что она всегда была и остается Девой: до Рождества, в Рождестве и после Рождества Иисуса Христа. Святость Марии позволила ей стать сосудом Божественного Духа и сохранить тайну воплощения Бога. Даже после своего Успения она не оставляет людей, а молится за них, поэтому особенно чтима икона "Покров Пресвятой Богородицы". В чем помогает Божья Матерь? Главное, Дева Мария просит Бога о спасении всего людского рода.

Празднование Покрова на русской земле

Издревле люди вспоминали угодников Божьих. В дни их почитания они шли в храм и молились святым. К Богородице русский народ относился с особым трепетом и любовью. Во время двунадесятых праздников, посвященных Деве Марии, все верующие старались посещать службы. Особенно почиталась икона "Покрова Пресвятой Богородицы". От чего защищает Божья Матерь? Ответ на этот вопрос каждый может получить при молитвенном обращении к ней.

В этот день люди, стоя на божественной литургии, с упованием и верой взывали к Владычице неба и земли с просьбами о защите, покровительстве, решении важных житейских вопросов. После выхода из храма народ подавал милостыню нуждающимся. В настоящее время все традиции сохранились. Те, кто не может в этот день пойти в церковь, молятся Богородице дома, поскольку икона Покров Пресвятой Богородицы, фото и значение которой рассматриваются в данной статье, есть практически в любой православной семье.

История появления иконы

В X веке Византийская империя часто подвергалась нападениям варваров. Однажды во время такого набега неприятель напал на Константинополь. Люди, жившие там, собрались в храме и стали возносить свои молитвы к Матери Божьей, слезно прося ее защитить их от напасти. К воскресному дню Богородицу вместе с сонмом ангелов и святых увидел Андрей Юродивый. По легенде, она сначала шла по воздуху, а потом, преклонив колени, стала горячо молиться своему божественному Сыну о защите народа и даровании им спасения от неприятеля.

Затем она сняла со своей головы чудесное блистательное покрывало, опустившееся над всеми молящимися. Видение исчезло, а люди, находящиеся во Влахернском храме, почувствовали необыкновенный прилив благодати и радости. Враги сразу же отступили от города. Народ спас "Покров Пресвятой Богородицы" - икона. О чем молятся люди Матери Божьей, останется только в их сердцах.

В настоящее время это может показаться чудом, однако существует немало исторических данных о том, что осада действительно имела место, а потом свершилась буря. С тех пор особенно почитается икона Божьей Матери "Покров Пресвятой Богородицы". От чего защищает Пресвятая Дева, люди всегда могут убедиться, помолившись ей.

Описание и значение иконы Покрова

Чаще всего Богородица изображена в полный рост. Ее голову и верхнюю часть фигуры покрывает огромный четырехугольный плат – мафорий. Нижняя одежда Девы Марии – туника – доходит до пола. В основном ее одеяния окрашены в голубой и красно-коричневый цвета. Первый показывает чистоту и непорочность, а второй – символизирует, что плоть и кровь от нее заимствовал Иисус Христос, чтобы прийти на землю в человеческом образе. Три звезды по краям мафория свидетельствуют о приснодевстве Марии. В руках Божьей Матери находится покрывало – омофор, которое она простирает над всей землей.

Икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение которой заключается в сохранении мира и согласия между людьми, должна занимать почетное место на иконостасе каждого православного христианина. Главное, уповать на милость Матери Божьей, и она обязательно поможет во всех житейских нуждах.

Иконография Покрова

Само чудо явления Пресвятой Девы Марии Андрею Юродивому, к сожалению, не было запечатлено на византийских изображениях. На Руси со временем сформировались два типа икон, посвященных Покрову Пресвятой Богородицы: среднерусский и новгородский. Это стало происходить после введения праздника князем Андреем Боголюбским, который после услышанной истории о видении юродивого отнесся со вниманием к данному событию. Таким образом, он поручал Божьей Матери заботу обо всей нашей земле.

В среднерусской (владимиро-суздальской) иконографической традиции прослеживается связь Боголюбской иконы Богоматери с "Покровом Пресвятой Богородицы". На таком типе изображений Небесная Царица сама держит покров, у ее подножия сидит Роман Сладкопевец. Новгородские иконы отличаются изображением Божьей Матери в виде Оранты (молящейся). Ангелы держат над ней покров. Каждая деталь ее образа продумана художниками, ведь икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение и смысл которой заключается в небесной помощи Заступницы всех христиан, дает надежду людям на милость Господа.

Божья Матерь - защитница земли русской

С началом принятия христианства к людям постепенно пришло осознание того, что они нуждаются в помощи Господа и заступничестве Богородицы. Русский народ верил со всей прямотой и искренностью, на которую только был способен, что Господь защитит их от любых бед и напастей. Божью Матерь считали ходатаицей пред лицом своего Сына за всех, кто истинно верит в него и хочет спасти душу, чтобы потом войти в Царство Небесное. В большинстве православных храмов есть икона Покрова Пресвятой Богородицы. От чего защищает Владычица неба и земли русский народ? Бед и скорбей у нас всегда было множество: голод, войны, стихийные бедствия.

И Дева Мария никогда не оставляет людей в горе. Издревле заступницей казаков считалась именно икона "Покров Пресвятой Богородицы". В чем помогает Божья Матерь воинам? Во время нашествия врагов и всяческих притеснений, когда им предстояло идти сражаться за родную землю, они с верой в Бога и упованием на его милость шли в бой и возвращались с победой. Потом они, находясь в храме, благодарили Богородицу и Господа.

В каких делах помогает Божья Матерь?

Вряд ли найдется такой православный человек, который ни разу не испытал на себе заступничества Девы Марии. Сам праздник, носящий название Покров Пресвятой Богородицы, икона, о чем молятся люди - все это говорит о том, что народ часто прибегает к помощи Царицы Небесной. В наше время люди просят ее об удачном замужестве, защите от притеснений на работе и службе, об исцелении болезней, о мире в семье.

Именно "Покров Пресвятой Богородицы" - икона (что означает «образ» в переводе с греческого), которая помогает народу становиться чище и добрее. Выражая свою признательность, они несут в храм украшения: кольца, сережки, цепочки и другие пожертвования. Также есть определенные благодарственные молебны, посвященные прославлению Богородицы.

Традиции, связанные с Покровом

У людей еще с древних времен появились свои особенности празднования 14 октября. В этот день было принято прежде всего прославлять Матерь Божью. В красном углу наряду с другими стояла икона "Покров Пресвятой Богородицы", значение которой для русского народа было просто неоценимо. Также требовалось:

сначала побывать на божественной литургии, а потом обязательно подать милостыню нищим и убогим, стоящим у входа в храм;

печь блины, обнося ими все углы квартиры, а затем еще оставить подношение домовому;

взять ветку яблони, поджечь ее и обкурить весь дом с целью привлечения благополучия;

наготовить много вкусной еды и сделать веселое застолье в кругу всех родных и близких.

Народные приметы на Покров

Наши предки строили свои прогнозы в ходе наблюдений и редко ошибались. Люди считали, что если на Покров хорошая погода, на улице тепло, то и зима не будет слишком холодной. Когда узнаешь, с какой стороны дует ветер, оттуда и надо ждать морозов, в случае если это восточное направление, то впоследствии наступят холода. Они в основном начинались именно с 14 октября, поэтому те, кто дом не утеплил, зимой мерзли. Самые умные топили в этот день печь ветками яблони, привлекая жар в избу.

"Покров Пресвятой Богородицы" - икона, что означает и символизирует мир и согласие. Ответ на вопрос о том, зачем ей молиться, знали все русские девушки. Они старались не грустить в такой день, а проводили его весело. Считалось, что это привлечет жениха. На праздник они ставили свечи к образу Царицы Небесной, ведь первая, кто это сделает, выйдет замуж раньше всех. Икона Божьей Матери "Покров Пресвятой Богородицы", значение самого праздника ‒ все это очень важно для русского народа. Люди также верили, что свадеб будет много, если снег на Покров шел целый день.

Известные храмы и монастыри в честь Покрова

Все в России хоть раз слышали о церкви Василия Блаженного, которая находится на Красной площади в Москве. Изначально это был Покровский Собор. Его построили еще при Иване Грозном в память о победе русских над казанскими татарами.

Храм Покрова на Нерли изображен во всех школьных учебниках. Он прекрасно гармонирует с окружающей природой. Церковь воздвигли во время правления Андрея Боголюбского, и она считается жемчужиной русского зодчества.

Покровский монастырь в Суздале был основан в 1364 году. Подъем монастыря связан с именем Василия III, который пожертвовал на его содержание большую сумму. В настоящее время эта женская обитель является действующей. Ее всегда можно посетить, чтобы помолиться там и посмотреть сохранившиеся древние архитектурные постройки.

В завершение необходимо сказать, что праздник "Покров Пресвятой Богородицы", икона, значение, молитва, обращенная к Богородице должны быть знакомы всем истинно верующим людям.

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