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10 мест мира, где исполняются желания

По всему миру разбросано множество достопримечательностей, обладающих особенной энергетикой - загаданные там желания, даже самые сокровенные, обязательно сбываются. Главное в это верить и уверенно двигаться к своей мечте. Перед вами 10 волшебных мест нашей планеты, способных исполнить самые заветные мечты.

Дом Пресвятой Девы Марии в Эфесе — место паломничества христиан

Дом Пресвятой Девы Марии в Эфесе — место паломничества христиан достопримечательности, желания, мир

Здесь находится источник воды, которая считается целебной. Рядом установлены специальные решетки, возле которых загадывают желание и завязывают узелок. Согласно легенде, именно в Эфесе Дева Мария провела свои последние годы земной жизни, а Успение произошло именно в этом доме.

10 мест мира, где исполняются желания достопримечательности, желания, мир

Фонтан Леопольда в Иннсбруке

Чтобы загадать желание, необходимо потереть бронзовую ногу Посейдона, который находится в середине фонтана. И не поскользнуться!

Фонтан Леопольда в Иннсбруке достопримечательности, желания, мир

Замок Бларни, Ирландия

В стену замка вмурована часть Коронационного Камня — священной реликвии Шотландии, на которой в древние времена короновались шотландские и английские монархи. Согласно легенде, тот, кто поцелует камень, обретет дар красноречия.

Замок Бларни, Ирландия достопримечательности, желания, мир

Статуя Яна Непомуцкого на Карловом мосту, Чехия

Для того, чтобы загаданное желание исполнилось, нужно прикоснуться к барельефу: одной рукой к Яну Непомуцкому, а другой — к собаке.

Еще один способ — прикоснуться к кресту, который можно найти на расположенной рядом мраморной плите.

Статуя Яна Непомуцкого на Карловом мосту, Чехия достопримечательности, желания, мир

Нулевой меридиан в Гринвиче

Если окажетесь в Гринвиче, непременно станьте вдоль меридиана одной ногой в Восточном полушарии, другой в Западном, и загадайте желание.

Нулевой меридиан в Гринвиче достопримечательности, желания, мир

Семь источников Родоса

Говорят, для того, чтобы очиститься от грехов, необходимо снять обувь и босиком пройти по темному туннелю, проходящему вдоль ледяного ручья.

Семь источников Родоса достопримечательности, желания, мир

Фонтан Треви в Риме

Загадайте желание и бросьте в фонтан монетку. Желание сбудется, а вы непременно еще раз вернетесь в Вечный город. Также считается, что если влюбленные поцелуют друг друга возле фонтана Треви — они всегда будут вместе.

Фонтан Треви в Риме достопримечательности, желания, мир

Стена плача, Иерусалим

Ежегодно сюда приезжают миллионы людей и оставляют в стене записки с просьбами. Обычно желают здоровья, спасения, богатства и удачи.

Стена плача, Иерусалим достопримечательности, желания, мир

Красивый фонтан, Нюрнберг

Это сооружение изначально создавалось для украшения церкви Фрауенкирхе, но из-за массивности его пришлось оставить на площади. В великолепной решетке, окружающей фонтан, найдите бронзовое кольцо, покрутите его по часовой стрелке и загадайте желание.

Красивый фонтан, Нюрнберг достопримечательности, желания, мир

Цитадель в Старом городе, Будва

Цитадель в Старом городе, Будва достопримечательности, желания, мир

Прикоснитесь к старинной плите с рыбками на стене Цитадели и загадайте желание. Считается, что если влюбленные погладят рыбок, их любовь будет сильной и крепкой.

10 мест мира, где исполняются желания достопримечательности, желания, мир

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