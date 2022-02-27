10 мест мира, где исполняются желания

По всему миру разбросано множество достопримечательностей, обладающих особенной энергетикой - загаданные там желания, даже самые сокровенные, обязательно сбываются. Главное в это верить и уверенно двигаться к своей мечте. Перед вами 10 волшебных мест нашей планеты, способных исполнить самые заветные мечты.
Дом Пресвятой Девы Марии в Эфесе — место паломничества христиан
Здесь находится источник воды, которая считается целебной. Рядом установлены специальные решетки, возле которых загадывают желание и завязывают узелок. Согласно легенде, именно в Эфесе Дева Мария провела свои последние годы земной жизни, а Успение произошло именно в этом доме.
Фонтан Леопольда в Иннсбруке
Чтобы загадать желание, необходимо потереть бронзовую ногу Посейдона, который находится в середине фонтана. И не поскользнуться!
Замок Бларни, Ирландия
В стену замка вмурована часть Коронационного Камня — священной реликвии Шотландии, на которой в древние времена короновались шотландские и английские монархи. Согласно легенде, тот, кто поцелует камень, обретет дар красноречия.
Статуя Яна Непомуцкого на Карловом мосту, Чехия
Для того, чтобы загаданное желание исполнилось, нужно прикоснуться к барельефу: одной рукой к Яну Непомуцкому, а другой — к собаке.Еще один способ — прикоснуться к кресту, который можно найти на расположенной рядом мраморной плите.
Нулевой меридиан в Гринвиче
Если окажетесь в Гринвиче, непременно станьте вдоль меридиана одной ногой в Восточном полушарии, другой в Западном, и загадайте желание.
Семь источников Родоса
Говорят, для того, чтобы очиститься от грехов, необходимо снять обувь и босиком пройти по темному туннелю, проходящему вдоль ледяного ручья.
Фонтан Треви в Риме
Загадайте желание и бросьте в фонтан монетку. Желание сбудется, а вы непременно еще раз вернетесь в Вечный город. Также считается, что если влюбленные поцелуют друг друга возле фонтана Треви — они всегда будут вместе.
Стена плача, Иерусалим
Ежегодно сюда приезжают миллионы людей и оставляют в стене записки с просьбами. Обычно желают здоровья, спасения, богатства и удачи.
Красивый фонтан, Нюрнберг
Это сооружение изначально создавалось для украшения церкви Фрауенкирхе, но из-за массивности его пришлось оставить на площади. В великолепной решетке, окружающей фонтан, найдите бронзовое кольцо, покрутите его по часовой стрелке и загадайте желание.
Цитадель в Старом городе, Будва
Прикоснитесь к старинной плите с рыбками на стене Цитадели и загадайте желание. Считается, что если влюбленные погладят рыбок, их любовь будет сильной и крепкой.
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