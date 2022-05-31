Российско-белорусско-украинская иммиграция и возможность политической дестабилизации в Грузии

Грузия, ГРУЗИНФОРМ.

Блиц-исследование НКО «Институт Евразии»

Как известно, на территории Грузии в настоящее время орудует множество россиян, белорусов и украинцев, часть которых проявляет политическую активность и ведет оппозиционную деятельность по отношению к России и ее руководству. Многие грузины удивляются , откуда у этих людей, преимущественно молодого поколения, водятся деньги – просят заключать договора на аренду квартир и достаточно нормально платят. Но они ведь оторваны не только от места жительства в России, Белоруссии или на Украине, но еще и от работы. Дистанционно даже при очень качественном интернете долго не поработаешь, надо так или иначе появляться на рабочее место. Ко всему прочему есть и проблема снятия денег со счетов российских банков в грузинских банкоматах с помощью российских карт и т. д. То есть, алогичность ситуации налицо.

Автор этих строк встретил в одном из тбилисских кафе русскоговорящую пару, которая на планшете и ноутбуке заполняли документы и изучали методы получения американской и канадской виз, а также иной юридической помощи для беглецов из России и Белоруссии. Они также обсуждали методику общения с грузинскими правоохранительными органами. И таких пар встречал не только я.

Нельзя всех эмигрантов из России, Белоруссии и Украины подозревать в чем-то нехорошем, даже большинство из них, но среди этих эмигрантов есть определенная категория лиц, которые должны бы вызывать повышенный интерес правоохранителей. Это так называемые «противники режима» Путина и Лукашенко соответственно, которые используют территорию и ресурсы Грузии для подрывной работы против России и Белоруссии. Это автоматически противоречит интересам безопасности Грузии, но на некоторых примерах видно, что иммигранты не ограничиваются борьбой против своих стран происхождения и активно вмешиваются во внутригрузинские политические дела, тем самым увеличивая риски для безопасности нашей страны.

Мы провели блиц-исследование на тему политической иммиграции в Грузию и пришли к выводу, что политические эмигранты из России, Белоруссии и Украины преследуют деструктивные цели. Их заботит не только «режим Путина» и «режим Лукашенко», но и то, что в последнее время, особенно после начала военной операции России на Украине, наблюдается некоторая стабилизация и даже улучшение атмосферы в отношениях между Грузией и РФ. В Москве очень позитивно отнеслись к позиции грузинского правительства и его главы о том, что Грузия не собирается присоединяться к антироссийским экономическим санкциям и тем более, открывать т. н. второй фронт против своего большого северного соседа. Ведущие российские журналисты отзываются о Грузии только позитивно. Но и на дипломатическом уровне есть интересные новости: В рамках последнего телефонного разговора между переговорщиками Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным российский коллега заверил спецпредставителя главы грузинского правительства в том, что Россия услышала позицию Тбилиси о т. н. референдуме в Южной Осетии и Москва никак не поддерживает этот референдум. Это серьезный сигнал для всего грузинского общества, который должен быть оценен.

Такой расклад сил стратегически не устраивает Запад, который, как уже говорят в кулуарах правящей «Грузинской мечты», стал очень осторожо, но целенаправленно давить на неформального лидера нашей страны Бидзину Иванишвили, создавая ему определенные препоны финансового характера с тем, чтобы тот повлиял на российскую политику правительства Грузии и перенаправил ее в нужное для Запада русло. Менее осторожно, открыто и по-хамски делает это киевский режим, невзирая на массированную гуманитарную помощь, оказываемую украинцам грузинским народом и государством (Примечание: когда исследование было уже почти готово, пришла информация о получении грузинским МИД-ом письма от госсекретаря США Э. Блинкена, датированного еще 22-ым апреля, в котором говорится: «…когда весь мир отзывается о жестокой и непропорциональной войне России против Украины, призываю правительство Грузии, сделать все возможные шаги для поддержки Украины и ответственность возложить на РФ по поводу содеянных ею военных преступлений»).

Проведя блиц-расследование, мы удостоверились, что указанная выше категория иммигрантов преследует следующие цели:

1. Использовать приграничную с Россией Грузию в качестве плацдарма для своей деятельности против Союзного государства России и Белоруссии;

2. Подорвать отношения между Грузией и Россией (а также между Грузией и Белоруссией);

3. По возможности ослабить (дискредитировать) нынешние грузинские власти и поддержать радикально антироссийскую оппозицию.

К сожалению, в Грузии не одна и не две организованные группы иммигрантов, финансируемых и управляемых внешними силами, которым безразличны интересы Грузии. Но на первом этапе, в рамках нашего исследования, внимание мы сфокусировали на двух организациях, основанных российскими гражданами и действующих в Грузии. Мы также заинтересовались общей картиной, отражающей пребывание украинских беженцев на территории нашей страны. Итак, предлагаем обзор итогов нашего блиц-расследования.

«Фонд Свободная Россия»

Организация под названием «Свободная Россия», которая в соцсетях представлена как “Free Russia Foundation”, зарегистрирована в Грузии 29 июля 2019 года (идентификационный код: 402141295). Основателем и руководителем «СР» является Егор Куроптев, рожденный в России 23 апреля 1986 года. Куроптев – активный сторонник Алексея Навального и ненавистник всего русского, уже давно бежал из России и в основном проживает в Грузии, так как наряду с российским паспортом у него есть и грузинское уд. личности (некоторое время состоял в браке с русскоязычной грузинской журналисткой Екатериной Котрикадзе, что и позволило ему обосноваться в стране на постоянной основе). Одним из помощников Куроптева в Грузии является Николай Левшиц, который ведет самый большой русскоязычный телеграм-канал о Грузии.

Сама организация «СР» является грузинским филиалом созданной в 2014 году в Вашингтоне головной организации и охватывает весь Кавказский регион, хотя юридически этот момент не отражен в регистрационных данных «СР» грузинской юстиции. «СР» - это сеть, управляемая из Вашингтона и представленная в Праге, Берлине, Киеве и Тбилиси. Организацию возглавляет Дэвид Крамер – бывший помощник госсекретаря США «по вопросам демократии, правам человека и труда», известный в Грузии, как один из американских лоббистов Михаила Саакашвили, часто критикующий нынешние власти (а сейчас и открыто призывающий официальный Вашингтон, ввести финансовые санкции против Бидзины Иванишвили!).

За этой организацией стоит Михаил Ходорковский – человек, миллиардер, который нечестным путем нажил состояние и хотел продать нефтяные богатства России Америке. Российским судом он также был уличен в расправе над бизнес-конкурентами с помощью заказных убийств и отсидел около 10 лет, будучи затем помилован президентом Путиным. Ходорковский переехал в Лондон и в 2014 году воссоздал там организацию под названием «Открытая Россия», в виде сетевого движения. Ходорковский, параллельно открывший фонд под таким же названием, заручился поддержкой некоторых известных в мире людей, в том числе Генри Киссинджера и Джейкоба Ротшильда.

«Открытая Россия» и правда открыто вела антигосударственную деятельность на территории России – через финансируемые ею проекты, которые на местах обслуживали конкретные проплаченные люди (вплоть до попыток подкупа представителей правоохранительных органов). «Открытки» не только радовались любым минусам России, но и способствовали тому, чтобы таких минусов было по-больше. Помимо прочего они поощряли таких журналистов (премия «Профессия – журналист»), как Х. Зеппельт – немецкий авантюрист, якобы «вскрывший» допинг-нарушения в российской олимпийской системе, вульгарный блогер Ю. Дудь , псевдожурналистов белорусской экстремистской организации «Нехта» и других. Организация прекратила (официально) свое существование после ряда уголовных дел, возбужденных российскими правоохранительными органами в отношении некоторых лиц - граждан РФ в 2021 году.

Деятельность Ходорковского, который в 2016 году приветствовал попытку госпереворота в Турции, в турецких СМИ сравнили с действиями Фетхуллы Гюлена и его «Фетё», который и организовал тогда попытку госпереворота в Турции. У Ходорковского эта попытка была не такая явная, не с помощью военных, но все же была. И, главное, он не оставляет своих надежд, добиться в России насильственного переворота (раз «гражданское неповиновение» не получается).

Не будем путать названия двух организаций – «Открытой России» и объекта нашего исследования – «Свободной России», однако и эта вторая организация связана с Михаилом Ходорковским и его финансированием. Связь не сильно афишируется, хотя и не скрывается – Ходорковский вместе с еще одним радикалом, беглецом из России, шахматистом Гарри Каспаровым принимал участие в мероприятиях «СР», последний раз в Вильнюсе.

Но не менее интересно, что бывший директор «Открытой России» Анастасия Буракова перебралась в Стамбул и параллельно антироссийской деятельности, развязанной ею и неким Андреем Давыдовым при подаче Ходорковского, она поддерживает связь со «Свободной Россией» Куроптева в Грузии. Речь идет о новом проекте Ходорковского «Ковчег».

«Люди разных политических взглядов объединились против войны с Украиной. Мы запустили проект Ковчег – службу помощи россиянам, которые вынуждены были покинуть тоталитарную Россию из-за своей антивоенной позиции. Присоединяйтесь!» - так представил через соцсети свой проект сам автор проекта М. Ходорковский, которому удалось сохранить определенную часть наворованных в России миллиардов и никак не успокоится. «Ковчег» действует и в Грузии, как уже было отмечено, через «Свободную Россию» Куроптева во взаимодействии со стамбульской ячейкой организации. Параллельно с Турцией и Грузией проект действует и в Армении. Вот что написала «СР» на своей страничке «Фейсбука» 2 мая 2022 г.: «С 2019 года мы во Free Russia Foundation на Южном Кавказе помогаем тем, кто был вынужден уехать из России из-за политического преследования. Сейчас у нас работают шелтеры в Тбилиси и Ереване, где вы можете остановиться, пока не найдете себе место для постоянного проживания. Мы также поможем сориентироваться в новой стране: ответим на бытовые вопросы, дадим нужные контакты и поможем с адаптацией».

То есть, ожидать чего-либо хорошего от «СР» не стоит. Но как же российские или белорусские эмигранты способны влиять на ситуацию? – могут задать вопрос читатели. Дело не только в иностранном финансировании от Ходорковского и, возможно, западных спецслужб. Эмигрировавшие в Грузию россияне и прочие типа Куроптева тесно взаимодействуют с местной деструктивной оппозицией, которая открыто пытается столкнуть Грузию с Россией, надеясь на освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили. Политические эмигранты освоились и адаптировались в нашей стране, получая политическую, моральную и юридическую поддержку от грузинской оппозиции. В таких условиях эмигранты свободно проводят у нас антироссийские митинги, призывая к свержению нынешней российской власти, созывают круглые столы и конференции не с научными докладами, а с откровенно экстремисткой повесткой...

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