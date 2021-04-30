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Аркадий Кошко: гений русского сыска и его жуткий крах

Самостоятельный труд и личные достижения. Невероятные навыки и модернизация в профессиональной деятельности. Ошеломляющая популярность и почет коллег. Угроза уголовников и блестящая карьера. Жуткие потрясения и стремительный упадок. Преследование и бегство. Вера и надежда. Искоренение властью из истории, но вечная полицейская память. Это краткое описание легенды – Аркадия Кошко.

Аркадий Кошко: гений русского сыска и его жуткий крах

 

Про Кошко можно говорить бесконечно. Вся мужественность, смекалка, рабочие процессы и раскрытие резонансов служителем закона не уместятся ни в одном произведении и фильме. Будь то книги «Русский Шерлок Холмс» Дмитрия Кошко (1990) и «На секретной службе Его Величества: История Сыскной полиции» Робера Очкура (2019). Собственные рассказы под названием «Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции и заведующего всем уголовным розыском Империи». Или же снятые в его честь кинофильмы «Короли российского сыска» (1995) и «Настройщик» (2004).

Итак, начнем. Аркадий Францевич Кошко (1867-1928) родился в деревне Брожка, Бобруйский уезд, Минская губерния. Рос в семье состоятельных дворян. Окончив школу, поступил в Казанское юнкерское пехотное училище. По распределению отправился в Симбирск.

В тот момент обстановка в Российской империи складывалась спокойно, служба проходила однотипно. Видимо душа офицера требовала приключений, и молодой мужчина подал в отставку.

Аркадий Кошко: гений русского сыска и его жуткий крах

 

Гений русского сыска

Парень едет в Ригу и устраивается в полицию. Проявляет себя ответственным, способным, смелым, хитрым сотрудником. Вся служба Кошко напоминает блокбастер. Работа под прикрытием, внедрения в банды, посещение притонов. Вербовка, агентура, облавы, крупные операции. Криминальные вожаки и их «малины». Из-за высокого профессионализма и знания тонкости дела Кошко, у меня сложилось мнение: либо он родился избранным для работы в полиции, либо его подготавливали к ней с младенчества. Преступники открывают охоту и выставляют вознаграждение за голову Кошко, но это его не останавливает, а лишь подпитывает.

Спустя шесть лет, а это маленький срок для столь стремительного взлета, Кошко перевелся в сыск Санкт-Петербурга. В 1908 стал начальником сыска Москвы, где добивается принятия законов о сыске. Вводит систему идентификации по антропологическим и дактилоскопическим данным (картотеки), за что последующие сотрудники ОВД говорят до сих пор спасибо.

Аркадий Кошко: гений русского сыска и его жуткий крах

 

С Кошко берет пример Европа, его руководство признают лучшим на международном уровне. Становится высокочтимым Николаем II и Петром Столыпиным.

У таланта нет авторитетов, убирает взяточников и заевшихся, чистит ряды крупных и влиятельных полицейских. Такое чувство, что руководитель знал обо всем в столице. По слухам, имел шпионов в каждой области, организации, предприятии.

Кроме того, Кошко был настолько строг, что даже над каждым агентом стоял агент его проверяющий. Стал заслуженным главным сыщиком государства, дослужился до статского советника и ознаменовался Орденом Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени.

Аркадий Кошко: гений русского сыска и его жуткий крах

Жуткий крах

Остается только догадываться, насколько тяжелые и гнусные переживания испытывал одаренный лидер, когда подкралась революция 1917. Великолепная карьера прервалась, Кошко ушел. Перебирается жить в Новгородскую губернию, которую разоряет комиссия действующего правительства. Представляю как интеллектуальный, образованный человек терпит жизненные унижения. Переезжает с места на место, и даже устраивается представителем аптеки ради содержания семьи.

Кошко узнает, что его должны арестовать и собирается покинуть страну. Помочь решить нелегкую проблему принимаются уголовники. Хоть они всем сердцем ненавидели Кошко, но испытывали неоспоримый авторитет и поклонялись перед умом великого сыщика. Вечные отходы: Москва-Киев-Винница-Одесса-Севастополь-Турция. В Константинополе (Стамбул) открывает частное агентство и опускается до слежки за неверными супругами. Узнав, что власть Турции хочет выслать русских к большевикам, уезжает во Францию и получает убежище.

С невероятным даром раскрытия, методами управления и точным разумом, Кошко не находит другой профессии нежели продавец мехов. Британия предложила высокий пост, но Аркадий отказался в надежде, что на Родине все переменится и он вернется домой. Этого не стало. Не изменив стране, переживая за народ, его предали и отвергли. В Россию Кошко не вернулся, т. к. умер в Париже.

Аркадий Кошко: гений русского сыска и его жуткий крах

 

Рабочие факты

1. Поставил незафиксированный рекорд. За 3 года раскрыл 8 запутанных и сложных убийств.

2. Прибегал к гриму ради маскировки и внедрения в криминал.

3. Владел навыками блефа, которые помогли арестовать банду шулеров.

4. Кроме рассказов, является автором детективных мемуаров.

5. В 2012 в Бобруйске (Беларусь) Аркадию Кошко поставили памятник.

6. В 2007 учреждена награда - орден имени А.Ф. Кошко.

7. Неповторимая смекалка Кошко опережала действия преступников, накрывала опытных воров и дерзких грабителей, заключала убийц и мошенников.

8. Расследовал несколько тяжелейших дел одновременно, не упуская из вида все детали.

Мастерством и маневрами Аркадия Кошко пользуются и сейчас. Тактики и технологии раскрытия применяют действующие сотрудники. Кумира, конечно, сотворят не нужно, но помнить и почитать престижных, значимых для общества людей, принесших весомые плоды, мы должны. Спасибо Аркадий Францевич за труд.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/history_world/

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