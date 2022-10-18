ЧТО ТВОРИТСЯ В СЕКРЕТНОМ БУНКЕРЕ ЗЕЛЕНСКОГО В РАЗГАР РУССКОГО ВОЗМЕЗДИЯ? ИНСАЙД ИЗ КИЕВА

Инсайд из Киева: Что происходит в секретном бункере президента Зеленского, пока русские ракеты и беспилотники наносят удары возмездия.

Удары по критической инфраструктуре Украины и Киева продолжаются уже вторую неделю. Сегодня БПЛА "Герань-2" ранним утром атаковали в том числе здание "Укрэнерго". В Харькове же в очередной раз остановилось метро, света нет также в Сумской области и Днепропетровске.

Как нет в Киеве и президента Зеленского, который уже больше недели скрывается в бункере на западе Украины, сообщает Readovka. О том, что украинского лидера эвакуировали в секретный бункер, издание сообщило ещё в прошлый понедельник, в первый день нанесения ударов.

Между тем в отсутствие президента в Киеве его канал продолжает пополняться видео. В своём убежище шоумен снимает на хромакее очередные ролики для граждан. Технология хромакея позволяет выбрать любой фон, так что некоторые украинские граждане думают, что президент Украины и впрямь вещает из своего кабинета в столице.

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А вы знали об этом?

На дне Красного моря сравнительно недавно были обнаружены скелеты полутысячи людей и военное снаряжение, что косвенно подтверждает библейскую историю об Исходе евреев. Ученые даже создали математическую модель, доказывающую существование чуда. Предположительно, над мелководьем дул сильный ветер, разгоняя воду. Когда ветер стих, море вернулось на свое место — воины фараона пройти не успели.

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