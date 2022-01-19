Феномен «манны небесной»

Манну небесную, согласно Библии, Бог послал израильтянам во время их странствования по пустыне. Эта история описана в 16 главе Книги Исход. Есть два толкования происхождения слова «манна». Согласно первому, произошло оно от арамейского «Ман-гу?» (что это?), такой вопрос задавали евреи Моисею, увидев манну впервые. По второй версии, слово «манна» произошло от арабского «mennu» (еда).

В современном разговорном языке выражение «ждать как манну небесную» означает ожидать с нетерпением блага, полученные ни за что, как бы «упавшие с неба», надеяться, что дело сделается само собою.



Манна небесная / Эрколе де Роберти

Когда пророк Моисей, предводитель израильских племен, призванный Богом Яхве вывести израильтян из фараонова рабства, выполнял повеление божие, то в процессе этого тяжелого и долгого странствия он не раз обращался за советами и помощью к Всевышнему. И Яхве никогда ему не отказывал ни в том, ни в другом.

В очередной раз божья помощь понадобилась иудеям, когда в бескрайней пустыне они остались совсем без еды. Как и какую пищу Господь послал страждущим, и как они ее получали и потребляли, ярко и выразительно рассказывает Библия:

И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба; и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет… Поутру лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу; что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть; по гомору (примерно 2,4 литра) на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть… (Библия, Исход, глава XVI, 4,13-16)

Манна же была подобна кориандровому семени… Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки; вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. (Библия, Числа, глава XI, 7-8)

Ученые пробуют разобраться, что же в пустыне происходило на самом деле. В середине 1970-х годов ответ на этот вопрос решили отыскать Джордж Сэссун и Родни Дэйл, английские ученые из Кембриджа. В ходе своих поисков они тщательно проанализировали ряд древних рукописных источников, в том числе Библию и одну из главных каббалистических книг XIII века — «Сефер ха-зохар», после чего у них появилась следующая гипотеза.



Манна небесная в пустыне / Никола ПуссенМанну небесную, которой питались сыны Израиля, вырабатывала сложная и весьма совершенная, даже по современным понятиям, машина. Разумеется, никто не мог построить такую машину на Земле 3500 лет назад, в те времена, когда произошел исход евреев из Египта. Но зато подобный агрегат мог находиться на борту инопланетного космического корабля, обеспечивая его экипаж пищей, а также кислородом.



Сбор манны / Хендрик де Клерк

Если внимательно прочесть то место в Библии, где описана история появления манны небесной, и если принять, что эта история действительно произошла, а с этим соглашается большинство современных ученых, то становится очевидно, что исходным сырьем для манны не мог быть ни плод тамариска (как считали одно время), ни какого-либо другого растения.

Для того чтобы все члены шестисот странствующих семей ежедневно по утрам могли регулярно получать свой рацион питания, необходимо было вырабатывать около двух тонн манны в день. Такое количество пищевого продукта в течение всего времени скитаний евреев (около сорока лет) могла бесперебойно вырабатывать только весьма совершенная и надежная установка, обладающая высокой производительностью.

При этом, как следует из текстов «Сефер ха-зохар» и Библии, она еще и дозировала этот продукт таким образом, чтобы по пятницам порция, приходящаяся на каждую семью, увеличивалась вдвое, поскольку, согласно канонам иудаизма, любая производительная деятельность по субботам категорически запрещается. Вот как говорится об этом в Библии:

И сказал Моисей: шесть дней собирайте его; а седьмый день — суббота; не будет его в этот день. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестый день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмый день. (Исход, глава XVI, 25-26, 29)

Сама машина, которую Сэссун и Дэйл отождествляют с Ковчегом Завета, помещалась в священном шатре, или скинии. И во время переходов, и на стоянках скиния всегда находилась на значительном удалении от народа.



Сбор манны в пустыне / Антонио Темпеста, около 1600

Доступ к машине имели только священники, то есть те, кто был знаком с устройством и принципом ее действия. Всем остальным приближение, а тем более прикосновение к Ковчегу Завета грозило болезнью и даже смертью, о чем неоднократно упоминается в Библии. Сэссун и Дэйл считают, что машина была передана Моисею во время эпизода, известного как видение на горе Синай:

Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. (Исход, глава XIX, 18-19)

Ученые усматривают в этом эпизоде описание приземления или старта космической ракеты, и их предположение выглядит достаточно правдоподобно. В качестве одного из аргументов в защиту своей гипотезы ее авторы приводят следующую историю.



Сбор манны / Мартин де Вос, 1602

После окончания Второй мировой войны, когда американские солдаты улетели домой с одного из островов Новой Гвинеи, его жители построили из соломы подобие самолета. Туземцы молились ему, в надежде, что американцы, оставившие о себе добрую память, возвратятся к ним снова. Эти соломенные предметы стали для островитян объектами поклонения и своеобразных обрядовых церемоний.

Примерно по такой же схеме, считают Сэссун и Дэйл, развивались события и в Синайской пустыне. Машина, оставленная на Земле представителями некоего высокоразвитого внеземного сообщества, также стала предметом религиозного культа, на основе которого возник определенный литургический обряд, общий как для религии Моисея, так и для христианства.



Сбор манны небесной / Якопо Робусти, 1594

По мнению ученых из Кембриджа, исходным продуктом для производства манны небесной была разновидность зеленой водоросли типа хлореллы, которая под влиянием света способна размножаться весьма интенсивно — за 24 часа при благоприятных условиях ее масса увеличивается в восемь раз. Введение добавок в виде соответствующих ферментов и минеральных солей могло превращать конечный продукт в «нечто… круповидное, мелкое, как иней на земле… вкусом же как лепешка с медом».

Чтобы вникнуть во все нюансы содержания и смысла книги «Сефер ха-зохар», Сэссуну и Дэйлу пришлось выучить два языка — арамейский (именно на нем написана книга) и древнееврейский. Описание машины, составленное учеными на основе сведений, почерпнутых из этой книги, выглядит весьма правдоподобно.



Собирание манны / Ян Брейгель Старший, около 1621

Устроена такая машина была, вероятно, следующим образом. Ее верхняя часть представляла собой цилиндрический биореактор, или ферментер, в котором находилась хлорелла и происходило ее размножение. Внутрь биореактора, где помещался источник света и тепла, подавались растворы минеральных солей, вода и воздух, обогащенный углекислым газом.

Снизу вокруг биореактора располагались емкости яйцевидной формы, содержащие растворы ферментов и минеральных солей, а снаружи весь он был окружен конденсатором, обеспечивавшим получение необходимого количества воды из атмосферной влаги. Автоклав, в котором хлорелла превращалась в готовый продукт — манну, располагался в нижней части машины. Из автоклава манна поступала в два шарообразных сборника, откуда проголодавшиеся странники и получали строго дозированные порции.

С противоположной стороны от сборников находился небольшой ядерный реактор, служивший источником энергии, там же размещался блок системы управления и манипулятор, выполнявший запрограммированное регламентное обслуживание ядерного реактора.

В пользу аргументов, приводимых учеными из Кембриджа, свидетельствует и тот факт, что статью о первых результатах их исследований происхождения манны небесной опубликовал в 1977 году английский журнал Science — издание весьма серьезное и авторитетное в научных кругах всего мира.

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