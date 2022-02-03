Зубы мудрости: зачем они нужны

Зубы мудрости являются рудиментами — они не участвуют в процессе пережевывания пищи. Казалось бы, для чего они тогда предназначены? Вряд ли только для того, чтобы приносить дискомфорт.

Зубы мудрости есть не у всех

Не у всех на Земле одинаковое количество зубов. Различие — в зубах мудрости. У кого-то они есть, у кого-то их нет. Почему так? Есть несколько версий.

По мнению антрополога Алана Манна, (Принстонский университет), разделение людей на «мудрозубых» и «немудрозубых» началось около 300-400 тысяч лет назад.

Ученый считает, что формирование зубов мудрости в то время приостановила некая мутация.

Самая древняя окаменелость, говорящая об отсутствии зубов мудрости у предков человека, была обнаружена в Китае.

92%

92% взрослого населения Земли имеют полный набор зубов мудрости. У четверти землян зубы мудрости не прорезываются. Как правило, это связано с недостатком места в зубном ряду.

Инуиты

По американским статистическим данным на 2014 год, у 10-25% американцев европейского происхождения нет хотя бы одного третьего моляра, у американцев африканского и азиатского происхождения этот показатель составляет соответственно 11% и 40%. У инуитов, живущих в арктических регионах Канады, Гренландии и Аляски, зубы мудрости прорезываются редко, у 45% из них не хватает одного или нескольких зубов мудрости.

Предрассудки

К предрассудкам и вредным стереотипам о зубах мудрости относится мнение о том, что прорезывание их в зрелом возрасте — нормальное явление. Зубы мудрости формируются уже к 21–22 годам (редко — к 27-ми). Ложное прорезывание в более зрелом возрасте может служить симптомом другой проблемы. В любом случае, нужно проконсультироваться со стоматологом.

Зубами мудрости мы обязаны мозгу?

Антропологи считают, что на изменение количества зубов и на развитие челюсти влияли эволюционные изменения, связанные с укрупнением мозга и параллельным сужением челюстей. В процессе истории нашего вида, человеческий прикус потерял 12 зубов: один резец и два премоляра на каждой стороне. К слову, процесс редукции человеческого прикуса продолжается и сегодня, что является козырем в рукаве сторонников эволюционной теории.

Охотники vs Земледельцы

Палеонтолог Норин фон Крамон-Таубадель (Кентский университет) провела большое исследование: проанализировав устройство 322 черепов и около 300 челюстей кроманьонцев с разных континентов, она составила карту расселения людей с разными челюстями.

По её классификации, все древние люди делились на две анатомических группы — «охотники» и «земледельцы».

Об этом говорят различия в устройстве нижней челюсти и палатомаксиллы — соединения верхней челюсти и небной кости.

Нижние челюсти «земледельцев» были чуть короче и шире, а верхняя часть этой кости — длиннее и тоньше, чем аналогичные фрагменты черепа кроманьонцев-«охотников».

По версии Норин фон Крамон-Таубадель, изменение челюстей было вызвано различием в рационе групп кроманьонцев. Со смягчением пищи изменялась и челюсть наших предков. Таким образом, по мнению специалиста, фактор «мудрозубости» стал следствием изменения питания у некоторых групп древних людей.

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