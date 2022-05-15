Дворянка Андреева и пролетарий Горький

Несмотря на то, что Андреева была дворянкой, она рано прониклась идеями марксизма и обладала прогрессивными взглядами. На этом уникальность Марии не заканчивалась. Она была очень красива. Все в совокупности и притянуло к ней Горького. Но ничто не могло длиться вечно.

Горький с семьей

Из дворян в коммунизм

В девичестве Юрковская появилась на свет в Северной столице в 1868 году. Будучи юной девушкой, Мария уже была хороша собой. Ее тонкая и ладная фигура, а также каштановые волосы привлекали к ней внимание живописцев. Ее рисовали Репин и Крамской.

Поскольку семья Марии была из обедневших дворян, ее задачей было успешно выйти замуж. И она вышла за советника Желябужского. Ее муж Андрей был ее старше почти на два десятка лет. Он занимался железнодорожными узлами и был богат.

С ним Мария прожила пять лет в Грузии. Там она уже успешно играла в театре. Родила детей. Развлекалась на светских вечеринках. Особых чувств между супругами не было. И они крутили романы на стороне.

Так Мария познакомилась с Саввой Морозовым, у которого долго ходила в любовницах. Мужу девушка была благодарна за обеспеченную жизнь. Поэтому его имя стало ее сценическим псевдонимом. Мария Андреева, приехав в Москву, взялась за карьеру артистки всерьез.

В Москве она брала частные уроки, играла в пьесах Островского. Так продолжалось бы и дальше, но в судьбе Андреевой произошла судьбоносная встреча.

Горький и Андреева

Жизнь с Горьким

Познакомились Горький и Андреева в Севастополе. Виновником их первого свидания стал общий знакомый Чехов. Когда молодых людей представили друг другу, они не могли оторвать друг от друга взгляд.

Затем оба ушли от супругов, не оформляя развода. Их семейная жизнь была спокойной и размеренной. Андреевой пришлось уйти из театра, чтобы сыграть роль верной соратницы Горького.

В «гражданском» браке с Горьким Мария фактически становится его секретаршей. Она также погружается с головой в идеи большевиков. И они ей нравятся настолько, что она даже начинает собирать для них деньги.

Итогом отношений с Горьким становятся разногласия на почве идеологии. Максим любил критиковать Ленина. Мария же была предана идеям целиком. После измены Горького Андреева от него ушла. Но на сцену так и не смогла вернуться.

Тогда она стала заниматься политической и общественной деятельностью. Андреева сотрудничала с Красным Крестом. Распространяла запрещенную литературу. Она проносила под носом у полиции агитирующие листовки. Пользовалась своими связями, чтобы раздобыть денег для большевиков.

Андреева и Горький

Бывший любовник Марии Морозов спонсировал ее даже несмотря на то, что она была увлечена Горьким. Когда Морозов умер, она получила свою долю наследства, и почти все отдала партии.

Андреева не раз подвергалась преследованиям за помощь коммунистам. Но каждый раз ей ловко удавалось скрываться за границей. После революции она была назначена главой художественного отдела.

Так она стала комиссаром театров Петрограда. В 1926 году партия отправила Марию в Берлин, чтобы она добывала там деньги для индустриализации родной страны. И с этим женщина справилась успешно. Горький тоже жил тогда за рубежом. Тайной миссией Андреевой было присматривать за тратами Максима и пресекать его вольнодумные мысли.

После смерти Горького Мария вернулась в Союз. Дома она занимала все те же посты, что и раньше. Умерла поборница революции в 1953 году. До конца жизни Мария с сожалением рассказывала о разрыве с Горьким. Хотя есть мнение, что писатель погиб именно из-за нее. Часть современников Андреевой и Горького склонялись к отравлению, как к причине смерти великого литературного деятеля.

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А вы знали об этом?

По одной из версий, слово "викинг" восходит к древнему названию фьорда, бухты - "vik", поэтому "викинг" - это "человек из бухты".Но у слова "вик" есть и иное значение. Виками называли отряды воинов, созданных по родовому принципу. Такой отряд создавался для совершения набегов и грабежей. А если в ходе таких набегов брали пленных, то они автоматически становились рабами. Однако раб, севший в драккар и взявший весло, становился свободным викингом. Ученый из Швеции Аскеберг считал, что название этого народа происходит от древнескандинавского глагола "vikja", который означал "повернуть, отклониться". Соответственно, по мысли Аскеберга, викинг - это тот, кто покинул свою привычную среду и отправился (повернул) в море.Французы называли викингов "людьми с севера", то есть "норманнами", англичане всех скандинавов именовали данами, а у славян этот народ называли варягами. Любопытно, что контрафактные товары - это не изобретение умелых дельцов нового времени и особенно китайцев . Первыми в этом деле и преуспели викинги, которые не гнушались делать контрафактные мечи из самого дешевого металла и которые ломались в первом же бою.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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