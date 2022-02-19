7 загадочных артефактов, доказывающих существование развитых древних цивилизаций

История — забавная вещь. Предположим, у вас нет средств документирования всего происходящего вокруг вас, но похоже, что вы вернулись в Средние века… На самом деле вы попали в доисторический период. Предварительная история в значительной степени означает «время до существования письменности» — около 6000 лет назад и ранее.

Древнейшая история подразумевает наличие доисторических памятников, потерянных городов, невообразимых технологий. Она является доказательством этих старых времен без Wi-Fi и всех технологических изысков современности. Возможно, мы не все знаем об этом времени, но тот факт, что эти семь древних цивилизаций действительно существовали, — это не что иное, как предположение.

Любопытные древние устройства

Два древних артефакта, линза Нимруда и всемирно известный механизм Антикитеры, являются доказательством того, что наши предшественники были гораздо умнее, чем мы могли предположить.

Линза Нимруда в настоящее время является самой старой из известных линз, созданных человеком, и, как говорят, является частью древнего вавилонского телескопа.

Механизм Антикитеры (200 г. до н. э.) использовался для предсказания небесных событий. При помощи него наблюдали за движением Луны, планет и нашего Солнца.

Пещеры Лонгью

Какая цивилизация создала эти два чудесных изобретения, мы, скорее всего, никогда не узнаем, но тот факт, что кто-то 3000 лет назад создал и использовал реальную линзу, невероятен.

Примерно в 500-800 гг. до н. э. кто-то решил вырезать эти таинственные двадцать четыре пещеры в Китае. Бесспорно, предполагается участие множества людей, но кто знает, было ли так в действительности. Возможно, это было волшебство! Во всяком случае китайцы называют пещеры Лонгью девятым чудом древнего мира, и до сих пор эти пещеры овеяны сплошной тайной. Резьба внутри пещер показывает определенный узор, который, как считается, несет в себе символическую нагрузку.

Туннели каменного века

Под неолитическими поселениями, разбросанными по всей Европе, археологи обнаружили огромную сеть туннелей, идущих глубоко под землей. Большинство туннелей, которые пережили 12 000 лет воздействия смены погодных условий, орошений и других возможных разрушительных факторов, простираются почти до 700 м в Германии до 350 м в Австрии.

Представьте себе, насколько велика сеть, которая пережила все эти тысячелетия. Хотя туннели и не все связаны, ученые считают, что они были использованы людьми для безопасных перемещений.

Пумапунку и Тиунаку

Между тем на другой стороне земного шара, в Южной Америке, люди древнего города инков Тиванаку создали Пумапунку. Эти массивные камни не имеют ни одной метки от орудия труда, но они почти без проблем соединяются друг с другом.

В этом древнем городе также имелась оросительная система, канализационные линии и даже водяные механизмы. Интересно, что 15 000 лет назад египтяне все жили в песках. К сожалению, не сохранилось никаких записей о людях, живущих здесь, об их культуре, методах обработки камня и технологиях строительства. Это покрытая мраком тайна.

Металлические зажимы

Даже обезьяна смогла бы понять, как использовать эти металлические зажимы. Но все не так просто, как покажется на первый взгляд. Сначала вам нужно было бы добыть металл, расплавить его, а потом как-то вылить из него формы в отверстиях камней. Но как подобное было достигнуто, если у строителей 12 000-15 000 лет назад не имелось портативных заводов? Со стороны это выглядит так, как будто пещерный человек бежит с самурайским мечом. Технологии в те времена не должно было быть, но доказательство невозможного налицо.

Пирамиды Гизы

Древний Египет полон невероятных тайн. Была ли великая пирамида Гизы на самом деле могилой фараона? Сколько лет сфинксу? Могут ли эти два сооружения и многие другие египетские постройки быть возведенными потерянной цивилизацией около 10 000 лет назад?

Простой ответ на все эти вопросы: «Мы ничего не знаем, но разве это не удивительно, если бы это стало правдой?»

Гебекли-Тепе

В завершение следует отметить храмовый комплекс на юго-востоке Турции. Постройка относится к концу последнего ледникового периода (12 000 лет назад), и любопытно, что ни одна из цивилизаций времен палеолита не обладала соответствующей технологией и навыками, чтобы создать структуру такого уровня сложности.

История свидетельствует, что племена, живущие в этом районе, состояли из охотников и собирателей, и древние люди не могли бы построить эти 20 круглых сооружений и гигантские столбы высотой до 5,5 метров и весом около 15 тонн каждый. Здесь явно что-то неладно, но мы ничего не можем доказать или опровергнуть.

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