10 бесценных вещей, которые были уничтожены из-за человеческой глупости

А у вас есть неловкие знакомые, в руках которых буквально все падает, ломается и рассыпается? Но разбить чашку или испортить белоснежную скатерть — не так страшно, как уничтожить 200-летний стул, на котором сидел сам Наполеон, или, например, древний храм майя. Однако такие ситуации тоже случаются!

Дом Шекспира

В XVIII веке в дом, где раньше жил Шекспир, поселился преподобный Франсис Гастрелл. Толпы паломников каждый день собирались под домом, чтобы почтить память великого английского драматурга. А главной достопримечательностью в этом месте было тутовое дерево, которое когда-то он лично посадил у себя на участке.



Непрошеные гости так надоели Гастреллу, что он срубил злополучное дерево. Но жители города возмутились этим поступком и изгнали преподобного, потребовав при этом, чтобы он продолжал платить налог на недвижимость. Преподобного такой расклад, конечно же, не устраивал, поэтому, окончательно разозлившись, он решил отомстить соседям и сравнял бывший дом Шекспира с землей.

Тутовое дерево

Бримхемская формация камней (Brimham Rocks)

Им показалось, что будет забавным столкнуть камень со скалы, в результате чего тот разбился и разлетелся на мелкие кусочки. Уникальный памятник под названием Бримхемская формация камней (Brimham Rocks) в Северном Йоркшире природа создавала более 320 млн лет. И еще столько же лет он мог бы простоять, радуя прибывающих к нему туристов, если бы не группа местных подростков.Им показалось, что будет забавным столкнуть камень со скалы, в результате чего тот разбился и разлетелся на мелкие кусочки.

На место прибыли профессионалы, надеясь восстановить историческую достопримечательность, но ущерб оказался слишком большим. В итоге утес так и остался стоять пустым, а осколки камня лежат где-то у его подножья. Замок Бельвю

В 2012 году в маленькой винодельческой деревеньке Иврак близ Бордо случайно уничтожили шикарный замок Бельвю XVIII века, который незадолго до этого купил российский бизнесмен Дмитрий Строскин. Предприниматель заказал у польской строительной компании реконструкцию шато, в частности, снос одной небольшой пристройки, которая не имела никакой эстетической ценности и лишь портила внешний вид замка.



Когда Строскин вернулся из командировки, по иронии судьбы, от старого замка не осталось ничего, кроме... той самой пристройки. Польские строители перепутали. Бизнесмен клялся, что это не входило в его планы и даже пообещал самостоятельно заняться восстановлением здания. Однако власти настолько разозлились, что добились начала судебного процесса против Строскина. В итоге россиянина приговорили к условному тюремному заключению и выписали ему крупный штраф.

Кресло Наполеона

В 2014 году в одном французском музее произошло неприятное недоразумение, которое едва не поставило под угрозу целостность 200-летней реликвии. Уставший охранник решил отдохнуть и сел на первый попавшийся стул — им оказалось походное кресло Наполеона, которое не выдержало нагрузки и дало трещину. К счастью, стул удалось отреставрировать, но мы представляем, какой спектр эмоций испытал бедный охранник, когда рассказывал начальству о том, что произошло!

Древний храм Майя

В 2013 году одной строительной фирме в Белизе понадобился известняк, чтобы починить дорогу. И она не придумала ничего лучше, чем добыть его, разрушив... древний храм Майя. Возможно, это и было сделано случайно, однако факт остается фактом: сооружение, простоявшее на своем месте больше 2000 лет, теперь уничтожено. А самое возмутительное в этой истории то, что размер штрафа, который пришлось заплатить компании, составил всего 24 тысячи долларов.

Портрет Уинстона Черчилля

Уинстон Черчилль терпеть не мог официальный портрет, написанный к его 80-летию, поэтому хранил его в винном погребе и никому не показывал. После смерти премьер-министра Великобритании его вдова приказала секретарю повесить полотно в доме, а затем вынесла его на задний двор и сожгла.

Уникальные снимки

Известный фоторепортер Роберт Капа вместе с американскими солдатами буквально находился в центре событий, когда 6 июня 1944 года началась высадка союзных войск в Нормандии. Легендарному фотокорреспонденту удалось сделать больше 100 снимков сражения, негативы которых он отправил в журнал Life. Это должно было стать настоящей сенсацией!

Однако 15-летний помощник лаборанта оставил их после проявки в сушильном шкафу с закрытыми дверцами. Из-за этого эмульсия расплавилась, и 95 фотографий полностью испортились, еще 11 утратили резкость, но даже в таком виде обрели всемирную известность. Картины великих художников

В 2012 году из Роттердамской картинной галереи были похищены сразу семь полотен великих художников — Пабло Пикассо, Клода Моне и Анри Матисса. Похитители картин так и не смогли найти на них покупателей, поэтому главарь банды отдал их своей матери, а та — закопала в землю на кладбище неподалеку от своего дома. Когда о преступлении стало известно полиции, и всех членов группы арестовали, женщина принесла картины домой и сожгла их в печи.

Древняя статуя

В 2013 году в музее Калькутты в Индии проводили ремонт, во время которого подрядчики случайно задели статую льва, датированную 250 годом до нашей эры. На этом этапе скульптуру еще можно было бы спасти, если бы сотрудники музея, устанавливая ее на место, использовали современное оборудование. Вместо этого они поднимали отколовшиеся части при помощи цепей и блоков, из-за чего на поверхности статуи осталось множество грубых трещин.

«Дерево Тенере»

Акация «Дерево Тенере» в свое время считалась самым одиноким деревом на земле, так росла она глубоко в пустыне — в радиусе 400 км от нее не встречалось больше ни одного растения. Дерево даже наносили на военные карты в масштабе 1:4000000 в качестве одного из опознавательных знаков, а местным жителям было строго запрещено как-либо вредить дереву. Впрочем, у них и в мыслях такого не было, ведь не одно десятилетие это дерево являлось местом остановки караванов, передвигавшихся по торговым путям Сахары.

Однако сберечь уникальное растение так и не удалось — в 1973 году акация была сбита грузовиком, за рулем которого находился пьяный водитель-ливиец. Забавно, что до этого другой человек также умудрился врезаться в одинокое дерево посреди пустыни, но именно второй удар оказался для него фатальным.