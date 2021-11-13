Самое опасное мясо: почему на Руси никогда не ели телятину

В «Истории о Великом княжестве

Московском» шведский дипломат-историк Петр Петрей писал, что на Руси употребление в пищу мяса теленка приравнивается к каннибализму. Долгое время у русских телячье мясо действительно входило в список запрещенных продуктов, но не только потому, что считали ее поедание одним серьезных грехов – страшнее чревоугодия и людоедства. Съевшего мясо теленка ожидало страшное наказание.

Истоки запрета

В начале XVII века французский наемник русской армии Жак Маржерет писал, что в России телятину не едят совсем, потому что это нарушает религиозные догматы московитов. Сегодня уже сложно рассмотреть истоки зарождения запрета на телятину. Возможно, «телячье табу» вызвано ветхозаветной фразой «Не вари козленка в молоке матери его». В Библии она встречается трижды – дважды в «Исходе» и единожды во «Второзаконии», но до сих пор ее смысл вызывает неоднозначные трактовки.

Еврейский философ Маймонид в одном из своих трактатов писал, что у древних язычников существовал обряд варить козленка в молоке матери-козы, и этим кипяченым молоком затем окроплялись сады и пашни для увеличения урожая. В языческом обряде тело козленка пропитывалось материнским молоком. Не исключено, что православная церковь изначально накладывала запрет на поедание телятины именно потому, что молодняк питается молоком коровы, то есть его тело уже пропитано коровьим молоком.

Но в архаичном сознании этот запрет мог получить определенные интерпретации связанные с народной рачительностью. Слишком уж непростительно убивать теленка, который через пару лет станет полноценной коровой – кормилицей семьи. Вот что писал Д. Зеленин в «Восточнославянской этнографии»: славяне без особой охоты и крайне редко едят телятину, что, вероятно, вызвано соображениями хозяйственными. Речь идет не только об убийстве будущей «полнорослой скотины». Потерявшая теленка корова перестает давать молоко, а на молоке можно выжить даже в самый неурожайный год. К тому же корова всегда ассоциировалась на Руси с богатством и достатком, поэтому забить ее, пусть и в молодом возрасте, считалось морально-нравственным преступлением, мистическим знаком голода и смерти.

Ешь телятину – значит, не русский

Многовековой запрет на поедание телятины глубоко укоренился в народном сознании, поэтому по его нарушению с легкостью определяли, что человек не русский. Достаточно вспомнить историю Лжедмитрия. Как писал историк Н.Карамзин, Лжедмитрий «ел телятину, которая считалась у нас грешным и заповедным яством», чем себя и выдал.

Существовали у русских и другие пищевые запреты. По уставу Ярослава Мудрого не разрешалось есть медвежатину и конину. Обходили стороной пищу, которую приносили в жертву языческим богам. По правилам Вселенского собора запрещалось вкушать животных «удавленных и с кровью», например, пойманных силками зайцев или колбасу. Наказание для тех, кто «кровь животного» в любом виде «ясти начнете», – отлучение от церкви.

После петровских реформ список табуированных продуктов сократился, но телятина – по-прежнему занимала в нем лидирующие строки. А вот старообрядцы и в XIX веке строго следовали дониконовским правилам, поэтому не ели не только телятину, но и конину, чеснок, налимов и зайцев.

За телятину – на костер!

О многовековой традиции московитов не вкушать телятину писал итальянский автор историко-географического сочинения «Описание Московии», Александр Гваньини. Он отмечал, что поедание телячьего мяса считается огромным грехом. Другой иноземный автор времен опричнины, Альберт Шлихтинг, писал, что «все московиты сторонятся телятины». Народным осуждением и позором наказывается тот, кто ею питается. Но не позор или прелюбодеяние останавливало русских. Они знали: кто заколет теленка и осмелится его съесть, поплатится жизнью.

Несколько случаев казни за поедание телятины зафиксировано документально. Так, упомянутый выше Петр Петрей писал о строительстве Орла, когда одни рабочие спаслись от голода, убив самого «жирного» из артели и съев его. Другие же, не способные есть человечину, закололи и съели теленка. Узнав об этом, Иван Грозный повелел теляедов сжечь на костре, а их пепел – развеять по реке. Каннибалы же были прощены и отпущены без наказания.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/168409

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