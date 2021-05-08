Один из самых странных случаев в современной медицине, так и оставшийся без ответа

Странный случай Глории Рамирес

Вечером 19 февраля 1994 года женщину доставили в клинику города Риверсайд (штат Калифорния) в очень тяжелом состоянии — падение артериального давления, учащенное биение сердца, затрудненное дыхание. Хотя Глория пребывала в сознании, но на вопросы о самочувствии она давала глупые бессвязные ответы.

Медицинский персонал сразу приступил к спасению жизни пациентки. Еще по дороге в лечебницу ей сделали вентиляцию легких, затем последовали инъекции сердечных и успокоительных препаратов. Но ничего не помогало. Чтобы уменьшить частоту сердцебиения, медики решили использовать дефибриллятор.

Когда пациентку раздели, некоторые присутствующие обратили внимание на то, что ее тело покрыто масляной пленкой. Другие работники медицины ощутили чесночный запах, по их предположениям исходивший изо рта больной.

Медсестре Сьюзен Кейн было поручено взять у Рамирес кровь на анализ. Но стоило медичке вонзить иглу в руку Рамирес, как она ощутила запах аммиака.

Терапевт Морин Уэлч также подтвердила запах аммиака, исходящий от шприца. Далее шприц попал в руки врачу-ординатору Джули Горчински, которая тоже почувствовала тот же запах. А еще Горчински увидела, что в крови Рамирес плавают какие-то странные частицы.

Практически сразу за этим странным замечанием ординатора, события стали развиваться катастрофической быстротой. Первой в обморок упала Сьюзен Кейн, которую пришлось вынести из реанимационной палаты. Прошло немного времени и уже Горчински пожаловалась на плохое самочувствие и тут же упала на пол. Вскоре лишилась сознания и Морин Уэлч.

Всего в реанимационном отделении плохо почувствовали себя 23 человека, причем состояние 5 из них было довольно тяжелым.

Источник изображения: fdb.pl

Хуже всего пришлось Джули Горчински, которую сотрясали судороги. У женщины диагностировали панкреатит, гепатит и изменения в костной ткани коленей, так что ей несколько месяцев пришлось передвигаться на костылях. К счастью, все пострадавшие в итоге излечились.

Реанимационные процедуры не смогли спасти Глорию Рамирес, которая «ушла» спустя 45 минут после прибытия в клинику. Но она стала одной из самых главных загадок современной медицины. Естественно, обстоятельства столь странной кончины требовали расследования. Оно и было произведено.

Тело женщины исследовали целых три раза, но достоверного объяснения, происходившего в клинике, найти не удалось. В результате Департамент здравоохранения выступил с заявлением, из которого следовало, что в больнице среди медиков состоялся приступ массовой истерии, вызванный странным запахом. Этот доклад вызвал возмущение сотрудников больницы, которые сочли себя обвиненными в непрофессионализме. Дальнейшие исследования подтвердили — ядовитые испарения появились именно от тела больной.

Что обнаружили в крови Глории Рамирес

Изучение состава крови Глории Рамирес происходило в Федеральном исследовательском центре в Ливерморе. По его результатам в крови пациентки было обнаружено много следов различных лекарств, часть из которых являлись обезболивающими. Это было вполне понятно — Рамирес страдала от сильных болей и пыталась их унять.

Обнаружить источник аммиачного запаха от крови оказалось делом несложным — Рамирес во время болезни тошнило. А против тошноты довольно эффективным препаратом является триметобензамид, который при расщеплении в организме дает аммиачное соединение. Видимо этот препарат Глория и принимала для облегчения состояния.

Самым странным веществом, найденным в крови Глории Рамирес, оказался диметилсульфон. Это соединение серы может появляться в организме из аминокислот естественным образом, но его концентрация не может быть высокой. В теле же пациентки превышение всех норм оказалось многократным. Судмедэксперты предположили, что это вещество в организме женщины могло образоваться из диметилсульфоксида, иначе называющегося ДМСО.