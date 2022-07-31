Как пчелы помогли крестоносцам захватить неприступную Акру

Первый крестовый поход был действительно триумфальным, потому что позволил западноевропейским королям овладеть некоторыми территориями Святой земли. Но мусульмане не хотели оставлять ситуацию такой, какая она есть. Они решили вернуть потерянные земли. В 12 веке у мусульман наконец появляется руководитель, который объединил исламские земли. Его звали Салах ад-Дин Юсуфе, который жил с 1137 по 1193 года. В Европе, где исповедовали католицизм, этот человек стал известен под именем Саладин.

Именно под его руководством удалось объединить Египет и Сирию, одержать победу в бою при Хатине, завоевать нужные города. Позже в его руках был и Иерусалим. Почти вся Палестина стала подчиняться Саладину. Но лишь одна местность оставалась под защитой Папы Римского — крепость Тир.

Помимо Папы Римского, вернуть иерусалимские земли захотели многие страны Европы. В третий Крестовый поход отправились знатные мужи из Британии, Франции, Германии и Австрии.

Осенью 1190 года крестоносцы подобрались к Криту, захватив остров, а потом двинулись на крепость Акру. Саладин же в свое время окружил крестоносцев. У них возникла дилемма: они не могли ни штурмовать крепость из-за неприкрытого тыла, и не могли удалиться из города, чтобы войско Саладина соединилось с оборонявшими Акру.

Конечно, крепость была взята хитростью. Ричард Первый решил запустить в крепость глиняные горшки с пчелами. Они-то и победили оборонявшихся, покусав их. Вскоре им пришлось сдать крепость европейцам.

Но этот поход все равно оказался неудачным. Европейцы так и не смогли взять Иерусалим из-за разногласий. Заключив мирный договор с Саладином, они стали уплывать к себе на родину.

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А вы знали об этом?

Сталин , пославший на фронт своих сыновей, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший злодей и авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !В 1975 Стаханову поставили диагноз "рассеянный склероз с частичной потерей памяти и речевых функций", что стало последствием злоупотребления алкоголем.Отделение, где лежали больные с поражением сосудистой системы головного мозга, находилось в психбольнице. Осенью 1977 года кто-то в общей палате уронил на пол шкурку от яблока, а Стаханов поскользнулся на ней и ударился головой об острый угол стола. Умер через пару дней, не приходя в сознание.

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