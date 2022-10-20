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Игра на логическое мышление "Что лишнее?"

Например: первый ряд (прямоугольник синего цвета, треугольник голубого цвета, круг- зеленый, многоугольник-красный, квадрат-оранжевый.

Вопрос "Что лишнее? "

Ответ : зеленый круг

Почему? Потому что все фигуры имеют углы, а круг нет.

Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"
Игра на логическое мышление "Что лишнее?"

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А вы знали об  этом?

Одна из первых попыток человека раскрыть тайну Марианского желоба была предпринята в 1960 году. Созданный в лабораториях NASA батискаф «Триест» погрузился на глубину 10915 метров. Ученые на борту исследовательского судна «Гломар Челленджер» начали получать странную аудиоинформацию: казалось, что кто-то пилит металл. Камера же фиксировала необычные тени, скопившиеся вокруг батискафа. Целых восемь часов поднимался на поверхность «Триест», а при обследовании обшивки три из четырех камер оказались разбиты, а подъемные тросы перепилены наполовину. Кто это мог сделать — неясно до сих пор. 

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А вы знали об этом?(Статья 84) https://otari.mirtesen.ru/blog/43425234788/

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