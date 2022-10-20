Игра на логическое мышление "Что лишнее?"

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А вы знали об этом?

Одна из первых попыток человека раскрыть тайну Марианского желоба была предпринята в 1960 году. Созданный в лабораториях NASA батискаф «Триест» погрузился на глубину 10915 метров. Ученые на борту исследовательского судна «Гломар Челленджер» начали получать странную аудиоинформацию: казалось, что кто-то пилит металл. Камера же фиксировала необычные тени, скопившиеся вокруг батискафа. Целых восемь часов поднимался на поверхность «Триест», а при обследовании обшивки три из четырех камер оказались разбиты, а подъемные тросы перепилены наполовину. Кто это мог сделать — неясно до сих пор.

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