История покушения на Ивана Поддубного

Ивана Поддубного все знают, как известного профессионального атлета и борца, который выступал в первой половине 20 века. Его имя стало нарицательным. Поддубный участвовал в огромном количество поединков, и практически всегда выигрывал.

Однако и у него был противник, с которым связано немало терзаний и разочарований. Читайте в материале, как Поддубный боролся с Ле Буше, почему француз выиграл, как он хотел сжить со света русского атлета, но в результате сам ушел в мир иной.

Начало карьеры в цирке и влияние Рауля Ле Буше

Свою карьеру Поддубный начал на цирковой арене.

Иван Поддубный начал выступать как сильнейший борец и атлет в цирках, но постепенно его заинтересовала классическая французская борьба. У него была мечта — провести поединок с сильнейшими борцами из разных стран мира. В самом начале 20 века в России прошел «Чемпионат Москвы», в котором принимали участие европейские борцы. Поддубный не принимал участия в соревнованиях.

Победителем стал молодой французский участник Рауль Ле Буше. Ему было всего восемнадцать лет, однако он оправдал свою фамилию (она переводится как «мясник») и одержал победу над самыми именитыми спортсменами. В частности, он победил, Габриэля Ласартесс и Михаэля Хитцлера.

Как Поддубный проиграл Буше и почему победа француза была нечестной

Это был фурор. Рауль стал популярным, его восхваляли любители классической французской борьбы по всей Европе. Правда, ход ли слухи, что Ле Буше стал таким популярным на родине, так как у него имелись связи в криминальных кругах Парижа.

Победа Ле Буше была нечестной.

Впервые Поддубный как профессиональный борец выехал за рубеж в 1903 году. Это был турнир, проводимый в Париже, среди участников — многие европейские фавориты. Русскому атлету удалось одержать одиннадцать побед! Однако во время финала Поддубный, которому в то время было тридцать два года, проиграл Ле Буше (ему уже было двадцать лет). Справедливости ради стоит отметить, что Буше не удалось положить Поддубного на лопатки. Его победа по очкам состоялась за счет тактики ухода от захватов.

Иван заметил, что соперник применяет нечестные приемы: его тело было густо намазано маслом, что позволяло ускользать от рук Поддубного. Российский борец указал на это судьям, однако те не обращали на жалобы внимания. Единственное что было предпринято — француза обязали вытираться полотенцем после каждого раунда. Но специальное масло оставалось на коже, а не удалялось тканью. По окончании поединка победа была засчитана Раулю Ле Буше, причем не за мощь и захваты, а за то, что он «красиво и умело уходил от жестких приемов». Поддубный был потрясен. Впрочем, публика также реагировала весьма бурно. Нечестный поединок настолько поразил российского борца, что он решил уйти из профессиональной борьбы. У него развилась серьезная депрессия, Иван отказывался от общения и ушел в себя.

Длительная депрессия и невероятные победы русского борца

Поддубного называли русским медведем, и ему удалось победить Ле Буше в честном поединке.

Друзья очень переживали за Поддубного и постарались уговорить его не бросать борьбу. Одним из аргументов был такой: обязательно следует свести счеты с нечестным французом.



В 1904 году в Санкт-Петербурге был организован чемпионат среди профессиональных борцов Европы, и Иван принял в нем участие. Он легко одержал победу над несколькими фаворитами. Настал момент встречи с Ле Буше. В этот раз француз не мазался маслом, и Поддубный за очень быстро сделал силовой захват. Он не менее 20 минут держал противника, причем в достаточно унизительной позе — Ле Буше стоял на коленях и локтях. Зал ликовал! Арбитры выждали некоторое время. Потом прекратили поединок и признали победителем Поддубного.

Ле Буше закатил ужасную истерику, по выражению Ивана он «ревел, словно баба». Рауль своим поведением неприятно поразил всех. А Поддубный отомстил хитрому французу, и кроме того провел двухчасовую схватку, в которой победил еще одного французского борца, а именно чемпиона мира Поля Понса. Иван стал безусловным победителем турнира.

Запутанная криминальная история

Своего кота Поддубный назвал Раулем.

Однако на этом противостояние Поддубного и Ле Буше не закончилось. Француз был сильно обижен и мечтал отомстить «старому русскому медведю». От него поступали частые призывы к поединку, но победить ему так и не удавалось.

Отчаявшись, Рауль решил нанять убийцу для Поддубного. Слухи утверждали, что это было возможно за счет сохранившихся криминальных связей Ле Буше. Проверить сегодня это практически невозможно. В 1906 и в 1907 году Иван посещал Францию. Сохранились данные, что он говорил знакомым о совершавшихся на него нападениях, попытках ударить ножом. К счастью, здоровье Поддубного не пострадало, чего нельзя сказать о Ле Буше. Француз как раз в это время заявил, что уходит в отставку и больше не будет участвовать в соревнованиях. А через некоторое время он серьезно заболел. Есть официальная версия, по которой причиной смерти молодого Рауля назван острый менингит как следствие перенесенного гриппа.

Тем не менее, когда Ле Буше был привезен в госпиталь под Ниццей, его сопровождали некие «друзья» (а вовсе не любимая жена), и он порывался с ними драться. По Парижу поползли слухи, что Рауль не захотел платить наемному убийце, который не справился с задачей — Поддубный остался жив и здоров. Но с мафией шутки плохи, и криминальные знакомые, которые прекрасно знали о богатстве Ле Буше, постарались выбить из него обещанный гонорар. Скорее всего они не рассчитали силы, и борец покинул этот мир.

Возможно, Поддубный знал о том, что произошло с его бывшим соперником. Когда в 1910 году русский силач завел кота (по некоторым сведениям, ему его подарили), он дал животному имя Рауль. Говорят, отношения между котиком и хозяином были очень натянутыми.

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