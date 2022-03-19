Самые разные короткие факты на все случаи жизни

Предлагаем подборку интересных фактов на все случаи жизни. День однозначно не пройдет зря, если человек узнает для себя что-нибудь новенькое.
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