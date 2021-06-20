Рабыня вместо дочери

В Древнем Египте примерно в 570-526 годах до н.э. правил фараон Амасис II. Перспективный был правитель. И экономику поднял и благосостояние страны увеличил.

Персидский царь Камбис

А вот под конец своего правления, оказался Амасис втянут в тяжёлую войну с персидским царём Камбисом. А причиной сего раздора стала дочь фараона, прекрасная и миловидная девушка, которую заботливый отец не хотел отдавать замуж за ненавистных персов. Потому и отправил Камбису вместо дочери простую рабыню. И когда подмена вскрылась…

А впрочем, дело было так…

Узнал персидский царь Камбис (559-522 до н.э.) что у фараона Амасиса есть красавица дочь и решил жениться.

Как и полагается, снарядил он сватов и отправил в Египет просить руки прелестной красавицы.

А фараон, ненавидящий могущественных персов, не хотел свой цветочек замуж отдавать. Побаивался он Камбиса и считал, что не сделает персидский царь дочь законной супругой, а оставит в качестве наложницы.

Затруднителен был выбор для правителя Египта. Либо отправить дочь в Персию, либо отказать и тем самым навлечь гнев персидского царя.

И тогда Амасис решился на хитрость. Он приказал своим слугам найти девушку среди рабынь, как две капли похожую на его любимую дочь.

А когда таковая нашлась, приказал одеть её в самые роскошные наряды и отправить в Персию.

Вот такие они, Египетские красавицы

Понятное дело, проинструктировал он Нитетис (так звали девушку) и рассказал, каких высот она сможет достигнуть, если будет держать язык за зубами.

И вот, значит, прибыла «дочь фараона» в Персию. Камбис лично её встретил, проводил в свой дворец и закатил пир на всю страну.

День за днём, неделя за неделей пролетали у влюблённого персидского царя. Девушка действительно оказалась красавицей. А что до образования, так на такие мелочи Камбис внимание не обращал.

Так пролетело полгода. Царь одаривал свою «королеву» подарками, золото и драгоценности сыпались на неё как из рога изобилия. В общем, было всё, о чём инструктировал старый фараон.

Главное — молчать, ведь именно об этом предупреждал Амасис.

Но ведь девушки народ такой непостоянный…

И вот однажды сидела Нитетис вместе с царём на оттоманке. Винишко они из бокалов попивали, слова любви Камбис говорил. Что-то типа:

«Ах ты моя милая египтяночка. Ты моя такая сладенькая, такая душечка».

И в щёчку чмок, чмок.

Расслабило спиртное и девушку. И решилась она рассказать Камбису всю правду о себе, о дочери фараона. Понадеялась на женские чары, на любовь царя.

И только закончила Нитетис свой рассказ, как вскочил Камбис с оттоманки, как затопал он ногами, губы затряслись.

«А ну-ка, живо ко мне всех министров собрать», — закричал он своим слугам. — А эту, арестовать и в камеру кинуть».

Через пять минут все министры уже стояли перед правителем на коленях:

«Звал нас, господин?»

В общем то, на каком языке продолжал свой разговор с министрами Камбис я, наверно упущу. А закончилось всё тем, что царь бегал по комнате и нервно размахивал руками:

"Мне, персидскому царю девку подсунули. Да я его (это он вспоминал египетского фараона Амасиса) со света сживу. Слушая мой приказ. Девку в расход. Армию собрать. Выступаем войной на Египет".

Персия…и где этот Египет. Пока собирались, пока добирались, Амасис приказал долго жить. Не удалось Камбису осуществить свою поставленную цель. Но Египет он всё же захватил. Правда, дочери фараона так и не нашёл. Пропала она куда-то.

А Нитетис даже жалко немного. Только во вкус вошла и на тебе. А всё почему? Да потому что язык за зубами держать нужно было, а то у нас как обычно:

«Дай волю языку, голове тесно будет».

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