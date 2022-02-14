Удивительные и малоизвестные факты о братьях наших меньших

Может показаться, что мы много знаем о животных, но на самом деле это не так. Например, мы понятия не имели, что жираф может шипеть или что ягуар способен прокусить черепаху. Вороны и голуби помнят людей, которые как-то их обидели. И, как показал эксперимент, они помнят человека не по одежде, а по лицу.

1.

Жуки ориентируются на Млечный Путь.



Жуки, которые живут в Африке, смотрят на небо, когда идут по земле, и направляются по Млечному Пути. Иногда они путешествуют далеко от своих нор, но всегда возвращаются домой. Интересно, что в закрытой комнате они движутся хаотично, а иногда и кругами.

2.

Вороны и голуби могут помнить лица людей.



Голуби, вороны могут узнавать людей и помнить их лица. Эти птицы могут также проявлять негодование и гнев по отношению к людям, которые были агрессивны с ними.

3.

Коровы более опасны, чем акулы.



Коровы убивают больше людей, чем акулы каждый год. С 2001 по 2013 год коровы убили 60 человек в США, в то время как акулы убивали только одного человека в год. Вероятно, нам следует больше бояться коров, чем акул.

4.

Ягуары могут прокусить панцирь черепахи.



Ягуары занимают 3-е место среди млекопитающих по силе укуса (львы и тигры занимают 1-е и 2-е место).

5.

Их зубы такие длинные, а челюсти такие сильные, что они могут прокусить черепаху или коровий череп.

Слоны могут узнать себя в зеркале.



Слоны могут узнать себя в зеркале. Это может означать, что у них есть определенный уровень самосознания, который также показали некоторые обезьяны и дельфины.

6.

Скотч может держать рот аллигатора закрытым.



Челюстные мускулы аллигатора настолько сильны, что они могут закрыться с силой быстро движущегося грузовика. Но, несмотря на очень высокую силу сжатия их челюстей, мышцы, отвечающие за раскрытие рта, настолько слабы, что рот аллигатора можно держать закрытым с скотча.

7.

У коров могут быть лучшие друзья.



Коровы могут иметь дружеские отношения с некоторыми другими коровами из своего стада. И они испытывают меньше стресса, когда проводят время со своими друзьями. Но если их разлучить и поместить в разные группы, коровы могут начать страдать от высокого уровня стресса. Через некоторое время они теряют дружеские связи и не могут их восстановить, даже после воссоединения.

8.

Жирафы используют инфразвуковое общение.



Знаете ли вы, что жирафы могут блеять, мяукать, кашлять, ревать, фыркать, свистеть, ворчать и храпеть? Но самое интересное, что они очень общительные животные. И они «разговаривают» друг с другом с помощью инфразвука, который человеческий слух не слышит.

9.

Почему птицы испражняются, где хотят?



У птиц нет сфинктеров. Ну, если быть более точным, вокруг их клоаки есть некоторые мышцы, но они почти не развиты. Поэтому птицы просто не могут контролировать процесс дефекации. Их кал покидают их тела без каких-либо действий со стороны птицы, после того, как определенное его количество было накоплено.

10.

Окапи считались мифическими животными до 20-го века.



Окапи ведут затворнический образ жизни в дикой природе. Эти животные не были известны западному миру до начала 20-го века и даже считались мифическими существами, такими как единороги или драконы.

11.

Медведь может бежать быстрее лошади.



Это может показаться невозможным, но медведи действительно способны обогнать скаковых лошадей. Хотя они могут делать это только на коротких дистанциях, потому что у медведей очень мало выносливости

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2413484101813144553/

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