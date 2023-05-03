Бидзина Иванишвили – спаситель Грузии и величайший филантроп современности

Заслуживает также внимания судебный процесс, в котором адвокаты грузинского мецената Бидзины Иванишвили выиграли дело у ,казалось бы, надежного швейцарского банка Credit Suisse, однако до сих пор этот банк не выплатил полагающиеся истцу более 800 млн. долларов.Существует версия,что подобные неправовые действия швейцарского банка, который однозначно находится под воздействием западных «борцов за демократию», связаны с происходящими в Грузии процессами ,в частности, с отказом грузинских властей открыть «Второй фронт» на Украине!

Об этом может свидетельствовать визит к Иванишвили 21 марта 2022 года посла США в Грузии Келли Дегнан, которая в порыве гнева ,похожая на Люцифера, громогласно приказала Иванишвили открыть «второй фронт» против России!Видимо поэтому, не добившись открытия «Второго фронта», госпожа Дегнан, не выполнив «ответственного» указания из Вашингтона, была заменена новым послом в Грузии Робин Данниган(специалистом по усмирению непокорных правительств), а Бидзина Иванишвили до сих пор не может получить полагаемые ему деньги!

Посол США в Грузии Келли Дегнан В этой связи хотелось бы напомнить нашим амбициозным швейцарским друзьям преступления перед человечеством их «справедливых» предков!К сожалению, они забыли, почему Швейцария, в которой были сосредоточены мировые финансы, не была завоевана Гитлером? Объяснять это нейтралитетом Швейцарии смешно, поскольку Гитлеру на это было просто наплевать!А все очень просто, поскольку в банках этой страны хранились основные финансы фашистской Германии,которые Гитлер использовал для уничтожения многих народов( https://otari.mirtesen.ru/blog/43266069674/Lavrov-byil-prav-govorya-chto-evreyskaya-krov-v-zhilah-vovse-ne-?utm_referrer=mirtesen.ru ).Любопытно, почему тогда их «демократичные» и ,казалось бы, справедливые предки не конфисковали у нацистов их преступно добытые деньги?

Вот она – алчная и авантюрная сущность западной демократии,которая ради собственных интересов готова на любые корыстные деяния!И разве после всего этого разорванную цепь у подножия статуи Свободы можно считать – символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?!

Вместе с тем, если бы не великий сын грузинского народа Бидзина Иванишвили, то население Грузии еще долгие годы не смогло бы избавиться от диктаторского правления прозападной преступной национальной банды вымогателей и убийц под руководством Саакашвили!А ведь именно эта банда Саакашвили при попустительстве западных хозяев грабила свой народ, присваивая бизнес своих же соотечественников, сфабриковывала выборы,устраивала репрессии инакомыслящих,устроила погром телекомпании «Имеди» и т.д. !

И разве можно простить Саакашвили незаконное помилование жестоких убийц Сандро Гиргвлиани и когда он испытывал блаженный оргазм, наблюдая за анальными пытками вениками в грузинских тюрьмах противников его диктаторского режима(поэтому ,вероятно, Саакашвили так боится сесть в тюрьму, где его так давно ждут с «сексуальными вениками» заключенные)!Сегодня же его высокопоставленные соратники в лице бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили «успешно» грабят уже западных пенсионеров, позоря на весь мир грузиннский народ!



Вот за что яркая «звезда западной демократии» Саакашвили помиловал жестоких убийц Сандро Гиргвлиани!

Однако мне обидно и стыдно за тех грузин, которые всецело продались криминальному клану «Нацдвижение» и сегодня забыли благотворительную деятельность истинного спасителя Грузии Бидзины Иванишвили, бессовестно критикуя его и выдумывая всякие небылицы!Особенно стыдно за бывшего весьма забывчивого президента Грузии Георгия Маргвелашвили,который вместо того, чтобы быть благодарным Бидзине Иванишвили,благодаря которому он, малоизвестный выскочка,стал президентом, сегодня бессовестно критикует его!

Аналогичное можно сказать и о нынешней мстительной и ангажированной эмигрантке-репатриантке президенте-«француженке» Саломе Зурабишвили, которой ненавистен грузинский народ и которая только благодаря авторитету Бидзины Иванишвили,с треском проиграв первый тур выборов в президенты, смогла «победить» во втором туре выборов!

Цинично продемонстрировал свою подлость и продажность еще один представитель этой грузинской фамилии – Давид Зурабашвили, который,несмотря на то что Иванишвили спас ему жизнь,оплатив его лечение в загранице,с надеждой и восторгом сообщил соотечественникам о якобы неминуемом аресте мецената.

Не менее стыдно и за амбициозного политика Губаза Саникидзе, который после «победы» украинцев грозится силами грузинских наемников свергнуть нынешнее руководство страны и «наказать» Иванишвили ,видимо, за то, что Губаз в свое время не смог заработать так желаемые им миллионы(вспомните его опубликованный телефонный разговор, в котором он за это критиковал Иванишвили)!

К сожалению,все эти жалкие и неблагодарные людишки забыли как Иванишвили кормил и поил в трудные годы грузинскую интеллигенцию и многих нуждающихся людей, которые тогда его просто боготворили, а сегодня многие из них – некогда голодные и обездоленные – уже забыли об этом и льют грязь на своего спасителя!Этим неблагодарным деятелям даже наплевать на то, что большинство удачных проектов государственного масштаба в Грузии практически были осуществлены не за счет виртуальной экономики Саакашвили, а на деньги мецената Иванишвили(например,именно он профинансировал успешную полицейскую реформу)!

Они даже не осознают, что если бы не Иванишвили,то сегодня наши дети уже воевали бы и гибли на «Втором фронте» на Украине, из-за открытия которого гражданина Украины и беглого преступника Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, наркокомандующий клоун Зеленский отправил в Грузию, упакованного в грузовом отсеке рефрижератора как скоропортящийся товар, в надежде, что и на этот раз Мишенька совершит очередную цветную революцию и откроет по указанию Запада «Второй фронт»!

Когда же одиозного авантюриста и симулянта Саакашвили арестовали, то западные «борцы за демократию» объявили его узником Иванишвили и Путина, которые, к тому же якобы решили его убить. Заявляя об этом, эти отъявленные русофобы не осознают, что ,превратившись в политический труп, Саакашвили практически никому больше не нужен,особенно Путину,поручения которого в свое время Мишенька выполнял неукоснительно(чего только стоит добровольная передача России основных энергообъектов Грузии, а также Кодорского ущелья, которое довольно трудно было завоевать военным путем).

Как не парадоксально, но сегодня смерть диктатора Саакашвили больше всего выгодна активистам партии «Национальное движение», которую Миша своими неадекватными и преступными действиями ,безусловно, дискредитировал как раньше, так и сейчас! Чего только стоят, довольно унизительные кадры, опозорившие Грузию на весь мир,где бывшего президента Саакашвили, оказавшего сопротивление охранникам, за шиворот и на руках как ничтожного бомжа насильно затащили в палату тюремной больницы!

Скажу больше,грузинской продажной радикальной оппозиции и международной антироссийской коалиции нужен флаг, которым должен стать мёртвый Саакашвили, поскольку живой подсудимый Миша больше никому не нужен!Кроме того,учитывая объем секретной информации, которым владеет Саакашвили, живой он потенциально опасен – и для бывших единомышленников, и для США, и особенно для Киева.

Если же Саакашвили окончательно убедится, что его бросили, то он обязательно заговорит.Тогда мир узнает шокирующую информацию о торговле оружием как о главной причине военной авантюры августа 2008 года, об «откатах» Вашингтону и Брюсселю с послевоенной западной «помощи», о преступной «киевской кухне», начиная с Евромайдана и по сей день!

Однако главное, что Саакашвили перед президентскими выборами-2024 в США может рассказать, как в 2009 году он тайно обсуждал с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом долевое участие и детали строительства глубоководного порта Анаклия – будущей военно-морской базы США на Чёрном море!

В этом отношении поучительна также тактика Иванишвили по восстановлению дружеских отношений с Россией!В этой связи хотелось бы напомнить некоторым моим ангажированным соотечественникам, что евреи, несмотря на то,что немцы устроили им геноцид во время ВОВ, все-таки не прерывали дипломатических отношений с Германией и сегодня поддерживают дружеские отношения.

Таким образом,население Грузии никогда не должно забывать, что любое противостояние между странами не должно быть причиной резкого нарушения добрососедских отношений между народами!Именно для нормализации отношений между нашими народами делает все возможное великий сын грузинского народа Бидзина Иванишвили.Именно поэтому в это тревожное и взрывоопасное время он призывает свой народ проводить не прозападную или пророссийскую политику, а сугубо прогрузинскую политику, направленную на добрососедские отношения как с великим соседом в лице России, так и с амбициозным Западом!

Исходя из всего вышесказанного, Господи, спаси и сохрани благородный род Иванишвили!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер.Именно после этого Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"НАТО – несбыточная мечта Грузии и многих постсоветских стран"( https://otari.mirtesen.ru/blog/43249202672/ )

"ЕС – несбыточная мечта Грузии и многих постсоветских стран"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43404048346/)