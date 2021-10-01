Как распознать и как защититься от эмоционального вампира

Энергетическими вампирами называют людей, которые питаются негативом окружающих. Поэтому их также называют эмоциональными вампирами, ведь проще всего получить негативную энергетику от донора, именно вызвав у него отрицательные эмоции.

В этом деле эмоциональные вампиры очень изобретательны. Они могут действовать по-разному.

Вызывать уныние. Эти энергопаразиты расскажут всем вокруг, насколько беспросветна и несправедлива жизнь. Они непременно предложат разделить апатию и безысходность любому собеседнику, который не догадался вовремя сбежать.

Давить на чувство жалости. Такой эмоциональный вампир знает множество трогательных историй, но ни одна из них не закончится счастливо или хотя бы обнадеживающе. Эти вампиры любят всех жалеть, но мало кому они действительно помогают. Главным образом, разумеется, они жалеют себя, чтобы и вы разделили с ними это чувство.



Вызывать злость. Встречаются энерговампиры, которые не против подзарядиться и более яркими негативными впечатлениями. Иногда они просто ищут, что бы такого обсудить с собеседником, чтобы вместе возмутиться. Но в особенно тяжелых случаях они намеренно выводят окружающих из себя, чтобы те злились посильнее и отдавали таким образом энергию, которую могли бы потратить на более приятные дела.

Что делать с эмоциональным вампиром в окружении

Еще один вид эмоционального вампиризма. Такой энерговампир вряд ли будет открыто обвинять вас в своих бедах. Скорее всего, он просто любит часто вздыхать и много жаловаться на жизнь. Но каждый раз, стоя рядом с ним, вы будете ощущать себя так, словно вы каким-то образом стали причиной всех этих несчастий и теперь непременно должны компенсировать этот неоценимый урон. При этом вы могли не так давно познакомиться и уж точно не успеть напакостить в таких масштабах.

Минимизировать общение. Чем меньше в вашем окружении таких людей, тем лучше. Негатив быстро распространяется вокруг тех, кто им заражен.

Помочь и посмотреть, что будет. Если вам искренне жаль такого человека, вы можете прийти ему на выручку. Лучше оказать посильную для вас помощь и постараться не вкладываться в нее эмоционально. Обязательно обратите внимание, идет ли ваша помощь во благо, или она становится поводом для новой жалостливой истории.

Выстроить эмоциональный щит. Часто свести общение на нет не удается, и сталкиваться с энергетическим вампиром приходится все равно. Подпитываться эмоциями могут коллеги или родственники. Даже в этом случае важно максимально оградить себя от лишних контактов. Ну а когда встреча все же состоялась, можно обратиться к психологическим техникам. Например, представить между собой и энерговампиром щит, который блокирует все энергетические атаки и удары, в то время как вы остаетесь сильны и невредимы.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2313297647625570568

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