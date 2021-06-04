Стойкость и мужество Епистинии Степановой – матери, у которой война забрала 9 сыновей

В городе Тимашевске Краснодарского края можно увидеть необычную мозаичную композицию. На ней – девять юношей, и хотя мозаику делали в советские годы, герои изображены почти по христианским канонам. Над каждым написано имя: Александр, Фёдор, Павел, Василий, Иван, Илья, Александр, Филипп, Николай. А еще в Тимашевске есть бронзовый памятник: на лавочке сидит пожилая женщина в платочке и с надеждой вглядывается в даль. Это Епистиния Степанова – мать, потерявшая на войне девять сыновей.

Удары судьбы

Судьба Епистинии с самого начала была непростой. Примерно в 8-10-летнем возрасте она попала жить к чужим людям: мать отдала её работать в очень обеспеченную казачью семью, а сама с младшими детьми переехала в Приморско-Ахтарск. Люди, у которых жила девочка, относились к ней хотя и не жестоко, но очень строго.

Когда Епистинии было 16, на неё положил глаз её будущий муж Михаил. Мужчина сосватал девушку у её старшего брата, который жил неподалеку. После свадьбы свёкр и свекровь, к которым переехали жить молодые, тоже обращались с Епистинией сурово, впрочем, вскоре супруги съехали от родителей и стали жить отдельно.

У Степановых было много детей, но, увы, вместо счастья в течение всей жизни Епистинии приходилось получать известия об их гибели.

В Гражданскую войну белогвардейцы расстреляли одного из её сыновей. А когда наступила Великая Отечественная, остальные ушли на фронт…

Даже после получения похоронок женщина не хотела носить траур и отказывалась верить, что её сыновей больше нет.

Памятник героической матери Епистиния Степанова, которая ждет сыновей.

Всю войну она прождала у калитки, вглядываясь в лица людей, проходящих мимо «Не сынок ли идет?». С войны вернулся только Николай. С его приездом Епистиния ожила, и у нее появилась надежда, что, возможно, и остальные сыновья вернутся, но постепенно она угасла. Единственный оставшийся в живых сын, хотя и пришел с войны живым, все оставшиеся годы страдал от полученных на фронте ранений. В своем теле он носил осколки. В его биографии так и указано: умер от ран, и историки ставят его в один ряд с братьями-героями.

Епистиния с сыновьями

Каждый из девяти сыновей Епистинии отдал свою жизнь, не сломившись перед врагом.

Александр — погиб в 1918 году. Расстрелян белогвардейцами за то, что его семья помогала Красной армии.

Валентин – погиб в 1943 году. Был командиром отделения 106-й стрелковой дивизии 9-й армии. Сначала он попал в плен при боях за Джанкой в Крыму. Затем бежал, присоединился к подпольщикам, потом к партизанам. Во время выполнения задания был снова схвачен фашистами. Его посадили в тюрьму, а затем расстреляли.

Филипп – погиб в 1945 году. Воевал солдатом в составе стрелкового полка, попал в плен, умер за три месяца до окончания войны в немецком лагере для военнопленных.

Фёдор – погиб в 1939 году. В звании младшего лейтенанта служил в Забайкальском военном округе. Героически погиб в бою в районе реки Халхин-Гол, защищая рубежи нашей страны. Известно, что он поднял взвод и повел за собой в атаку. За этот подвиг был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Иван – погиб в 1942 году. Служил в армии еще с 1937 года, в войну был командиром пулеметного взвода. В 1941 году попал в плен, бежал. Осенью 1942-го добрался до деревни под Минском, остался там жить, женился и ушел в партизаны. Был расстрелян немцами.

Илья – погиб в 1943 году. До войны служил командиром 250-й танковой бригады, Великую Отечественную встретил во время службы в Прибалтике. Был ранен, приезжал к матери в деревню долечиваться, а поправив здоровье, снова ушёл на фронт. Воевал под Сталинградом. Погиб во время битвы на Kyрской дуге.

Павел – погиб в 1941 году. В войну был артиллеристом. Пропал без вести во время боёв за Брестскую крепость.

Александр (назван в честь старшего брата) – погиб в 1943 году. Сашу в семье называли Мизинчиком, поскольку он был самым младшим сыном. Во время боев под Сталинградом лично уничтожил из миномёта два пулемётных дзота. Осенью 1943-го, будучи командиром стрелковой роты, одним из первых форсировал Днепр, а затем вместе с товарищами героически удерживал плацдарм на правом берегу реки на подступах к Киеву. Бойцы отбили шесть серьезных атак. Когда все товарищи погибли, Александр один отражал седьмую атаку, уничтожив полтора десятка немецких солдат и офицеров. Когда Сашу окружили фашисты, последней оставшейся гранатой он подорвал их и себя. За героизм Александр Степанов получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Николай – умер в 1963 году от полученных на войне ран. В войну сражался с фашистами на Северном Кавказе, на Украине. С фронта вернулся инвалидом, впоследствии тяжело болел.

Мозаика с изображением сыновей.

У Степановых были еще дети

Эта история и сама по себе трагедия Епистинии Степановой будет неполной, если не сказать о других потерях этой мужественной и стойкой женщины. Помимо девятерых сыновей-героев, отдавших свои жизни за Отечество, у женщины было еще шестеро детей. Увы, все они, кроме дочери Вари, ушли из жизни очень рано.

Маленькая Стеша в трехлетнем возрасте заигралась и вступила в чугунную ёмкость с кипятком. Мать окунула ее в холодную воду, а обожженные места помазала гусиным жиром. В итоге девочка умерла от воспаления легких, переохладившись в ледяной воде.

Не сломила женщину и ещё одна трагедия: Епистиния носила под сердцем мальчиков-двойняшек, но, увы, они родились мертвыми. Затем заболел свинкой и умер пятилетний Гриша. А перед войной, в 1939 году, погибла 18-летняя дочь Вера, жившая на тот момент отдельно. Девушка угорела в квартире, которую на тот момент снимала.

Из всех детей осталась в живых только Варя (свое имя она не любила и просила называть себя Валентиной). Она получила профессию учителя, вышла замуж за сотрудника НКВД и в войну находилась в эвакуации.

В семье Валентины и прожила Епистиния Фёдоровна последние годы жизни. Она заботилась о внуках, часто посещала уроки мужества в местных школах, рассказывая ученикам о подвиге своих сыновей.

Епистиния с дочерью Валентиной.

Епистиния Фёдоровна, или бабушка Пестя, как её все называли, умерла в 1969 году в возрасте 87 лет. В 1977-м она была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

В Тимашевске впоследствии открыли музей, посвященный семье Степановых, а в городском сквере установили монумент «Мать» – бронзовую фигуру старушки, которую скульптор изобразил скромно сидящей на скамейке в ожидании своих сыновей. Вокруг памятника высажены девять голубых елей.

Десятый сын

Через много лет после гибели девяти сыновей у пожилой женщины появился ещё один сын… десятый. Названный. В 1960-х молодой ростовчанин Владимир служил в секретной части в Грузии – там и попалась ему на глаза статья про мать и ее погибших сыновей. На тот момент Епистиния Фёдоровна уже жила в Ростове-на-Дону, и парень решил написать письмо своей героической землячке. Конверт он подписал так: «Солдатской матери Степановой Епистинии Федоровне», указав лишь город, ведь точного адреса пожилой женщины он не знал. Тем не менее письмо дошло. Между военнослужащим и Епистинией Фёдоровной завязалась переписка, и в какой-то момент он попросил у неё разрешения называть её мамой.

Владимир, названный сын Степановой.

А потом названная мать пригласила Владимира на свой юбилей. Когда он приехал, они обнялись как родные, близкие Епистинии приняли мужчину очень тепло. Не была против такого общения и его настоящая мать, понимая, что сын от нее вовсе не отказался, а Степанова для него – символ, олицетворяющий собой всех солдатских матерей, потерявших своих сыновей на фронте.

Героический род Степановых будет продолжаться. По данным за 2020 год, Епистиния Фёдоровна оставила после себя 11 внуков, 17 правнуков и более 20 праправнуков.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Интересно, если Епистиния Степанова потеряла на войне девять сыновей, то почему «сердобольный патриот» своей страны Сталин , когда стране угрожала реальная угроза захвата немецкими захватчиками, не послал на фронт своего любимого сына Василия, который к тому же был преуспевающим летчиком? И что еще более цинично и подло так это то, что он даже не посадил его в тюрьму, когда этот алкоголик и бездельник, напившись стал бросать снаряды в озеро, в результате чего убил офицера!

Он даже не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок и которого рассчитывал и после войны опять использовать как виртуальный трудовой символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера и палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, а ведь именно тогда советский народ нуждался в настоящем воинском героизме!

Стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились! Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку, арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный миф! Вообще же, надо отметить, что Сталин, который не принимал участия в воспитании сына Якова и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

Любопытно также , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его, а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин, который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена! Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что его мать вышла замуж за родного дядю!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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