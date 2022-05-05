Короткие интересные факты на все случаи жизни

Вы на часы смотрели? Самое время сделать перерыв от дел и немного отвлечься. Предлагаем посмотреть подборку коротких интересных фактов на все случаи жизни. Отличный повод провести перерыв с пользой для ума.
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