Долг платежом красен: как дружить с теми, кому мы обязаны

Такие приятели не устают напоминать — однажды они сделали что-то для нас: дали денег, помогли с переездом или написали курсовую. И теперь мы им должны. Рано или поздно это начинает надоедать. Можно ли сохранить с ними дружеские отношения, или ссора неизбежна?

Возможно, и у вас есть такие друзья. Когда они в очередной раз заводят речь об услуге, которую нам оказали, мы раздражаемся и злимся. Но не можем отказать, ведь за нами должок. Вот только потом нам отчего-то не хочется отвечать на их звонки и сообщения.

Мы начинаем сначала тайно, а затем и открыто ненавидеть своих благодетелей. Нам приходится выкручиваться, придумывать уловки, чтобы не ходить с ними в кино на скучный фильм или не выслушивать рыдания часами, и в конце концов это надоедает. Неужели услуга друга так дорого нам обходится?

Договор по умолчанию

«Когда мы считаем, что друг помогает нам просто так, а потом выясняется, что он ждет ответной услуги, мы чувствуем неловкость и обиду. Но чувство долга не позволяет нам отказать, — рассуждает немецкий психотерапевт Отто Шварц. — Сначала мы думаем, что нашего сердечного спасибо будет достаточно. Но у другой стороны свои представления о дружеской сделке. И расплачиваемся мы не деньгами — так было бы проще и честнее».

Похожая ситуация была у 22-летнего Марка. Он попросил однокурсницу помочь с переездом и выбором мебели. Она согласилась. Но потом потребовала отправиться с ней на вечеринку в уплату долга. Затем подруга решила пойти еще дальше и пригласила провести вместе ночь. Марк отказался. На следующий день весь курс знал о том, какая он неблагодарная скотина.

Можем ли мы сразу определить для себя, к кому за помощью обращаться не следует?

Вероятнее всего — да. Представьте себе ситуацию: вам понадобилась помощь. Вы обращаетесь к нескольким приятелям. Одни отказываются, ссылаясь на внезапные и срочные дела. Другие сначала устроят драму: расскажут, какие чудесные были у них перспективы на выходные, но из-за вас все пришлось отменить. А потом все же согласятся.

Но тут как раз и нужно прислушаться к интуиции. С такими людьми лучше не связываться, если не хотите оказаться у них в неоплатном долгу.

Сегодня пиво с меня — завтра с тебя

«Настоящие друзья всегда рады помочь просто так, — убежден 26-летний Александр. — Да и переезд — не такая уж сложная задача. Несколько коробок и пара часов. И вот вы уже вместе пьете пиво в новом доме, и все счастливы. Я так точно. Ведь если меня попросили о помощи, значит, считают настоящим другом, и мне это очень приятно».

Но приятель-«террорист» думает иначе. У него обязательно появятся волдыри на руках от перетаскивания наших сумок. Он вывихнет плечо или подвернет ногу. И будет напоминать нам об этом при каждом удобном случае: «Помнишь, я помогал тебе с переездом и повредил колено?»

Колено, плечо, рука давно не болят (если вообще болели), а долг остался. И зачем мы только обратились к нему!

«С такими людьми лучше всего договариваться на берегу, — рекомендует психолог. — Сразу расставить все точки над i. Излюбленная фраза «Да ладно, не переживай, потом сочтемся» может обернуться неприятностями. Сразу озвучьте, на что готовы в ответ на услугу. «Ты мне помощь в переезде — я пиццу с пивом или вином после того, как все сделаем».

Ни в коем случае нельзя позволять таким друзьям эксплуатировать себя материально или эмоционально. Если мы обсудили условия, но нам все равно снова напоминают об услуге, мы вправе сказать «Стоп».

«Мне это надоело, и я прямо сказал: «Ты мне помог, спасибо огромное. Но я не хочу больше слушать, как тебе из-за меня было тяжело. Хватит», — делится опытом 30-летний Артур.

В следующий раз крепко подумайте, к кому обращаться за помощью.

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