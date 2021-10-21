«Ты драматизируешь»: почему мужчины и женщины не понимают чувств друг друга

Большинство конфликтов в паре происходит из-за того, что мужчина и женщина друг друга не понимают: они по-разному воспринимают одни и те же ситуации, реагируют на стресс и демонстрируют эмоции. Почему мы так отличаемся? И как тогда нужно выстраивать диалог?

Стресс и окситоцин

Стресс еще на уровне гормонов по-разному влияет на мужчину и женщину. У женщин всплеск кортизола и адреналина приводит к выработке окситоцина, который отвечает за любовь, доверие и привязанность. Поэтому в состоянии стресса у женщины повышается уровень эмпатии — ей важно не оставаться одной, общаться с близкими, проявлять заботу по отношению к ним и чувствовать ее в ответ.

У мужчин во время стресса окситоцин тоже вырабатывается, но в гораздо меньшем количестве. Из-за этого они на время становятся менее чувствительными и придерживаются совершенно другой стратегии — встретить «врага» лицом к лицу и решить проблему без посредников.

Эволюция и разговорчивость

На то, как мы справляемся со стрессом и как проявляем эмоции, повлияли два фактора: эволюция и гендерные роли в традиционной культуре.

Мужчина-воин должен был оставаться бесстрастным и не показывать врагу свой страх. Чрезмерная эмоциональность и открытая демонстрация чувств были физически опасны.

В ситуации на грани жизни и смерти у него также не было времени на пространные разговоры — нужно было быстро принимать решения и обмениваться короткими репликами, побуждающими к конкретным действиям.

У женщины — хранительницы очага задача была совсем другой. Нужно было поддерживать социальные связи в общине, оставаться открытой, эмоциональной, а значит — уязвимой. Ее роль требовала постоянных разговоров. Женщина никогда не оставалась один на один с опасностью и благодаря общению с близкими получала поддержку.

Трудно представить, чтобы первобытная жена обижалась на мужа из-за того, что, добыв мамонта, он сел в углу пещеры и отказывается говорить по душам.

Современные вызовы

На первый взгляд, в современном обществе, где социальные роли давно не однозначны, а порой и противоположны традиционным, все изменилось. Но на физиологическом уровне мы продолжаем следовать древним программам, которые отлично работали у прародителей. И вот тут наступают проблемы.

Поддержки, которую женщина получала от общины, больше нет. Мы живем очень закрытой, обособленной друг от друга жизнью, и даже близкие и друзья не выполняют эту функцию в полной мере. В то же время уже успели сложиться новые стереотипы об отношениях, в которых партнеры открыто делятся друг с другом переживаниями. Поэтому в стрессовой ситуации женщина обращается за поддержкой к мужчине.

Для того, чтобы почувствовать облегчение, ей важен сам процесс разговора и внимание. Но для мужчины это выглядит так, будто женщина делает его ответственным за свои проблемы, — и он сразу озвучивает решение или предлагает ей не драматизировать. С его точки зрения, проблемы действительно может и не быть. Женщине же кажется, что он проблему обесценивает и пытается отделаться ненужными советами.

Самому мужчине, чтобы справиться со стрессом, нужно побыть одному, спокойно обдумать проблему и найти решение. Он замыкается в себе, не отвечает на расспросы и почти ни на что не реагирует. Женщину, которая замыкается в себе, только когда что-то случилось, подобное поведение заставляет тревожиться. Она пытается выяснить, в чем дело, натыкается на раздражение и чувствует обиду: ведь искренне хотела помочь!

Самое время вспомнить первобытного мужа, утомленного охотой на мамонта, и понять, что мы не так уж сильно отличаемся от предков.

Учимся говорить правильно

Для начала стоит держать в голове, как каждый из нас реагирует на стресс, и не ждать от партнера реакции, которая ему от природы не свойственна. Это снимет огромное количество неоправданных ожиданий, разочарований и обид.

Но это не значит, что о наших потребностях и поддержке, которую хотим получить, говорить не нужно. Можно сказать: «Я хочу, чтобы ты выслушал меня и сказал, что ты рядом, и все будет хорошо» или «Я люблю тебя, но хочу пока остаться один и отдохнуть».

Чем четче вы сформулируете запрос, тем больше шансов, что получите от партнера именно ту помощь, на которую рассчитываете. И наконец, не нужно забывать, что вежливость — универсальный язык, понятный всем. Без исключения. Говорите на нем о своих потребностях, и вас обязательно услышат.

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