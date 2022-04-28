Три тайны Александра Невского, которые до сих пор остаются загадкой для историков

Об Александре Невском в нашей стране знает каждый нормальный школьник. Масштаб дел этого поистине великого князя и полководца настолько значим и велик для Руси, что его личность стала по праву значимой в истории нашего государства.Но есть факты, связанные с его именем, которые остаются неразгаданными.

Тайна Первая: смерть Александра Невского

Александр Невский умер 14 ноября 1263 г. в 42 года, даже для того времени - молодым человеком. Если исключить вариант естественной смерти, то существуют две основные версии гибели полководца: ордынская и римская.

Ордынский след

В 60-е годы XIII века Золотой Ордой правил внук Чингисхана - хан Берке, умный и дальновидный политик.Его правление было известно не только, и не столько войнами, сколько развитием торговли и строительством городов. Это первый ордынский хан, принявший ислам.

При этом хане в столице золотой Орды Сарае даже обосновалась православная епархия.Но было одно важное "но”, хан Берке никак не мог найти общий язык с собственным двоюродным братом ильханом Хулагу.В 1262 году, хан Берке, по всей видимости, желая разобраться с собственным родственником руками русских воинов, обратился к Александру Невскому даже не с просьбой, а с требованием, произвести воинский набор среди русских людей.

Помимо желания разобраться со своим двоюродным братом, Берке был взбешен еще и тем фактом, что в ряде русских городов, народ поднялся и перебил ненавистных чиновников, собиравших дань для Орды. То есть набором войска для войны против Хулагу, хан Берке хотел "убить двух зайцев": наказать этих непокорных русских и разобраться с Хулагу на Кавказе.

Великий князь отправился в столицу Орды с намерением отговорить хана от набора войска. Эта поездка продлилась целый год. Результат её был достигнут, хан внял просьбе князя и отменил свое требование, но вот русский полководец с этой поездки вернулся абсолютно больным.Именно этот факт и дал основание для версии об Ордынском следе в гибели Великого князя.

Сторонники ордынского следа в гибели Александра Невского, считают, что в Сарае его просто отравили каким-то медленным ядом. Но в чем тогда выгода хана Берке, зачем ему нужно было травить русского князя, если отношения между ними были вполне спокойными.

Даже если Александра Невского опоили ядом именно в Орде, это вовсе не означает, что это было сделано по указке Берке, вполне возможно, что отравление произошло без его ведома.

Римский след

Вот уж кто ненавидел Александра Невского, так это Папа Римский, олицетворявший весь католический Запад. Да ещё и его приспешники - Прибалтийские квазигосударства.Папа Иннокентий lV, мечтал подчинении всех восточных Церквей.Он дважды письменно обращался к русскому князю с предложением о совместных с Тевтонским орденом действиях в случае нападения на Русь монголов. А второе предложение касалось возведения католического храма во Пскове.То есть на Западе мечтали об обращении Руси в католичество. И, поскольку римский папа до чертиков боялся татаро-монгольского нашествия, то решил, что лучшим выходом будет натравить друг на друга Александра Невского и Берке.Союз Русского князя с Ордой был серьезной помехой для дальнейшего распространения рыцарских орденов на восток.В Золотой Орде у Папы было свое представительство и, вполне возможно, были и свои люди при хане. Они и могли незаметно дать яд Александру Невскому.

Тайна вторая - мощи Александра Невского



Перед смертью Александр принял монашество под именем Алексия. Останки его захоронили 23 ноября 1263 года в Рождественском соборе Рождественского монастыря во Владимире.

После Куликовской битвы в 1381 году, мощи были вскрыты. Тогда о нем впервые заговорили как о святом, а в 1547 году Русская церковь канонизировала его, поскольку мощи оказались нетленными, а также многим людям было видение Александра Невского, взмывающего в небо на коне.

Со временем мощам стали приписывать и исцеляющие свойства.В те времена во Владимире неоднократно случались пожары, и мощи так же не раз подвергались огню. Однажды, спасая от последующих пожаров, останки положили в раку, с запиской:

«1681 года мая в 20 день собраны сия мощи благовернаго князя Александра после церковнаго горения, тогда бо погореша вси иконы».

Петр l в 1724 гг. приказал перевезти мощи великого полководца в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге. Что и было сделано со всеми почестями.В мае 1922-го серебряную раку со святыми мощами вскрыли, произвели фотосъёмку останков. Экспертиза проводилась при участии медиков.

Мощи были идентифицированы, как древние и принадлежащие одному человеку.С чего вдруг возникло недоверие к подлинности мощей - непонятно! Но уже в августе того же года была снова создана комиссию, с другими исследователями.

Гробница Александра Невского в Эрмитаже

В результате, появляется новое заключение: кости относятся к разным людям, и которые из них принадлежат непосредственно Александру Невскому - неясно!

Рака была передана в Эрмитаж, а мощи в запасники музея истории религии и атеизма, который в то время размещался в Казанском соборе.В 1989 году мощи вернулись в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Тайна третья - внешность Александра Невского

У такой популярной в России личности, как Александр Невский, совсем нет прижизненных портретов.

Но этот факт объясним: до начала правления Ивана Грозного, изображения князей рода Рюриковичей, вообще делать было не принято. А в редких рисунках Александра Невского, которые можно встретить на древних иконах и в летописях заметны значительные различия во внешности.

Если брать источники со словесным описанием, то в летописи «Житие Александра Невского» его внешний облик описывается следующим образом:

«…красота лица его была как у Иосифа Прекраснаго, а сила его была частицей силы Самсоновой, голос у него был подобен трубе и его хорошо слышал народ».

А в статье В.В. Долгова от 2015 года, которую автор писал, опираясь на словесные инструкции для иконописцев ("подлинники"), внешность Александра Невского описывается так:

«борода у него была как у Козмина, а из-под схимы виднелись кудрявцы, испод был димчат, в руке сжат свиток, сам князь был в плечах широк».

При ближайшем рассмотрении изображения Александра Невского на посмертном покрывале, явно проступают восточные черты лица.

Николай Черкасов в роли Александра Невского

Да и не удивительно, ведь матерью великого русского князя была половецкая княжна Феодосия.Конечно, можно попробовать восстановить внешность Александра Невского по мощам по методике учёного М. М. Герасимова. Но для этого нужно иметь точную уверенность, что нет подлога.В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в СССР был учрежден орден Александра Невского. За основу был взят образ актера Николая Черкасова, сыгравшего князя в фильме «Александр Невский».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая в свое время развела многих советских людей как лохов, является главным фальсификатором русской истории, часто превознося мнимых исторических героев !Например,благодаря советской пропаганде величайшим россиянином всех времен и народов признан психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший к тому же геноцид своему народу, необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) !

Кроме того, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !

Однозначно не надо забывать , что анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий! В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков!

Как известно, Батый поставил отца Александра Невского Ярослава Всеволодича старшим над всеми русскими князьями, однако в летописях есть намёки на то, что Александр не подчинялся и противостоял своему отцу.После же смерти Ярослава Всеволодича на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом, Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси.

На этом сомнительные деяния Александра Невского не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына.

Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно, что дань, накладываемая татарами по настоянию Александра Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.

Что касается Ледового побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», многие историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии. Именно этого "героя" и кровавого деятеля ,которого Лев Гумилев считал подлинным архитектором русско-ордынского альянса, россияне ошибочно считают величайшим россиянином всех времен?

Дорогие россияне !Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как делать опрометчивые шаги! Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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