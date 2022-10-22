4 случая, в которых стоит прислушаться к интуиции

Шестого чувства не существует, но иногда наш мозг сам подсказывает, как поступить.

Стоит ли вообще всерьёз относиться к интуиции

Существуют разные подходы к пониманию интуиции. Одни считают, что это загадочное шестое чувство, с помощью которого вселенная или боги подсказывают человеку, что делать.

Или относятся к интуиции как к некой экстрасенсорной способности, которая позволяет заглянуть в будущее. Поэтому к ней обязательно нужно прислушиваться.

Другие полагают, что интуиции не существует, всё это шарлатанство и эзотерика, значит, и полагаться на неё не стоит.

Пока существование экстрасенсорных способностей не доказано, так что объяснять ими какое‑то явление не имеет смысла. Точно так же, как и отвергать существование интуиции, рассматривая её только как выдумку эзотериков.



Наука пытается найти рациональное объяснение для таких внезапных «озарений». Правда, мнения психиатров, психологов и учёных по поводу интуиции тоже разделились. Но подходы только на первый взгляд кажутся разными, по сути они очень похожи.

Интуиция — это работа подсознания. Такой идеи придерживался, например, Карл Юнг. Её суть в том, что на нижнем «этаже» нашей психики спрятан некий пласт информации и чувств, который иногда прорывается оттуда в виде снов, фантазий или интуиции.

1. Если вы в стрессовой ситуации

. Просто он происходит очень быстро и не всегда нами осознаётся. То есть мозг обрабатывает и анализирует всю доступную информацию, а также прошлый опыт и знания, которые имеют отношение к делу, и выдаёт результат. Это что‑то вроде инсайта, который тоже может выглядеть как внезапная вспышка знания, но на самом деле происходит после тщательной обработки данных.Если относиться к интуиции именно так — не как к загадочному шестому чувству, а как к обычному анализу информации, — её вполне имеет смысл иногда послушаться.Но поскольку мозг — это не беспристрастный компьютер и основывается на собственном субъективном опыте, интуиция, само собой, может ошибаться. Поэтому полностью полагаться на неё, когда нужно принимать судьбоносные решения, всё же не стоит.Психологи предлагают несколько основных вариантов.

У вас крайне мало времени, вам очень волнительно или страшно, вы плохо соображаете, на вас давят — в подобных обстоятельствах непросто сделать выбор.

Скажем, вы от кого‑то убегаете или заблудились в незнакомом месте без навигатора или на вас кричат и чего‑то требуют.

В таких условиях спокойно и рассудительно взвесить все факты всё равно не получится, так что прислушаться к своему «внутреннему голосу» не лишено смысла. Вполне возможно, мозг уже проанализировал происходящее и предложил вариант, который кажется ему оптимальным.

2. Если у вас уже был похожий опыт

Например, вы хотите купить машину, делаете это уже не в первый раз и чувствуете, что ваше сердце лежит к определённому варианту. Вполне возможно, дело далеко не в «сердце», а в том, что в прошлый раз вы уже много узнали о том, как выбирать автомобиль, и сейчас эта информация вам очень помогает.

Или другой пример. Опытная мама чувствует, когда ребёнок заболевает, даже если с виду он вполне здоров и бодр. Это может выглядеть как интуиция — будто она что‑то предвидит. Но на самом деле она просто привыкла замечать совсем крохотные признаки простуды вроде лёгкой смены настроения или немного осоловевшего взгляда. И если мама «предчувствует», что ребёнок к вечеру сляжет с температурой, к этому вполне можно прислушаться: сходить в аптеку, предупредить руководителя, что придётся остаться дома.

3. Если у вас совсем мало информации

И нет никакого способа её получить. Например, вы решили выиграть в лотерею и выбираете счастливый билетик. Или отвечаете на очень сложные вопросы теста и пытаетесь угадать верный вариант.

В таких случаях данных настолько мало, что интуиция — это единственное, к чему можно обратиться. Скорее всего, правильный ответ она вам не подскажет, но хуже точно не будет.

4. Если вы чувствуете, будто что‑то не так

Скажем, вы пришли на свидание, которое вроде бы идёт хорошо, но вас не покидает какое‑то тревожное чувство, ощущение опасности. Или вам по необъяснимым причинам кажется, что деловой партнёр от вас что‑то скрывает, а может, вас обманывает друг, родственник или коллега.

В таких случаях вряд ли стоит сразу обрывать отношения или затевать ссору только на основании интуитивных догадок. Но не помешает взять паузу, понаблюдать за поведением человека и проявить больше внимания к деталям. Вполне возможно, вы уже заметили какие‑то тревожные звоночки, но просто пока не отдаёте себе в этом отчёт.

Что важно помнить об интуиции

В любом случае это не универсальный источник правильных ответов. Безоговорочно верить ей — не очень разумно. Но и полностью списывать со счетов тоже опрометчиво. Шестое чувство — это повод остановиться, проанализировать ситуацию, ещё раз тщательно взвесить все факты, которые у вас есть, и после этого принять решение.

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А вы знали об этом?

Большинство христиан уверены, что смерть физическая не приводит к полному исчезновению человека. Вспомните, что наше вероучение и приводит к тому, что человек должен стремиться жить вечно, но поскольку это невозможно, то мы истинно верим в то, что наше тело умирает, но душа выходит из него и вселяется в нового, только что рожденного человека и продолжает свое существование на этой планете. Однако, прежде чем попасть в новое тело, душа должна прийти к Отцу, чтобы там «отчитаться» за пройденный путь, рассказать о своей земной жизни. Именно в этот момент мы привыкли говорить о том, что на небе решается, куда попадет душа после смерти: в ад или в рай. Сложно сказать о том, какой именно путь проходит душа, пока движется навстречу Богу. Православие ничего об этом не говорит. Но мы привыкли выделять поминальные дни, после смерти человека. Традиционно, это третий, девятый и сороковой день. Некоторые авторы церковных писаний уверяют, что именно в эти дни происходят какие-то знаковые события на пути души к Отцу.Церковь не оспаривает такие мнения, но и не признает их официально. Но существует особое учение, где рассказывается обо всем, что происходит после смерти и почему именно эти дни выбраны, как особые.

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