Малоизвестная страница русской истории: пиратский флот Ивана Грозного

Перечитывая летопись русского флота, все любители истории вспоминают легендарные походы русских князей под стены Царьграда, подвиги, совершаемые новгородскими ушкуйниками, морские рейды казаков на Чёрном и Каспийском морях и, конечно, создание первого регулярного военного и торгового флота Петром I. Однако мало кто знает о том, что ещё у Ивана Грозного был собственный флот, о котором нет ни одной строчки в учебниках современной истории.

Несколько слов о предпосылках создания русского пиратского флота Иваном Грозным

Молодой царь Иван IV, взойдя на престол, получил в наследство огромное количество внешних и внутренних проблем. Так, например, на южных и восточных рубежах страны настоящими «занозами» сидели осколки Орды: Крымское, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. А с севера и запада угрозу несли Швеция и Польша.

Стоит сказать, что Ивану Грозному блестяще удалось решить проблемы Астраханского и Казанского ханств, поле чего он столкнулся с проблемой выбора, куда именно наносить главный удар и к какому морю Балтийскому или Чёрному искать выход. «Избранная Рада», в которой было окружение и сподвижники царя, выступая против нанесения удара по «Ливонскому ордену», предлагала пробиваться к Чёрному морю, что позволило бы Московскому царству также получить плодородные земли юга.

Иван Васильевич, взвесив все «за» и «против», принял решение искать выход к морю на Балтийском море и начать войну с дряхлеющим Ливонским орденом. Связано это было с тем, что в военном положении орден был довольно слабым, и у Руси существовала возможность в ходе непродолжительной войны получить выход к морю. Стоит отметить, что на тот момент у Москвы существовал выход к Балтике. В качестве данного выхода к морю выступало побережье Финского залива между Ивангородом и Выборгом, а также устья рек Нарова, Нева и Луга. Однако очень велик был соблазн в ходе недолгой войны завоевать города и порты Ливонии, расширив, таким образом, присутствие Москвы на Балтике. К тому же такую войну можно было обосновать тем, что Русь возвращает своё, ведь многие города Балтики, например, тот же Дерпт-Юрьев был основан ещё Ярославом Мудрым, а местные племена платили дань русичам и находились под их дланью.

Имелась выгода удара по Ливонскому ордену ещё и в военном аспекте, так как Иван Грозный мог выставить 100-тысячное войско, а противник, утратив собственную боеспособность, мог собрать не более 10 тысяч воинов и его основной силой считались мощные крепости. Кроме того, наиболее сильными отрядами Ливонского ордена считались наёмники, однако они были немногочисленными, а коренное население (ливы, эсты, летты) ненавидели своих хозяев и вряд ли стали бы воевать на их стороне. Начинать войну с Крымским ханством, находившимся под протекторатом Османской империи и имевшим многотысячное мобильное конное войско, Ивану не хотелось.

Ливонская война

В конце 1558 года русская армия входит в Ливонию и уже на следующее лето практически без сопротивления занимает большую часть её территории, а в 1560 году Ливонский орден терпит окончательное поражение.

Однако на такую важную территорию быстро нашлись и другие претенденты, и первыми войну за Балтийское побережье начали литовцы. Начав военные действия, Великое Литовское княжество очень быстро захватило Ригу и Курляндию, а Николай Радзивилл, являющийся воеводой Вильно, провозгласил Ливонию частью территории Великого Литовского княжества. Чуть позже в 1560 году польские войска заняли ещё не захваченные русскими войсками ливонскую крепость Ревель. После этого в раздел территории Ливонского ордена вмешалась Швеция, своим десантом выбив польские войска из Ревеля.

В результате всего этого Иван Грозный оказался перед угрозой войны сразу с двумя очень сильными европейскими державами и запланированный Москвой «блицкриг» превратился в длительную, изматывающую войну не только с двумя сильными армиями соседей, но и Крымской ордой. При этом война проходила на огромном театре военных действий от Невы до Изюмского шляха. Речь Посполитая предложила московскому царю мир за часть ливонской территории, однако Иван Васильевич оказался непреклонен и в ответ потребовал от поляков вернуть земли Полоцкого и Киевского княжеств.

Возникновение морских проблем у Ивана Васильевича

Если с Польшей и Литвой было довольно удобно вести войну, так как страны имели общую протяжённую сухопутную границу, то война со шведами была довольно проблематичной. Так, например, в 1568 году русская армия не смогла захватить Ревель только из-за того, что шведский гарнизон крепости получал постоянное снабжение боеприпасами, войсками и продовольствием при помощи флота. Помимо этого, шведские военные корабли устроили настоящую охоту за купеческими судами, везущими товары на Русь.

Польша, у которой тоже отсутствовал собственный флот, превратила свои вассальные города Данциг и ливонский Пернау-Пярн в военно-морские базы, что практически полностью уничтожило «нарвское мореплавание». Иван Грозный хотел найти достойный ответ на действия противников. При этом он прекрасно понимал, что его стране нужен военный флот, причём на Руси в Новгороде и Поморье были люди, хорошо знакомые с морем и способные строить корабли, однако не было штурманов, а также военных специалистов. И царь придумал хороший план, решив нанять собственных каперов.

Помощь предлагаемая Данией

Те из наших читателей, кто хорошо помнит Северную войну, которую вёл Петр I со Швецией, должны знать, что в то время Дания выступала в качестве союзника России, так как являлась давним соперником шведов за первенство в северной Европе. Во время Ливонской войны Дания также выступила в качестве союзника Москвы, действуя, конечно, в собственных интересах. Стоит сказать, что в XVI веке Швеция только вышла из состава Датских владений, и Копенгаген был только рад наказать своих бывших подданных. Как только московский царь отдал приказ Посольскому приказу найти специалистов морского дела, монарх Дании Фредерик II лично порекомендовал такого человека.

В качестве рекомендованного датским монархом человека выступил уже известный на Балтике капитан Карстен Роде. Стоит сказать, что капитан Карстен Роде является довольно загадочной личностью, так как в истории отсутствуют данные об его рождении и о дате смерти, а также нет каких-либо достоверных сведений о жизни до начала службы у русского царя. Существует только несколько довольно обрывочных сведений о том, что он воевал под командованием адмирала Дориа на Средиземном море, а также был «королевским капером и воевал против шведов на Балтике». Роде состоял на службе у герцога Магнуса, являющегося правителем Курляндии и Эзеля и родным братом датского короля. Магнус был верным союзником Ивана Васильевича, так как мечтал получить из его рук титул Короля Лифляндского.

Если говорить о капитане Карстене Роде, то он не имел дворянского титула и был человеком высоким и сильным. Также по информации, присутствующей в документах, он обладал большой верой и мог казнить любого члена своего корабля лишь бы не навлечь на судно гнев божий. Русский царь присвоил датскому капитану титул «морского отамана», а также предоставил жалованную грамоту, которая, по сути, являлась каперским свидетельством. Благодаря этой грамоте и присвоенному титулу датский морской волк стал настоящим русским адмиралом и получил от царя приказ: «Силой врагов взять, а их корабли огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять. А нашим воеводам и приказным людям тово отамана Карстена Роде и его скиперов, товарищей и помощников, в наши пристанища на море и на земли в бережении и чести держати, запасу или что им надобно, как торг подымет, продать и не обидеть». Кроме того, в жалованной грамоте присутствовал строгий приказ: «...самим ни на кого не нападать и убытков никому не чинить». Однако стоит понимать, что данная оговорка делалась для того, чтобы снять с себя всю ответственность за действия пирата. В свою очередь Роде поклялся поставлять в Нарву лучшие пушки с захваченных им кораблей, присылать десятую часть от полученной добычи, а также каждый третий захваченный корабль.

Карстен Роде – первый адмирал военного флота России

По сути, именно Карстен Роде стал первым адмиралом русского военного флота. Правда, данный флот ему нужно было ещё создать. Для этого весной 1570 года Роде прибывает на Эзель, где на деньги, выделенные русским царём, покупает первый корабль, а также получает ещё один каперский патент от герцога Магнуса. Купленным кораблём был трёхмачтовый грузовой пинк, имеющий водоизмещение 40 тонн и получивший название «Весёлая невеста». Купленный корабль был вооружён тремя литыми пушками из чугуна, а также десятью меньшими оружиями, также на него доставили восемь пищалей и две боевые кирки для проламывания бортов.

Набрав команду, Роде вышел в открытое море и уже через несколько дней встретил шведский военный флейт. Очень интересным является тот факт, что Роде ходил под древним русским стягом. Стоит сказать, что шведское судно было лучше вооружено и обладало большей командой, однако решило уклониться от боя. «Весёлой невесте» пришлось довольно долго догонять шведов, и после непродолжительной артиллерийской дуэли русский корабль взял на абордаж флейт. Добыча была доставлена на остров Борнхольм, сдаваемый Данией в аренду Ганзе и, по сути, являющийся базой датских каперов. Стоит сказать, что помимо каперского флота на острове постоянно присутствовала датская военная эскадра, и её адмирал помог русским союзникам картами и лоциями. На острове Роде пополнил собственную команду прибывшими русскими и местными жителями и сделал его базой русского пиратского флота.

В течение нескольких недель он захватил ещё несколько польских и шведских торговых судов. А затем перевёл собственную флотилию к Данцигу. Находясь рядом с Данцигом, летом его флотилия, состоящая уже из трёх судов, смогла напасть на караван, состоящий из 5-ти судов, направляющихся в Данцига-Гданьска с грузом ржи. Несмотря на то, что торговые суда, состоящие в этом караване, постарались дать русским пиратам отпор, они были захвачены, и уйти смог только один корабль. Ещё через некоторое время Роде смог разгромить караван, состоящий из 17 судов, шедших из Данцига, причём ни одному судну не удалось уйти.

После этой победы в Нарву прибыл один корабль, предназначенный для создания русского военного флота. Стоит сказать, что по планам Роде Нарва и Ивангород должны были стать главными базами русского флота на Балтике, однако война со Швецией делала их уязвимыми, что вынудило Роде находиться то на Борнхольме, то в Ревеле, то на островах Моонзунда, затем перебазировался в Данию. Девствовал пиратский русский флот очень дерзко, а порой даже нагло, русские моряки довольно быстро освоились в морской жизни и стали дисциплинированными и храбрыми морскими волками.

Огромную помощь русским кораблям оказывала и Дания. Так, например, 31 июля 1570 года, когда в Гданьске узнали о разграблении караванов, было принято решение отправить за Роде карательную экспедицию. Польские корабли дошли до острова Борнхольм, где они были встречены датской военной эскадрой. Узнав причину появления польского карательного флота, адмирал Дании сказал, что пират Роде ушёл в сторону Копенгагена, хотя на самом деле русский флот в тот момент находился на острове, и предложил полякам отконвоировать их в Копенгаген во избежание проблем. Поляки согласились и прибыли под конвоем в порт датской столицы, где они были захвачены. Морякам же сообщили, что раз они являются союзниками Швеции, а так как у Дании со Швецией война, то польские суда будут конфискованы.

Шведы устроили за Роде настоящую охоту и даже большим флотом один раз настигали русские корабли. Во время битвы несколько судов погибло, однако большая часть русских кораблей смогла прорваться к столице Дании и скрыться под защитой её артиллерии. К сентябрю 1570 года под командованием русского адмирала уже было шесть кораблей и под покровительством двух монархов корсару удалось создать на Балтике настоящее «пиратское» государство. При этом он смог захватить более 20 судов противника вместе с грузами на общую стоимость в полмиллиона иоахимсталеров серебром. Поляки даже жаловались на действия пирата Ивану Васильевичу. Стоит сказать, что Польшу и Швецию раздражало не только бесчинство русских пиратов, а скорее то, что у Москвы появился собственный боеспособный флот под руководством очень опытного начальника. Русский флот постоянно увеличивался и мел уже 17 вымпелов.

Конец пиратского флота Ивана Васильевича

Последний морской бой русской пиратской эскадры состоялся осенью 1571 года, когда шведы попробовали устроить ловушку, и за купеческим судном, выступавшим в качестве приманки, следовало два военных фрегата. Когда русские корабли атаковали купеческий корабль, в бой вступили шведские фрегаты, однако понеся потери Роде всё-таки смог одержать победу.

Неожиданно для русских, датский король, оправдываясь тем, что Роде захватывает торговые корабли в датских территориальных водах, приказал взять капитана под домашний арест. При этом команды судов были распущены, а сами корабли и казна конфискованы. Роде на протяжении нескольких лет находился под домашним арестом, а потом неожиданно исчез, хотя Иван Васильевич требовал вернуть его служивого человека, для того чтобы он мог его сам наказать. Больше исторических сведений о первом русском адмирале нет, возможно, он бежал из плена или был убит.

Иван Грозный задумывался над тем, чтобы создать вторую Балтийскую эскадру, однако война начала скалываться очень неудачно и в итоге привела к поражению. Однако каждый любитель истории должен помнить о том, что по воле Ивана Васильевича был создан первый профессиональный военный флот на Балтике, которым командовал опытный, талантливый и находчивый адмирал Карстена Роде. И сложись война немного иначе, создание русского флота было бы связано не с именем Петра Великого, а с именем Ивана Васильевича.

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А вы знали об этом?

По количеству призраков Москва, конечно, едва ли сравнится с Англией. Однако, как и в любом древнем городе, их довольно много.Например,призрак знаменитого на весь мир царя часто появляется в Кремле, в нижних ярусах колокольни Ивана Великого. Однако приходит только к постоянным его обитателям: сохранились воспоминания Николая II о том, как к нему и императрице Александре Фёдоровне накануне коронации пожаловал дух знаменитого предшественника. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43950205908/).

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