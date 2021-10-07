Как укрепить отношения за 6 часов

Конечно, все счастливые семьи счастливы по-своему. Но все же психологи давно заметили: если уделять друг другу достаточное количество времени, есть все шансы сохранить нежные отношения на многие годы.

И речь идет отнюдь не о круглосуточной «работе» над союзом. Весь секрет — в мелочах.

Мы выяснили, как с помощью всего 6 часов в неделю можно укрепить отношения. Прекрасная инвестиция, не правда ли?

1. Свидания — 2 часа в неделю

Романтические свидания необходимы не только в конфетно-букетный период. Не менее важны они и для пар со стажем.

Условия: для свидания подходит любая обстановка, которая отличается от повседневной и вырывает пару из обычного жизненного уклада. Можно устроить совместную прогулку в парке, заказать столик в ресторане, вместе почитать книгу или посмотреть фильм. Во время свидания важно сосредоточиться друг на друге, задавать вопросы о разных сферах жизни партнера и внимательно слушать его.

Время: 1 раз в неделю на 2 часа.

2. Совместное планирование дня — 10 минут в неделю

Перед уходом на работу счастливые муж и жена интересуются планами друг друга. Цель такого действия — узнать, что ждет партнера сегодня, какое у него настроение на день, проявить заботу и участие.

3. Поддержка вечером — 1 час 40 минут в неделю

во время завтрака, перед тем как разойтись по своим делам, обсудить планы на день.При 5-дневном рабочем графике это займет 2 минуты в день, итого 10 минут в неделю.

День может быть каким угодно тяжелым и невеселым, но любые трудности переживаются легче, если дома ждет поддержка. Вернувшись с работы, супруги обсуждают события дня, делятся впечатлениями. В неспешной беседе за чашкой чая легко снимается рабочее напряжение.

Условия: встречая партнера в конце дня, нежно обнять его, поцеловать, поинтересоваться, как прошел день.

Время: 20 минут в день или 1 час 40 минут в неделю при 5-дневной рабочей неделе.

4. Восхищение и искреннее признание — 35 минут в неделю

Счастливые пары минимум 1 раз в день высказывают слова искреннего ободрения или восхищения в адрес друг друга. Важно найти способы сказать любимому человеку, что вы его любите и цените.

Условия: конечно, признание и восхищение не должны быть наигранными и отрепетированными. Очень полезно вести «журнал восхищения» партнером. В него нужно записывать абсолютно все, что вам нравится в любимом человеке, и, по вашему мнению, достойно признания.

Время: 5 минут в день, за неделю это 35 минут.

5. Проявление любви и нежности — 35 минут в неделю

Чтобы поддерживать в паре теплые и доверительные отношения, важно находиться в физическом контакте. Речь идет о поцелуях, объятиях, нежных словах, ласковых прикосновениях. Иногда достаточно поцелуя на ночь или крепких объятий на несколько минут. Такая мера поможет снять стресс, уладить ссору, почувствовать любовь и заботу партнера.

Условия: вечером и по возможности в течение дня прикасаться к любимому человеку, обнимать, целовать, говорить теплые слова.

Время: 5 минут в день, итого 35 минут в неделю.

6. Проговаривание проблем — 1 час в неделю

Всего 1 час в неделю на обсуждение насущных проблем в паре очень важен. Такие разговоры дают партнерам возможность поделиться своими страхами и переживаниями, почувствовать принятие и поддержку вместо отвержения.

Условия: превратить разговор в еженедельный ритуал, который необходимо совершать в одно и то же время. Вот прямо сейчас отметить этот священный час в календаре и не отступать от традиции.

В процессе общения вам обоим может быть несколько некомфортно. Чтобы снять напряжение, в начале разговора лучше обсудить, что улучшилось с момента прошлой беседы. Затем отметить 5 позитивных моментов, связанных с партнером, о чем вы прежде не говорили. Важно приводить примеры. После этого можно переходить к обсуждению сложностей в отношениях, по ходу меняясь местами, то слушая, то говоря. Если эмоции зашкаливают, можно прерваться минут на 20, а затем снова продолжить беседу.

Время: всего 1 час в неделю способен спасти отношения.

В сумме получается всего 6 часов в неделю. Совсем немного, но они принесут огромные дивиденды в виде крепких и гармоничных отношений.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2317659105991592005/

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