3 загадки для хорошего настроения и разминки мозга

Чтобы поднять настроение, предлагаем немного размять мозг загадками.

На этих картинках кое-что спрятано. Приглядитесь внимательно к опавшим листьям и фруктам в корзине.

1. Среди опавших листьев притаился котенок:

2. А кто спрятался в этих осенних фруктах?

3. Сколько тыкв потерялось в цветах и листве?

Ответы на загадки вы найдете в конце статьи.

Дети учатся, играя и разгадывая головоломки. Почему бы и взрослым не взять пример и не превратить это забавное развлечение в полезное времяпрепровождение? Благодаря подобным загадкам наш мозг всегда будет находиться в тонусе.

Людям нравится разгадывать задачи по разным причинам. Некоторые таким образом избавляются от стресса и негативных мыслей, пытаясь вдохновиться, даже если вдруг кажется, что жизнь вообще не имеет смысла. Другие отдыхают, наводят порядок в голове. Плюс к этому, подобные разминки способны предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Но самым популярным эффектом принято считать расслабление, избавление от тревоги и беспокойства, а также привнесение в жизнь доли здравого смысла.

И это все-чистая правда. Согласно исследованию, решение сложных задач и логических головоломок позитивно воздействуют на мозг в долгосрочной перспективе.

Они повышают его активность, обеспечивают эмоциональное удовлетворение и вызывают у человека чувство достижения успеха. Это занятие улучшает память, снижает риск развития слабоумия, улучшает внимательность да и просто избавляет от скуки.

Но головоломки важно решать неоднотипные. Одни лишь судоку и кроссворды не принесут очевидной пользы, а только лишь помогут скоротать время. Целью является развитие новых нейронных связей при помощи разнообразных заданий.

И, конечно, ответы на наши осенние загадки:

1. А котенок-то совсем близко:

2. Среди фруктов появилось чье-то лицо:

3. Помимо всего прочего, на картинке спряталось 5 тыкв: